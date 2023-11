Ελληνικός τουρισμός: «Έκρηξη» της παρουσίας διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία

Άλμα 80% καταγράφεται στην παρουσία ξενοδοχείων από διεθνείς αλυσίδες στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η GBR Consulting, στην Ελλάδα καταγράφονται επί του παρόντος, 160 ξενοδοχεία διεθνών αλυσίδων που δεν σχετίζονται με τουρ οπερέιτορ, έναντι μόλις 89 το 2018.

Σε επίπεδο δωματίων, η αύξηση φτάνει στο +78%, με 26.540 δωμάτια έναντι 14.869 το 2018.

Στη χώρα μας έχουν παρουσία συνολικά 35 διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες με 68 brand.

Στην κατηγορία των πεντάστερων, το 14% των ξενοδοχείων και το 18% των δωματίων στην Ελλάδα ανήκουν σε διεθνείς αλυσίδες που δεν σχετίζονται με τουρ οπερέιτορ, ενώ στην κατηγορία των τετράστερων τα αντίστοιχα ποσοστά πέφτουν σε 2% και 6% αντίστοιχα και στην τριών αστέρων δεν υπάρχει παρουσία.

Συγκεκριμένα, η Marriott International ηγείται των διεθνών αλυσίδων στην Ελλάδα διαθέτοντας μερίδιο δωματίων που φτάνει στο 20% και ακολουθούν οι Sani / Ikos Group (10%), Wyndham hotels & resorts (9%), Labranda Hotels & Resorts (5%), Louis Group (5%), Accor (5%), Brown Hotels (5%), Domes Resorts (5%), Hyatt International (5%) και IHG (4%). Μεγάλο μέρος των ξενοδοχείων αυτών βρίσκεται στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Χαλκιδική.

Όσον αφορά τις νέες επενδύσεις διεθνών αλυσίδων στη χώρα μας, το One & Only Aesthesis πρόκειται να ανοίξει αυτό το μήνα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ένα άλλο One & Only θα ανοίξει στην Κέα, ενώ νέα ξενοδοχεία ετοιμάζουν οι Banyan Tree, Six Senses, Rosewood (με την ανακοίνωση για το Blue Palace στην Κρήτη), Conrad κλπ.

Σε επίπεδο διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων που σχετίζονται με τουρ οπερέιτορ, επί του παρόντος εντοπίζονται 90 ξενοδοχεία με συνολικά 20.360 δωμάτια. Η TUI έχει παρουσία στην Ελλάδα με brand όπως τα Club Lookea, Club Marmara, Club Magic Life κλπ, αλλά και με τα Atlantica Hotels και η Der Touristik με τα brand Sentido, COOEE και Club Calimera.

