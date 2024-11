Hilton | Νέα ξενοδοχεία σε Κάρπαθο και Μύκονο

Δύο νέα ξενοδοχεία Hilton θα ανοίξουν στην Ελλάδα την επόμενη διετία. Συγκεκριμένα: την άνοιξη του 2025 προγραμματίζονται τα εγκαίνια του Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton, στην Κάρπαθο και το 2026 η διεθνής αλυσίδα θα έχει παρουσία και στη Μύκονο με το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa.

Τα δύο ξενοδοχεία στην Ελλάδα, όπως και άλλα δύο στην Πορτογαλία και την Κροατία, είναι συμφωνίες franchise, που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο της Hilton στη Μεσόγειο.

Αναλυτικά τα δύο ξενοδοχεία στην Ελλάδα:

Στη Μύκονο

Το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa θα βρίσκεται στη διάσημη παραλία Super Paradise στη Μύκονο, στο πλαίσιο συμφωνίας franchise με την εταιρεία Βασίλειος Λάμπρου – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε..

Το 75 δωματίων resort, που έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί μέσα στο 2026, θα περιλαμβάνει κομψά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες, με ιδιωτικές βεράντες ή μπαλκόνια, ενώ 34 από αυτά θα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν δύο εστιατόρια και δύο μπαρ, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, καθώς και μια μπουτίκ. Παράλληλα, θα υπάρχει ένα spa με τέσσερις αίθουσες για θεραπείες, ένα χαμάμ, μια σάουνα και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Επίσης, προβλέπεται και ένας χώρος συνάντησης για επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Στην Κάρπαθο

Το Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton, μέσω της συμφωνίας franchise με την CHC Hotels, θα προσφέρει μια boutique, adults-friendly εμπειρία resort στην Κάρπαθο, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand στο νησί. Προγραμματισμένο να εγκαινιαστεί την άνοιξη του 2025, το θέρετρο αυτό θα προσφέρει στους επισκέπτες ένα αυθεντικό καταφύγιο στην Κάρπαθο, με άμεση πρόσβαση στην παραλία και επιλογές γευμάτων εμπνευσμένες από την περιοχή. Το κατάλυμα θα διαθέτει 42 δωμάτια και ένα cottage, ενώ θα παρέχει ιδιωτικές πισίνες σε 14 δωμάτια και μίνι spa σε έξι δωμάτια. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν διάφορες ανέσεις όπως εξωτερική πισίνα, μπουτίκ, γυμναστήριο και κέντρο ευεξίας με τρεις αίθουσες για θεραπείες. Οι επιλογές για φαγητό θα περιλαμβάνουν ένα à la carte εστιατόριο με ελληνική βιολογική κουζίνα και ένα εστιατόριο με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, καθώς και ένα σνακ και καφέ/κοκτέιλ μπαρ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 η Hilton εγκαινίασε στην Ελλάδα τα εξής καταλύματα:

το Numo Ierapetra Beach Resort Crete, Curio Collection by Hilton,

το Domes Aulūs Elounda, Curio Collection by Hilton,

το Semeli Coast Mykonos Resort, Curio Collection by Hilton,

το Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton και

το Isla Brown Chania Crete Resort, Curio Collection by Hilton.

Ο Alan Mantin, αντιπρόεδρος ανάπτυξης Νότιας Ευρώπης της Hilton, δήλωσε: «Τόσο εμείς όσο και οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων μας, είμαστε ενθουσιασμένοι που δημιουργούμε αυτές τις εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κροατία. Η ζήτηση για resorts υψηλής ποιότητας συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, με τις εμβληματικές τοποθεσίες στη Μεσόγειο να βρίσκονται ψηλά στη λίστα, για τα περισσότερα από 200 εκατομμύρια μέλη του Hilton Honors. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος μιας αξιοσημείωτης χρονιάς όσον αφορά στα εγκαίνια θερέτρων της Hilton στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, ανυπομονούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη γκάμα των ξενοδοχείων μας μέσα στο 2025 και μετέπειτα».

Οι τάσεις

Σύμφωνα με το Hilton's 2025 Trends Report, πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν μια ισορροπία ανάμεσα στη χαλάρωση και τις καθηλωτικές, πολιτιστικά πλούσιες εμπειρίες, ώστε να αξιοποιήσουν τις στιγμές των διακοπών τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι νέες ιδιοκτησίες της Hilton στη Μεσόγειο ανταποκρίνονται σε αυτήν ακριβώς τη ζήτηση.

Η Nicole Tilzer, αντιπρόεδρος της Hilton’s All-Inclusive & Resort Strategy, δήλωσε: «Οι πρόσφατες συμφωνίες σε κορυφαίες ευρωπαϊκές τοποθεσίες επιδεικνύουν την αφοσίωσή μας στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου των resorts μας, σε πρωταρχικούς αλλά και αναδυόμενους προορισμούς αναψυχής. Τα θέρετρα αυτά συνδυάζουν γαλήνια παράκτια καταφύγια με αυθεντικές εμπειρίες εμπνευσμένες από την ιστορία και τον χαρακτήρα του κάθε προορισμού, πάντα με την υπογραφή της φιλοξενίας της Hilton. Κάθε resort θα προσκαλεί τους επισκέπτες να χαλαρώσουν σε ένα όμορφο περιβάλλον και να απολαύσουν μια σειρά από ανέσεις, όπως πισίνες, spa, γυμναστήρια, καθώς και γεύματα εμπνευσμένα από τον κάθε τόπο, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες να εμβαθύνουν στην τοπική κουλτούρα».

