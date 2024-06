Wyndham Hotel & Resorts | Συμφωνία με την Oikos Property Developments για το πρώτο Ramada Residences στην Ελλάδα

Σε υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας προχώρησαν η Wyndham Hotel & Resorts και ο επιχειρηματικός όμιλος Oikos Property Developments για τη δημιουργία του πρώτου Ramada Residences by Wyndham, στην Ελλάδα.

Το συγκρότημα, με 150 τουριστικά καταλύματα που θα προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες φιλοξενίας, βρίσκεται στον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Η ανάπτυξη της επένδυσης για τη λειτουργία του συγκροτήματος με την επωνυμία Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. Το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki, θα προσφέρει στους ταξιδιώτες τη φιλική και άνετη διαμονή που είναι συνώνυμη με το brand, Ramada by Wyndham.

Ο κ. Βασίλης Θεμελίδης, Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης της Wyndham Hotels & Resorts δήλωσε σχετικά:

«Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας, η Wyndham Hotel & Resorts ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών της. Χαιρετίζουμε τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Oikos Property Developments, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει ένα συγκρότημα αντάξιο της αξιοπιστίας του ονόματος της Wyndham Hotel & Resorts στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η Wyndham Hotel & Resorts διαθέτοντας, ήδη, παρουσία σε 13 ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της τα επόμενα χρόνια τόσο σε δημοφιλείς, όσο και σε ανερχόμενους προορισμούς».

Aπό την πλευρά του, ο κ. Δημήτρης Σιούφτας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Oikos Property Developments, τόνισε τα εξής:

«Στην Oikos, στόχος μας είναι να ξεπερνάμε τις προσδοκίες στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων. Καθώς ξεκινάμε αυτό το συναρπαστικό, νέο κεφάλαιο με την Oikos Hotels and Resorts, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Wyndham Hotels & Resorts, ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand φιλοξενίας. Η αποδεδειγμένη της πορεία, σε συνδυασμό με την δική μας εξειδίκευση στην ανάπτυξη ακινήτων, εγγυάται τη δημιουργία εξαιρετικών ξενοδοχειακών εμπειριών σε μια πραγματικά ειδυλλιακή τοποθεσία που αποτυπώνει την ουσία του μεσογειακού τρόπου ζωής».

Σχετικά με τον Όμιλο Oikos Property Developments:

Η Oikos Property Developments, πρωτοπόρος στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, διαθέτει μακρόχρονη φήμη για την αριστεία της στον κλάδο της ανάπτυξης γης. Επενδύοντας στην επιτυχημένη πορεία της δημιουργίας υψηλής ποιότητας κατοικιών, η Oikos εγκαινίασε έναν νέο κλάδο, την Oikos Hotels and Resorts.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της και τη δέσμευσή της σε εξαιρετικά πρότυπα ανάπτυξης ακινήτων, η Oikos Hotels and Resorts στοχεύει στον επαναπροσδιορισμό του ξενοδοχειακού τοπίου στην Ελλάδα. Μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας με την Wyndham Hotels & Resorts, παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της φιλοξενίας, η Oikos είναι έτοιμη να προσφέρει εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες της.



Σχετικά με τη Wyndham Hotels & Resorts:

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 9.200 ξενοδοχεία δυναμικότητας 876.000 δωματίων σε περισσότερες από 95 χώρες, σε 6 ηπείρους. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένων των Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® and Wyndham®. Το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards® προσφέρει σε πάνω από 108 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη την ευκαιρία να εξαργυρώσουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα, κλαμπ διακοπών και εξοχικές κατοικίες παγκοσμίως.

