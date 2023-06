Τον Οκτώβριο η επίσημη έναρξη του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου One & Only Aesthesi στη Γλυφάδα

Τον Οκτώβριο κάνει επίσημο ντεμπούτο στη χώρα μας το πρώτο One&Only resort, στην παραλία της Γλυφάδας, με αναφορές στην κοσμοπολίτικη Ελλάδα των 60s και των 70s.

Το ξενοδοχείο One&Only Aesthesisδίνει την αίσθηση ενός ιδιωτικού νησιού, καθώς βρίσκεται μέσα σε μια έκταση 210 στρεμμάτων προστατευμένης δασικής περιοχής, που εκτείνεται μέχρι την παραλία.

«Σε κάθε προορισμό που επιλέγει η One&Only, δημιουργεί μοναδικά στο είδος τους resorts που προσφέρουν απαράμιλλες, υπερπολυτελείς εμπειρίες στους επισκέπτες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε το έναυσμα για ένα επικό ταξίδι με το One&Only Aesthesis – ένα νέο παραθαλάσσιο θέρετρο στην καρδιά μιας από τις πιο θρυλικές πόλεις του κόσμου», λέει ο Philippe Zuber, Chief Executive Officer της Kerzner International, που έχει τη διαχείριση του ξενοδοχείου, προσθέτοντας:

«Καθώς συνεχίζουμε την επέκτασή μας στην Ευρώπη, το ντεμπούτο μας στην Ελλάδα όχι μόνο ενδυναμώνει τη θέση της εταιρείας, αλλά φέρνει και το brand One&Only στο λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με έμπνευση από την πολιτιστική κληρονομιά και τον γευστικό πλούτο της Αθήνας, το One&Only Aesthesis είναι μία γιορτή της ζωής, της ενέργειας, της αυθεντικότητας, του glamour και της φυσικής ομορφιάς. Πρόκειται για μια ιδανική αφετηρία από την οποία κάθε επισκέπτης μπορεί να εξερευνήσει την υπόλοιπη χώρα».



Υπεύθυνος για το ντεμπούτο του One&Only Aesthesis στην Ελλάδα είναι ο Yann Gillet, γενικός διευθυντής του resort. Έχοντας διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Yann μετρά περισσότερα από είκοσι χρόνια διεθνούς εμπειρίας στη φιλοξενία.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ηγούμαι του ανοίγματος του One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα», λέει ο Yann. «Με το One&Only Aesthesis ξεκινά η αναγέννηση της Αθηναϊκής Ριβιέρας και ενός θρυλικού θέρετρου το οποίο θα λειτουργήσει για πολλούς Έλληνες ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα. Τους επισκέπτες περιμένει μία εμπειρία εμπνευσμένη από την κοσμοπολίτικη ζωή των δεκαετιών του '60 και του '70, όταν η περιοχή έσφυζε από ζωή και η χώρα πρωταγωνιστούσε σε πολυσυζητημένες χολιγουντιανές παραγωγές».

Νοσταλγία για την πανέμορφη ακτογραμμή

Το One&Only Aesthesis αποτελείται από δωμάτια, bungalows και βίλες, με ιδιαίτερη αισθητική και design των 60s με ψηλοτάβανα δωμάτια, δερμάτινες λεπτομέρειες, γήινα χρώματα και φυσικούς τόνους. Υπάρχουν 95 κομψά bungalows, 18 κατοικίες και 2 εμβληματικές βίλες με ιδιωτικές πισίνες και κήπους γεμάτους με αρωματικά βότανα και φυτά της ελληνικής γης, καθώς και ατμοσφαιρικές γωνιές στους εξωτερικούς χώρους, όπου κρύβεται άλλοτε ένα εντυπωσιακό τζάκι και άλλοτε μία πολυτελής υπαίθρια ντουζιέρα.

Η Villa One, η χαρακτηριστική One&Only βίλα, είναι η επιτομή της φιλοσοφίας του brand, με όλα τα προνόμια μιας πολυτελούς κατοικίας. Πρόκειται για έναν τέλειο συνδυασμό όλων των χαρακτηριστικών που κάνουν το brand να ξεχωρίζει διεθνώς. Απλώνεται σε 1.400 τ.μ. και διαθέτει τεράστια πισίνα με ανεμπόδιστη θέα από κάθε γωνία και ένα «κατάστρωμα» που ξεκινά από την κατοικία και φτάνει μέχρι το νερό. Αυτή η εκπληκτική βίλα δύο υπνοδωματίων, που διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, απλώνεται σε δύο επίπεδα. Εμποτισμένη με τη νοσταλγική διάθεση που διέπει όλο το resort, προσφέρει μια αίσθηση άπλετου χώρου και, ταυτόχρονα, τη δυνατότητα για απόλυτη ηρεμία, σαν να βρίσκεται κανείς στο δικό του, προσωπικό ησυχαστήριο.

