Έρχονται τα οικονομικά ξενοδοχεία Four Points Express by Sheraton από την Marriott

Ένα νέο ξενοδοχειακό brand λανσάρει η αλυσίδα Marriott International.

Πρόκειται για την επωνυμία Four Points Express by Sheraton, η οποία θα εντάξει ξενοδοχεία, που βρίσκονται στη μεσαία κατηγορία τιμών.

Με τη νέα μάρκα, όπως αναφέρει η Marriott, η διεθνής αλυσίδα θα ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για καλά, οικονομικά καταλύματα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ένα ξενοδοχείο Four Points Express θα προσφέρει καθαρά, άνετα δωμάτια, πρωινό και δωρεάν Wi-Fi, ενώ στο σχεδιασμό θα υπάρχουν τοπικά χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί τρία συμβόλαια για το άνοιγμα ξενοδοχείων αυτής της νέας φίρμας: Δύο στην Τουρκία και ένα στη Μεγάλη Βρετανία. Η πρόθεση είναι να ακολουθήσουν ξενοδοχεία Four Points Express στην Πολωνία, το Βέλγιο και άλλα στη Μεγάλη Βρετανία.

Στην Τουρκία υπάρχουν συμφωνίες για δύο τέτοια ξενοδοχεία- στην Αττάλεια και την Προύσα. Το Four Points Express by Sheraton Antalya Lara, το οποίο θα ανακαινιστεί μέχρι το τέλος του 2023, διαθέτει 52 δωμάτια και προσφέρει εξαιρετικές συνδέσεις με το κέντρο της πόλης και το αεροδρόμιο καθώς και εγγύτητα στη θάλασσα. Στην Προύσα, το Four Points Express by Sheraton Bursa Nilüfer βρίσκεται σε μια βολική τοποθεσία κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Προύσα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.

Σύμφωνα με την Marriott, το πρώτο βρετανικό ξενοδοχείο της νέας μάρκας αναμένεται να ανοίξει το 2024 σε μια προνομιακή τοποθεσία στο κέντρο του Λονδίνου, 500 μέτρα από το σιδηροδρομικό σταθμό Euston και ένα χιλιόμετρο από το Kings Cross και το St. Pancras International. Το επερχόμενο Four Points Express των 201 δωματίων της Sheraton London Euston θα υποβληθεί σε εκτεταμένες ανακαινίσεις πριν ανοίξει.

