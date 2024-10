Four Seasons Resort Mykonos: Νέο ξενοδοχείο των Four Seasons και Blue Iris - Θα ανοίξει το καλοκαίρι του 2025

Η κορυφαία εταιρεία πολυτελούς φιλοξενίας Four Seasons και η Blue Iris Α.Ε («Blue Iris») – επενδυτικό όχημα της AGC Equity Partners («AGC»), μιας παγκόσμιας εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων - ανακοινώνουν τη δημιουργία ενός υψηλού επιπέδου τουριστικού συγκροτήματος στη Μύκονο, το οποίο αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του, το καλοκαίρι του 2025.

Το Four Seasons Resort Mykonos, θα κατασκευαστεί κατά μήκος της ακτογραμμής του κόλπου στο Καλό Λιβάδι και θα διαθέτει 94 δωμάτια, βίλες και σουίτες με υπέροχη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Η ξενοδοχειακή μονάδα θα αναπτυχθεί σε μια έκταση 60.324 τ.μ. απαράμιλλης ομορφιάς, που απλώνεται από τις αμμώδεις παραλίες μέχρι τους επιβλητικούς παράκτιους βράχους.

Το Four Seasons Resort Mykonos έρχεται να συμπληρώσει τη λειτουργία του ήδη υπάρχοντος Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, με δυνατότητα πρόσβασης από τη Μύκονο με πλοίο ή σύντομη πτήση. Η ανάπτυξη του τουριστικού συγκροτήματος στη Μύκονο αποτελεί τη δεύτερη επένδυση της AGC στην Ελλάδα, μετά την εξαγορά και την ανάπλαση της χερσονήσου Astir Palace στη Βουλιαγμένη, η οποία περιλαμβάνει το ξενοδοχείο Four Seasons Astir Palace, την Astir Marina και την παραλία Astir Beach.

Ο Bart Carnahan, πρόεδρος για την Παγκόσμια Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χαρτοφυλακίου της Four Seasons, αναφέρει: «Η επέκταση της παρουσίας μας στην Ελλάδα αποτελεί βασικό μας στόχο εδώ και πολλά χρόνια, ενώ παράλληλα βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση των κατάλληλων ευκαιριών που θα μας επιτρέψουν να αναπτυχθούμε σε αυτήν τη σημαντική αγορά. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία μας με την AGC Equity Partners, για τη δημιουργία του πολυβραβευμένου ξενοδοχείου μας στην Αθήνα, είμαστε βέβαιοι, ότι αυτό το νέο θέρετρο στη Μύκονο θα αποτελέσει την ιδανική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας, σε αυτήν τη μαγευτική χώρα», και συνεχίζει λέγοντας: «Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους επισκέπτες μας στη νέα αυτή παραθαλάσσια όαση».

«Η απόφασή μας να επεκτείνουμε τα επενδυτικά μας σχέδια στην Ελλάδα και να δημιουργήσουμε έναν ακόμα προορισμό-ορόσημο στη Μύκονο, αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη της εμπιστοσύνης και δέσμευσή μας στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας», δηλώνει ο Walid Abu-Suud, διευθύνων σύμβουλος της AGC Equity Partners. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό το νέο θέρετρο θα αποτελέσει ιδανικό προορισμό τόσο για διεθνείς όσο και για εγχώριους επισκέπτες. Προσβλέπουμε στην εκ νέου συνεργασία μας με τη Four Seasons».

Επικεφαλής της ομάδας στο νέο πολυτελές θέρετρο θα είναι ο γενικός διευθυντής, Ryan Grande, ο οποίος έχει 14 χρόνια εμπειρίας στη Four Seasons, μεταξύ άλλων σε ξενοδοχεία στο Τζάκσον Χολ, το Βανκούβερ και την Κόστα Ρίκα. Ο κ. Grande, θα ηγείται της νέας ομάδας κατά την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου, φέροντας την υπογραφή της Four Seasons, στο όμορφο νησί της Μυκόνου.

«Είναι τιμή μου να διευθύνω την ομάδα που θα εγκαινιάσει αυτό το πολυαναμενόμενο έργο», λέει ο κ. Grande. «Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στη Four Seasons, έχω έρθει σε επαφή με πολλά ακίνητα, διαφορετικές κουλτούρες και προορισμούς και η συμμετοχή μου στην επέκτασή μας στην Ελλάδα θα αποτελέσει αδιαμφισβήτητα σημαντικό σταθμό στην επαγγελματική μου πορεία. Ανυπομονώ πραγματικά, να ανοίξουμε σύντομα τις πόρτες του ξενοδοχείου μας στη Μύκονο».

