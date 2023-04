Banyan Tree Varko Bay | Μεγάλη επένδυση στη Βόνιτσα υπό τη διαχείριση των Banyan Tree και Accor

Τη δημιουργία του σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος Banyan Tree Varko Bay στη Βόνιτσα, που θα είναι το πρώτο στην Ευρώπη της Banyan Tree, σε συνεργασία με την Accor, ανακοίνωσε χθες η διεθνής αλυσίδα, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε το έργο στην Ελλάδα από την επενδυτική εταιρεία RND Investments Greece, που είναι ο φορέας του έργου.

Το θέρετρο, το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει το 2026, θα αποτελείται από 116 βίλες και 43 branded κατοικίες προς πώληση, με συνολική δυναμικότητα 580 κλινών. Θα διαθέτει το βραβευμένο Banyan Tree Spa, ένα κέντρο θαλάσσιων σπορ, πολλούς χώρους τελευταίας τεχνολογίας για συναντήσεις και εκδηλώσεις, ένα beach club, πολλά μπαρ και τρία εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηριστικού Saffron, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δειπνήσουν με ταϊλανδέζικο φαγητό και μαρίνα με δυνατότητα ελλιμενισμού έως 29 σκαφών. Το spa θα δημιουργηθεί σε περιοχή της έκτασης που υφίσταται μια φυσική κοιλότητα και θα είναι υπόσκαφο.

Η επένδυση αναμένεται να προσεγγίσει τα 180 εκατ. ευρώ.

Ο δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας Γιώργος Αποστολάκης, που συναντήθηκε και ενημερώθηκε από την ηγεσία της ACCOR στις 23 Μαρτίου 2023 στο Δημαρχείο, δήλωσε:

«Το Varko Bay είναι μια πολύ σημαντική επένδυση για την περιοχή μας και για τον ελληνικό τουρισμό. Το θέρετρο που πρόκειται να δημιουργηθεί στην Πογωνιά υπηρετεί και τον δικό μας στόχο για την ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της περιοχής μας. Κι αυτό όχι μόνο επειδή θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, τόσο στο στάδιο της κατασκευής, όσο και στο στάδιο λειτουργίας, αλλά επειδή οι επενδυτές δίνουν μεγάλη έμφαση στη βιωσιμότητα και στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της τουριστικής ανάπτυξης. Το έργο αυτό, όμως, υπηρετεί κι έναν άλλο εθνικό στόχο, τον μετασχηματισμό του τουριστικού μοντέλου ώστε η χώρα μας να προσελκύει όλο και περισσότερο τουριστικές επενδύσεις υψηλής επενδυτικής κατηγορίας».

Σημειώνεται ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της επένδυσης, που έχει ενταχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων από πέρσι τον Ιούλιο, έλαβε θετική γνωμοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Όπως υπογραμμίζεται, το συγκρότημα θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει, σύμφωνα με την "ασυμβίβαστη προσέγγιση στη βιωσιμότητα και την οικολογική ευαισθησία" της Banyan Tree και της Accor. To θέρετρο στοχεύει να είναι το πρώτο στην Ευρώπη που θα επιτύχει την πιστοποίηση LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) και να γίνει πρότυπο αειφορίας για τον τομέα της φιλοξενίας.

To θέρετρο θα δώσει προτεραιότητα στην υπεύθυνη χρήση του νερού (το 70% του νερού θα επαναχρησιμοποιηθεί για άρδευση), τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στο πράσινο.

Ο Όμιλος Banyan Tree λειτουργεί πάνω από 60 ξενοδοχεία παγκοσμίως, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η δημιουργία ακόμη 50 έως το 2025.

Σύμφωνα με τον κ.Leon van der Heiden, εκ των επικεφαλής της RND Investments Greece, η έκταση συγκεντρώθηκε με την αγορά 12 οικοπέδων στην περιοχή που ξεκίνησε ο ίδιος με τη σύζυγό του το 2016.