Για μεγαλύτερες παρέες, η Villa One μπορεί να συνδεθεί με τη Villa Nostos, τη δεύτερη βίλα του θέρετρου, ώστε να δημιουργηθεί ένα συγκλονιστικό καταφύγιο τεσσάρων υπνοδωματίων. Αν σε αυτές προστεθεί η κατοικία Epos Residence, που διαθέτει επίσης δύο υπνοδωμάτια, δημιουργείται μία «γειτονιά» με έξι υπνοδωμάτια για την ιδανική απόδραση μιας παρέας φίλων ή μιας μεγάλης οικογένειας.

Στα 14 One&Only Private Homes οι φιλοξενούμενοι νιώθουν ότι ανήκουν σε μία αληθινά εκλεκτή κοινότητα καθώς βιώνουν αυτή τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Σε πλήρη αρμονία με το παραθαλάσσιο περιβάλλον, κάθε σπίτι ξεχωρίζει για το μοναδικό design και τις ανέσεις του. Οι ιδιοκτήτες των One&Only Private Homes θα απολαμβάνουν δωρεάν πρόσβαση και χρήση των εγκαταστάσεων του resort, καθώς και μία πληθώρα προνομίων σε παγκόσμιο επίπεδο στο One&Only δίκτυο

Μοναδικές ελληνικές γεύσεις και κορυφαία ονόματα της γαστρονομίας

Τα One&Only είναι παγκοσμίως γνωστά για τα νέα γευστικά μονοπάτια που χαράσσουν. Έτσι και το Aesthesis έρχεται να προσθέσει στο διεθνές ρεπερτόριο της Kerzner τους βραβευμένους με αστέρι Michelin και celebrity chefs Ettore Botrini και Paco Morales. Η καρδιά του resort χτυπά στην κουζίνα του, με ελληνικές γεύσεις που έρχονται από τα βάθη αιώνων και πρώτες ύλες που καλλιεργούνται τοπικά, κλείνοντας μέσα τους την ουσία της μεσογειακής ψυχής.

Η ελληνική λέξη για τη μέτρηση του χρόνου δίνει το όνομά της στο all-day εστιατόριο «Ora» που διευθύνει ο chef Εttore Botrini. Το ανάλαφρο και δημιουργικό μενού του επικεντρώνεται στις γεύσεις της Μεσογείου και στην αίσθηση που γεννά η ζωή στην ύπαιθρο αλλά και ο τρόπος που συνδέεται με τη φύση και την παράδοση.

Στο «El Bar de Paco Morales», έναν pop-up χώρο για δείπνο, ο βραβευμένος chef από την Κόρδοβα φέρνει γεύσεις και χρώματα από τη γενέτειρά του, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ανδαλουσίας, σε ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον με ζωηρή διάθεση.

Ονειρεμένα κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα

Γύρω από ένα πολύ εντυπωσιακό ελαιόδεντρο απλώνεται το «Alelia» bar, προσφέροντας signature cocktail με βάση την ελιά, αρωματισμένα με φρέσκα βότανα από τον κήπο του resort. Το «Thimisi» δημιουργήθηκε με έμπνευση τις προσωπικότητες δύο εμβληματικών γυναικών που έδωσαν τη λάμψη τους στη Χρυσή Εποχή της Αθήνας στα 60s, τη Maria Callas και την Jackie O’. Το υπαίθριο μπαρ με θέα στο ηλιοβασίλεμα ζωντανεύει την ώρα του δειλινού για να μπει στους ρυθμούς της Ριβιέρας με live μουσική και νέες εκδοχές κλασικών κοκτέιλ που θα ενθουσιάσουν τους θαμώνες του. Περισσότερο casual και σίγουρα πιο χαλαρό, το «Minima», είναι το beach and pool bar του One&Only δίπλα στο νερό.

Βόλτες στο Αιγαίο

Σε προνομιακή θέση ανάμεσα στο αστικό τοπίο και την απεραντοσύνη του Αιγαίου, το One&Only Aesthesis προσφέρει ειδικά σχεδιασμένες εμπειρίες για τους επισκέπτες του, από την εξερεύνηση των φυσικών και πολιτιστικών θησαυρών της Αθήνας, την απόλαυση μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς και την πεζοπορία, μέχρι βουτιές στις φημισμένες θερμές πηγές της περιοχής και την ιστιοπλοΐα.

