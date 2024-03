Στην Κάρπαθο ανοίγει το πρώτο Tapestry Collection by Hilton Resort στην Ευρώπη - συνεργασία με την CHC Group

Συμφωνία franchise με την CHC GROUP ανακοίνωσε η Hilton για το άνοιγμα του CHC Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton στην Κάρπαθο. Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα με κάθε επισημότητα, στην κατάμεστη Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, παρουσία, πολιτικών, αρχών του τόπου, δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και επιχειρηματιών του νησιού,

Το πρώτο ξενοδοχείο της Hilton στο νησί και το πρώτο Tapestry Resort στην Ευρώπη είναι σχεδιασμένο για να αντικατοπτρίζει τη φυσική ομορφιά της Καρπάθου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών νησιωτικών θέρετρων της Hilton, και σας παρουσιάζουμε το πρώτο Resort Tapestry Collection by Hilton στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ανδρέας Κουκάς, Διευθυντής ανάπτυξης της Hilton Ελλάδας και Κύπρου. «Ως αναπτυσσόμενος διεθνής ταξιδιωτικός προορισμός, είμαστε βέβαιοι ότι το CHC Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton, θα έχει μεγάλη επιτυχία στους ταξιδιώτες, διαθέτοντας άψογα σχεδιασμένες σουίτες για όλους τους επισκέπτες και παροχές αναψυχής που θα εξασφαλίσουν στους ταξιδιώτες να χαλαρώσουν και να απολαύσουν την εκπληκτική φύση στο νησί. Μαζί με την CHC GROUP, ανυπομονούμε να ανοίξουμε αυτό το θέρετρο εγκαίρως για τη σεζόν του 2025.»

Το CHC Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton θα ανακαινιστεί πλήρως από την CHC GROUP, ακολουθώντας με απόλυτο σεβασμό τις πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και συνδυάζοντας την υψηλή ποιότητα με την απλότητα και τα παραδοσιακά υλικά της Καρπάθιας γης. Θα είναι το στολίδι της Καρπάθου από τον Απρίλιο του έτους 2025 και θα είναι το πρώτο Resort της Tapestry Collection by Hilton στην Ευρώπη.

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 43 σουίτες, εκ των οποίων οι 14 με ιδιωτική πισίνα και οι 4 με υδρομασάζ, με άνετη, εκλεπτυσμένη αισθητική σχεδιασμού, όλες φινιρισμένες με επιλεγμένα υλικά και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το μεγαλείο της φυσικής ομορφιάς του νησιού, αποπνέοντας ταυτόχρονα μοντέρνα αισθητική και υπηρετώντας μια φιλοπεριβαλλοντική φιλοσοφία στον τομέα της φιλοξενίας. Επιπλέον, το κατάλυμα θα προσφέρει μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες με βιολογικά προϊόντα και γεύσεις από το νησί, μέσα από ένα κομψό εστιατόριο, με εκπληκτική θέα στο Πέλαγος. Στις επιπλέον παροχές περιλαμβάνονται, μεγάλη κοινόχρηστη πισίνα, Snack Bar, χαλαρωτικό μίνι Σπα, Γυμναστήριο, Κιόσκι με παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακό καφέ και Yoga Bar.

Τα Πηγάδια και γενικότερα η Κάρπαθος είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός με ραγδαία ανάπτυξη, που οφείλεται αρχικά στους κατοίκους της, που δεν έχουν επηρεαστεί από τον τουρισμό και συνεχίζουν να τηρούν τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, την φιλοξενία και τη ζεστασιά που θέλει ο πελάτης που επισκέπτεται τα νησιά της Ελλάδας. Επιπλέον, η ιστορία του νησιού, οι όμορφες παραλίες, οι πολλές εκκλησίες και η περίφημη κουζίνα του, κάνουν την Κάρπαθο ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη για κάθε είδους διαμονή.

Από την πλευρά του, ο Ιδρυτής και Διευθύνων σύμβουλος της CHC GROUP Ζαχαρίας Α. Χνάρης τόνισε:

«Σήμερα ο Όμιλος μας γυρίζει σελίδα. Με περηφάνια και ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάσαμε με τον κ. Ανδρέα Κουκά, Διευθυντή Ανάπτυξης της Hilton σε Ελλάδα και Κύπρο, τη συνεργασία franchise της Hilton με την CHC GROUP. Νοιώθω πολύ χαρούμενος που μαζί με αυτόν τον κολοσσό στην τουριστική αγορά που ονομάζεται HILTON, θα κάνουμε το πρώτο Tapestry στην Ευρώπη, το CHC Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton, στα Πηγάδια, στο πανέμορφο νησί της Καρπάθου. 180.000.000,00 ενεργά μέλη της Hilton θα ενημερωθούν από αύριο με newsletter για την παραπάνω συνεργασία με αποτέλεσμα η Κάρπαθος να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Φέρνουμε έτσι την Κάρπαθο στο επίκεντρο μιας κοινής προσπάθειας που μόνο οφέλη θα φέρει στον τόπο και τους ανθρώπους του. Με σεβασμό στην ιστορία και την παράδοση του νησιού, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών βιώσιμης ανάπτυξης που ήδη γίνονται από τις τοπικές αρχές.

Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Ανδρέα Κουκά, Διευθυντή Ανάπτυξης της Hilton σε Ελλάδα και Κύπρο, που εμπιστεύτηκε σε εμένα και την CHC GROUP την ανάπτυξη της Hilton στο όμορφο νησί της Καρπάθου. Χωρίς τη συμβολή του δεν θα είχαμε πετύχει το σημερινό αποτέλεσμα. Είναι ένας πολύ ικανός επαγγελματίας , με πνεύμα ευθύνης και πολλή διορατικότητα.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα μου στη CHC Group, καθώς και τους πολύτιμους συνεργάτες μας Κο Μωράντη Νίκο και κο Ζένιο Ζένιου από την εταιρεία concept Destsetters που συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία του concept του Ξενοδοχείου, τον κο Κόσνολα Μάνο, Βουλευτή Δωδεκανήσου για την μεγάλη συμβολή του στην είσοδο της Hilton στην Κάρπαθο, τον Δήμαρχο Καρπάθου κο Φελλουζή Μιχαήλ για την παραχώρηση της Αίθουσας του Δημοτικού συμβουλίου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού κο Μηλιό Αναστάσιο, την κα Σκούλλου Αναστασία, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Καρπάθου, καθώς και τον διακεκριμένο Οικονομολόγο κο Τσαμπουνιεράκη Μιχάλη για την αμέριστη βοήθεια που μας προσέφεραν για την διοργάνωση της καθ’ όλα επιτυχημένης σημερινής εκδήλωσης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κο Χατζηκωσταντή Γιώργο και την ομάδα του που επιμελήθηκαν αφιλοκερδώς τα ηχοακουστικά συστήματα της αίθουσας και τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Δεν μπορώ να ξεχάσω τον επιχειρηματία κ. Κούρτη Γιάννη, ο οποίος με αγάπη και δική του πρωτοβουλία με σύστησε σε περισσότερους από 15 ξενοδόχους του νησιού, συνοδεύοντάς με σε όλα τα ραντεβού.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Αυγενίκου Έλενα, ιδιοκτήτρια του Sound of the Sea, γιατί μου εμπιστεύτηκε την περιουσία της για τα επόμενα 20 χρόνια και αυτή ήταν η αρχή της άφιξης της Hilton στην Κάρπαθο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι τους Κρητικούς και τους Καρπάθιους, μας συνδέουν πολλά. Έχουμε πολλά κοινά στοιχεία στην ιστορική μας διαδρομή. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί και μια πολύ καλή μαγιά για την συνέχεια της μεταξύ μας συνεργασίας. Σε πνεύμα κατανόησης και σεβασμού».

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Ευρωβουλευτής Κεφαλογιάννης Εμμανουήλ με ανακοίνωση του η οποία αναγνώστηκε, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Κόνσολας Μάνος, η Έπαρχος Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου Νικολαΐδου Καλλιόπη ως εκπρόσωπος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, o Αντιδήμσρχος Σακέλλης Κοσμάς ως εκπρόσωπος Δήμου Καρπάθου και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού Μηλιός Αναστάσιος.

Σχετικά με το Tapestry Collection by Hilton:

Το Tapestry Collection by Hilton είναι ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 120 ξενοδοχεία σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, ενθαρρύνοντάς τους επισκέπτες να συνδεθούν με την παράδοση του κάθε προορισμού και να απολαύσουν αυθεντικές, απίστευτες εμπειρίες του τόπου. Κάθε ξενοδοχείο έχει μια μοναδική ιστορία να μοιραστεί που ζωντανεύει μέσα από τον αναζωογονητικό σχεδιασμό και τα μοναδική ξεχωριστή γαστρονομία. Ζήστε την εμπειρία της Tapestry Collection by Hilton κάνοντας κράτηση στο tapestrycollectionbyhilton.com ή μέσω της κορυφαίας στον κλάδο εφαρμογής Hilton Honors. Τα μέλη του Hilton Honors (σήμερα περίπου 180.000.000,00) που κάνουν κράτηση απευθείας μέσω των προτιμώμενων καναλιών της Hilton έχουν πρόσβαση σε άμεσα προνόμια.

Πρόσφατα προστέθηκαν στο Tapestry Collection by Hilton το Marty Hotel Bordeaux, Tapestry Collection by Hilton και το Arts Hotel Porto, Tapestry Collection by Hilton.

Οι επισκέπτες των ξενοδοχείων της Tapestry Collection by Hilton μπορούν να επωφεληθούν από τα προνόμια του προγράμματος επιβράβευσης επισκεπτών Hilton Honors για όλα τα brand Hilton που περιλαμβάνουν σχεδόν 7.500 ξενοδοχεία σε 126 χώρες και περιοχές. Τα μέλη του Hilton Honors που κάνουν κράτηση απευθείας με τη Hilton κερδίζουν πόντους για διαμονή και εμπειρίες στα ξενοδοχεία.