Tο Four Seasons Resort Mykonos

Το πολυτελές θέρετρο, έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί σύμφωνα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με σεβασμό στην παράδοση και την κληρονομιά του νησιού της Μυκόνου. Οι απλοί γεωμετρικοί όγκοι, τα λευκά κτίσματα με τις ασβεστωμένες αυλές, τα παραδοσιακά μονοπάτια και οι γραφικές πλατείες είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής.

Επίσης θα αξιοποιηθεί το ποικιλόμορφο φυσικό τοπίο με τις χαρακτηριστικές μεσογειακές και κυκλαδίτικες πινελιές, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν την ομορφιά του προορισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του βιώσιμου σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής.

Ο σχεδιασμός του έργου ανήκει στον διάσημο Έλληνα αρχιτέκτονα Νίκο Βαλσαμάκη, ο οποίος εμπνεύστηκε από τη διαχρονική κομψότητα και τη φινέτσα της Μυκόνου, ενώ τον σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων ανέλαβε η Wimberly Interiors.

Επιπλέον, το ξενοδοχείο θα προσφέρει μια ποικιλία γαστρονομικών επιλογών, εστιατορίων και μπαρ τα οποία σχεδιάστηκαν από τον πολυβραβευμένο Όμιλο Rockwell, όπως ένα υπαίθριο ιταλικό εστιατόριο δίπλα στην πισίνα, μια μοντέρνα εκδοχή ενός μυκονιάτικου καφενείου και μια μοναδική εμπειρία στην παραλία του ξενοδοχείου, η οποία ενσωματώνεται αρμονικά στο περιβάλλον εξυμνώντας τη φυσική ομορφιά του τόπου. Μεταξύ των παροχών συγκαταλέγονται, επίσης, μια πισίνα με απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος, ενα σπα με ποικίλες αίθουσες ευεξίας και χώρος γυμναστηρίου. Παράλληλα, το ξενοδοχείο θα προσφέρει αρκετούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Για όσους αναζητούν επιπλέον δραστηριότητες, θα προσφέρονται ιδιωτικές εκδρομές, θαλάσσια σπορ και πρόσθετες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η Four Seasons Hotels and Resorts ιδρύθηκε το 1961 και από τότε είναι προσηλωμένη στην τελειοποίηση της ταξιδιωτικής εμπειρίας μέσω της συνεχούς καινοτομίας και των υψηλότερων ξενοδοχειακών προδιαγραφών. Η Four Seasons, διαχειρίζεται 133 ξενοδοχεία και θέρετρα και 55 κατοικίες σε μεγάλα αστικά κέντρα και προορισμούς διακοπών σε 47 χώρες, και με πάνω από 60 έργα υπό σχεδιασμό ή ανάπτυξη. Πέραν των ξενοδοχείων, η Four Seasons διαχειρίζεται περισσότερα από 600 εστιατόρια και μπαρ παγκοσμίως, καθώς επίσης και ένα σύνολο εμπειριών που σχετίζονται με την Four Seasons Private Jet, τη Four Seasons Drive και τα επερχόμενα Four Seasons Yachts. Η Four Seasons κατατάσσεται συνεχώς μεταξύ των καλύτερων ξενοδοχείων παγκοσμίως και των πιο διακεκριμένων εμπορικών σημάτων σε ψηφοφορίες αναγνωστών, ταξιδιωτικές κριτικές και βραβεία του κλάδου.

Η AGC Equity Partners, εταιρεία επενδύσεων, ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων σε ακίνητα, επενδυτικών ευκαιριών και στρατηγικών ρευστοποίησης μέσω των επενδυτικών της οχημάτων. Με ενεργητικό υπό διαχείριση που ανέρχεται σε περισσότερα από 6,5 δισ. δολάρια, η AGC αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες μέσω ενός ολοένα μεγαλύτερου φάσματος εναλλακτικών κεφαλαίων, προσαρμόζοντας τις πλατφόρμες της σύμφωνα με τις ανάγκες των επενδυτών της.

*Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν μακέτες του μελλοντικού Resort