Το θέρετρο διαθέτει ολιστικές εγκαταστάσεις ευεξίας με ένα απολαυστικό spa και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο Club One, με γήπεδα τένις και padel. Το KidsOnly Club θα ενθουσιάσει τους μικρούς ταξιδιώτες με δραστηριότητες στη φύση και ευφάνταστα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από παιχνίδια στον κήπο, στο δενδρόσπιτο, αλλά και την αίθουσα μουσικής και το αμφιθέατρο.

Αντιθέτως, το Beach Club, είναι ο χώρος του resort μόνο για ενήλικες που αποτελείται από κομψές καμπάνες, ενώ οι καλεσμένοι απολαμβάνουν ζωντανή μουσική, φαγητό και ποτό κάτω από τον καταγάλανο ουρανό.

Το One&Only Aesthesis βρίσκεται στη Γλυφάδα, σε μικρή απόσταση – μόλις 30 λεπτά με αυτοκίνητο – τόσο από το κέντρο της Αθήνας όσο και από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το resort ανοίγει τις πόρτες του τον Οκτώβριο του 2023.

Σχετικά με την One&Only

Κορωνίδα του υπερπολυτελούς σχεδιασμού, των αυθεντικών εμπειριών και της γνήσιας φιλοξενίας, η One&Only είναι μία ξεχωριστή συλλογή μοναδικών resorts και κατοικιών στους πιο ονειρεμένους προορισμούς του πλανήτη. Σχεδιασμένο σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και σε απόλυτη σύμπνοια με την τοπική κουλτούρα, τι καθένα από τα εξαιρετικά, μοναδικά στο είδος τους resort έχει το δικό του αφήγημα και τις δικές του χάρες.

Η exclusive collection περιλαμβάνει τα One&Only Reethi Rah στις Μαλδίβες, One&Only Le Saint Géran στον Μαυρίκιο, One&Only Royal Mirage και One&Only The Palm στο Ντουμπάι, One&Only Palmilla και One&Only Mandarina στο Μεξικό, One&Only Cape Town στη Νότια Αφρική, Emirates One&Only, Wolgan Valley στα Blue Mountains στην Αυστραλία, One&Only Desaru Coast στη Μαλαισία, One&Only Nyungwe House και One&Only Gorilla's Nest στη Ρουάντα, One&Only Portonovi στο Μαυροβούνιο, One&Only Kéa Island και One&Only Aesthesis στην Ελλάδα, One&Only One Za'abeel στο Ντουμπάι και One&Only Moonlight Basin, που ανοίγει σύντομα στο Big Sky Montana. Προς το παρόν, οι ιδιωτικές κατοικίες One&Only διατίθενται προς αγορά στον Μαυρίκιο, στο Μεξικό, στο Μαυροβούνιο, στη Μοντάνα και στο Ντουμπάι. Περισσότερες πληροφορίες για το One&Only στη διεύθυνση oneandonlyresorts.com

Σχετικά με την Kerzner International Holdings Limited

Η Kerzner International Holdings Limited είναι, μέσω των θυγατρικών της, η κορυφαία διεθνής κατασκευαστική και διαχειρίστρια εταιρία για destination resort, υπερπολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες και καινοτόμες εμπειρίες ψυχαγωγίας και τυχερών παιχνιδιών. Η Atlantis, ναυαρχίδα της Kerzner, περιλαμβάνει το Atlantis, The Palm, Dubai, ένα θέρετρο 1.500 δωματίων με θέμα το νερό στο The Palm, με θέα την Αραβική Θάλασσα και την ηπειρωτική χώρα του Ντουμπάι και το Atlantis, Sanya Hainan στην Κίνα, καθώς και το Atlantis, The Royal Resort & Residences στο Ντουμπάι.

Στο πλαίσιο του One&Only, η Kerzner διαχειρίζεται μερικά από τα κορυφαία υπερπολυτελή θέρετρα στον κόσμο (Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μαυρίκιο, Μαλδίβες, Νότια Αφρική, Ντουμπάι, Ρουάντα, Μαλαισία και Αυστραλία). Η ανερχόμενη εταιρία εμπειρικού τρόπου ζωής, SIRO, επικεντρώνεται στην ολιστική υγεία και ευεξία. Η νεότερη εμπειρία φιλοξενίας της Kerzner, το Rare Finds, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2023 με την επαναλειτουργία του Bab Al Shams στο Ντουμπάι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες μας, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: atlantis.com, oneandonlyresorts.com, sirohotels.com, www.rarefindsresorts.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Kerzner International, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Kerzner.com

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.

Εγγραφή στο Newsletter