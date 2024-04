Ταμείο Ανάκαμψης | Επενδυτικά σχέδια για Χιονοδρομικά Κέντρα, τουριστικούς λιμένες και προσβασιμότητα σε παραλίες

Με ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 31.03.2024 η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη», συνολικής συνεισφοράς 43,3 εκ. € του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά κατατέθηκαν αιτήσεις ενίσχυσης σχεδόν από το σύνολο των αδειοδοτημένων χιονοδρομικών κέντρων της χώρας, οι οποίες ανέρχονται σε 147,65 εκ. €, υπερκαλύπτοντας τον προβλεπόμενο και διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου 100 εκ. €.

Με ενεργή τη διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων κατά σειρά υποβολής τους (μέθοδος first come, first served), η Υπουργός Τουρισμού προχώρησε στην έκδοση των πρώτων δύο αποφάσεων έγκρισης των αιτημάτων ενίσχυσης που υποβλήθηκαν από τους φορείς διαχείρισης των χιονοδρομικών κέντρων «Ανήλιο» και «3-5 Πηγάδια», ύψους 10 εκ. € έκαστο.

Σε δηλώσεις της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη επεσήμανε ότι «στοχεύουμε σε μία ανάπτυξη που θα αφορά ολόκληρη τη χώρα, και τα οφέλη της οποίας θα μοιράζονται στην κοινωνία και τους πολίτες ισόρροπα, δίκαια και ανταποδοτικά». Και πρόσθεσε:

«Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να θέσουμε ισχυρά θεμέλια για το αύριο του ελληνικού τουρισμού, με όραμα και στόχο τη βιωσιμότητα των προορισμών και του τουριστικού προϊόντος. Με τα έργα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται, στοχεύουμε στον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς της χώρας μας με νέα προϊόντα, δυνατότητες και εμπειρίες, την ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, αλλά και την επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας τόσο χρονικά, πέραν των μηνών τουριστικής αιχμής, αλλά και χωρικά, σε μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας".

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων» συνολικής δημόσιας δαπάνης 139 εκ. € που ολοκληρώθηκε στις 31.01.2024, έχουν υποβληθεί συνολικά 41 επενδυτικά σχέδια από φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων (μαρίνων, καταφυγίων και αγκυροβολίων) συνολικού ύψους €184.588.025,30, που υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ προγραμματίζεται η ένταξη των πρώτων επενδυτικών σχεδίων έως τα μέσα Απριλίου.

Σημαντικά έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον παρατηρείται και για το πρόγραμμα «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» (Προσβάσιμες Παραλίες), συνολικού προϋπολογισμού 17,13 εκ. €. Ήδη έχουν οριστικοποιηθεί αιτήματα ενίσχυσης 32 δυνητικών δικαιούχων που αφορούν σε επενδύσεις ύψους 5,33 εκ. €, παρά το ότι ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης επενδυτικών σχεδίων έχει οριστεί η 31.05.2024.

Δεδομένου επίσης του αυξημένου ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναβάθμιση των ορειβατικών καταφυγίων, αποφασίστηκε η παράτασή της έως τις 30.04.2024.

Σημαντική πρόοδος σημειώνεται και στα λοιπά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιεί ή εποπτεύει το Υπουργείο Τουρισμού. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για την προώθηση του αγροτουρισμού και της γαστρονομίας, με την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη υλοποίησης του έργου να προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Σε πορεία ολοκλήρωσης βρίσκεται και η διαγωνιστική διαδικασία για τη διαχείριση προορισμών, ενώ σχεδιάζεται η δημοσίευση των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επενδύσεις που σχετίζονται με την αναβάθμιση και τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού, καθώς και με τον καταδυτικό τουρισμό.

Ως προς τη Δράση «Τουριστική Εκπαίδευση», τον Μάρτιο δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από παρόχους κατάρτισης (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης δημοσίων ΙΕΚ και από αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης), ενώ μέσα στον Απρίλιο προγραμματίζεται η υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) για την αναμόρφωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού υλικού. Οι αναφερόμενες ενέργειες συνιστούν προαπαιτούμενα βήματα για τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την καταβολή επιδόματος στους καταρτιζόμενους.

Τέλος, εντός του Απριλίου σχεδιάζεται η δημοσίευση της Διακήρυξης της Δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

