Η Domes απέκτησε εμβληματικό αρχοντικό της Κέρκυρας

Η Domes ανακοινώνει ότι προχώρησε στην απόκτηση ενός αυθεντικού αρχοντικού του 1903, που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη πολιτιστική του κληρονομιά, περιβάλλεται από μαγικούς κήπους και βρίσκεται σε έναν από τους πιο ιστορικούς δρόμους της παλαιάς πόλης της Κέρκυρας.

Το Domes Maison θα λειτουργεί ως ένας χώρος φιλοξενίας που θα συνδυάζει υπηρεσίες 5 αστέρων, υψηλή γαστρονομία, τέχνη, εκδηλώσεις και ιδιαίτερο interior design

Παράλληλα θα αποτελεί σταθμό για τους επισκέπτες των άλλων ξενοδοχειακών μονάδων του ομίλου στο νησί της Κέρκυρας, του Domes of Corfu, Autograph Collection και του εμβληματικού Domes Miramare, a Luxury Collection Resort κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τα Domes Reserves ως concept, είναι ιδιαίτερης σημασίας καινοτόμα ξενοδοχεία που θα λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά και συμπληρωματικά ως προς τις ήδη υπάρχουσες μονάδες φιλοξενίας του Ομίλου. Χαρακτηριστικό τους αποτελεί η ιστορικότητα του κτιρίου και η μοναδικότητα του προορισμού, όπου σε συνδυασμό με την υψηλή γαστρονομία, την τέχνη, τις εκδηλώσεις και το state of the art interior design, θα προσφέρουν μία πιο προσωπική εμπειρία στον επισκέπτη και παράλληλα μία ευκαιρία να ανακαλύψει τον εκάστοτε προορισμό .

O CEO της Domes κ. Γιώργος Σπανός, σε δηλώσεις του μίλησε για την επιθυμία του ο Όμιλος «να ανοίξει διαύλους στενότερης επικοινωνίας με τους επισκέπτες του, προσφέροντάς τους μια ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία στο κομμάτι του τουρισμού πολυτελείας και παράλληλα μία αποκλειστική ευκαιρία να ανακαλύψουν σε βάθος τους μοναδικούς προορισμούς στους οποίους βρίσκονται τα resorts του Ομίλου».

Η Domes Resorts & Reserves συγκαταλέγεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ομίλων πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, με πολλά νέα project υπό εκπόνηση. Ο όμιλος αποτελείται από το exclusive Domes of Elounda, Autograph Collection, το κοσμοπολίτικο adults-only Domes Noruz Chania, Autograph Collection, το θρυλικό adults-only Domes Miramare, a Luxury Collection Resort, Corfu και το bohemian luxury Domes Zeen, a Luxury Collection Resort, Chania. Το καλοκαίρι του 2021 έκανε την έναρξή του το Domes of Corfu, Autograph Collection, ένα μοναδικό παραθαλάσσιο θέρετρο σε προνομιούχα θέση απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς στην παραλία της Γλυφάδας.

Η Domes Resorts & Reserves συνεχίζει δυναμικά τις επεκτατικές της δραστηριότητες μπαίνοντας στο χώρο της διεθνούς διαχείρισης ξενοδοχείων, με τη διαχείριση του εμβληματικού The Lake Spa Resort στην Πορτογαλία. Το πεντάστερο ξενοδοχείο 192 δωματίων, που διαθέτει προνομιούχα θέση με άμεση πρόσβαση στην παραλία, στον κόλπο της Vilamoura, έχει μετατραπεί πλήρως σε ένα Domes Resort από τον Απρίλιο 2022, με την νέα ονομασία Domes Lake Algarve και το 2023 θα φέρει μια διεθνώς αναγνωρίσιμη επωνυμία.

