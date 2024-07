H Hyatt απέκτησε τη γερμανική αλυσίδα me and all hotels

Η διεθνής ξενοδοχειακή αλυσίδα Hyatt απέκτησε την πολυτελή μάρκα ξενοδοχείων πόλης me and all hotels από τον όμιλο Lindner Hotel της Γερμανίας.

Το brand, που δημιουργήθηκε το 2016, περιλαμβάνει επί του παρόντος ένα χαρτοφυλάκιο έξι ξενοδοχείων με συνολικά περισσότερα από 1.000 δωμάτια σε τοποθεσίες στο κέντρο διαφόρων πόλεων σε όλη τη Γερμανία. Σύντομα πρόκειται να ανοίξει το έβδομο ξενοδοχείο στο Ανατολικό Βερολίνο.

Η εξαγορά έρχεται σε συνέχεια της σύναψης στρατηγικής συνεργασίας του Lindner Hotel Group και της Hyatt το 2022 για να εντάξουν τα ξενοδοχεία του γερμανικού ομίλου στο πρόγραμμα πιστότητας World of Hyatt, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 46 εκατομμύρια μέλη.

Η μάρκα me and all εστιάζει στη βιωσιμότητα, έχοντας τοπικούς συνεργάτες στο φαγητό, τη μουσική και τις τέχνες για να φέρουν μια διαφορετική και μοναδική εμπειρία στα ξενοδοχεία τους.

Μετά την εξαγορά, τα me and all θα αποτελέσουν αυτόνομη επωνυμία στο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο lifestyle της Hyatt, το οποίο έχει πενταπλασιαστεί σε δωμάτια μεταξύ 2017 και τέλους 2023. Η Lindner θα συνεχίσει να λειτουργεί τα υπάρχοντα me and all με τη Hyatt να καθοδηγεί την ανάπτυξη της μάρκας μέσω franchise και διαχείρισης.

