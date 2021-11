Όμιλος Sani/Ikos: Επένδυση 125 εκατ. ευρώ στην Κρήτη για πολυτελές resort 5 αστέρων

Ο όμιλος Sani/Ikos, έχοντας εδώ και χρόνια την Κρήτη στα αναπτυξιακά του σχέδια, ανακοινώνει την εξαγορά συνολικής έκτασης άνω των 200 χιλιάδων τ.μ. στον κόλπο του Κισσάμου Χανίων, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχειακού συγκροτήματος υπό το εμπορικό σήμα της Ikos Resorts στο νησί.

Η ανάπτυξη του πολυτελούς resort πέντε αστέρων, Ikos Kissamos, θα δώσει σημαντική ώθηση στον ποιοτικό τουρισμό της περιοχής Χανίων και της Δυτικής Κρήτης, ενός ταχέως αναπτυσσόμενου προορισμού, με σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, την απασχόληση και την οικονομία. Παράλληλα θα ενισχύσει την εικόνα όχι μόνο της περιοχής αλλά και της Κρήτης συνολικά, ως ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού.

Το νέο Ikos Kissamos θα διαθέτει συνολικά 400 δωμάτια, bungalows και βίλες που θα εκτείνονται σε παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει το 2023 και η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται το Μάιο του 2025. Για τη δημιουργία της ενιαίας έκτασης των 200 χιλιάδων τ.μ., ο όμιλος απέκτησε και ενοποίησε περισσότερα από 30 επιμέρους οικόπεδα. Η συνολική επένδυση του ομίλου Sani/Ikos στην Κρήτη, θα ξεπεράσει τα 125εκ ευρώ ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες από 750 νέες θέσεις εργασίας.

Ο όμιλος Sani/Ikos συνεχίζει να υλοποιεί τα επενδυτικά του σχέδια, με την εξαγορά νέων ακινήτων σε εξαιρετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και την Ιβηρική Χερσόνησο, αλλά και την επέκταση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών του μονάδων. Τον Αύγουστο του 2021 προχώρησε σε συμφωνία με τον ισπανικό όμιλο Roxa για την εξαγορά του Blau Porto Petro στην Mallorca, με στόχο την αναβάθμισή του σε πολυτελές resort πέντε αστέρων, που θα λειτουργήσει το Μάιο 2023 υπό την επωνυμία Ikos Porto Petro, ενώ με την απόκτηση του Alfamar Beach Resort στην Algarve της Πορτογαλίας, ο όμιλος θα λειτουργήσει το Μάιο του 2024 το νέο Ikos Cortesia, μετά από πλήρη ανακατασκευή και επέκταση. Παράλληλα στην Κέρκυρα έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του νέου Ikos Odisia μετά την εξαγορά του πρώην Club Med με σκοπό να λειτουργήσει με την αρχή της τουριστικής σεζόν του 2023. Επιπλέον, ο όμιλος Sani/Ikos προχωρά στην ανάπτυξη των υφιστάμενων ξενοδοχείων του, με την περαιτέρω επέκταση τόσο του Ikos Andalusia στη Marbella, όσο και του Porto Sani στο Sani Resort στην Χαλκιδική.

Μέσω του επενδυτικού του πλάνου, ο όμιλος Sani/Ikos συμβάλλει στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, τη δημιουργία νεών θέσεων εργασίας, αλλά και την προώθηση του ποιοτικού τουρισμού σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Από τις παραπάνω αναπτυξιακές κινήσεις του ομίλου, αναμένεται να δημιουργηθούν συνολικά περισσότερες από 2.600 νέες θέσεις εργασίας την ερχόμενη πενταετία.

Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος. Μέσω των εμπορικών σημάτων του, Sani Resort & Ikos Resorts, o όμιλος λειτουργεί και συνεχώς αναπτύσσει 10 μοναδικά, ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα (Χαλκιδική, Κέρκυρα, Κως) και την Ισπανία (Marbella/Estepona), τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως.

Τη διοίκηση του Ομίλου Sani/Ikos ασκούν ως co-managing partners οι κκ. Σταύρος Ανδρεάδης, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin, με τη στήριξη κορυφαίων επενδυτικών σχημάτων.

Στόχος του Ομίλου Sani/Ikos είναι η επέκταση των Sani & Ikos Resorts και σε άλλες υψηλού προφίλ τοποθεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα από τη λειτουργία των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων του, ο όμιλος παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις του για την υιοθέτηση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και προϊόντων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ταυτόχρονα με την επίτευξη ισχυρών αποτελεσμάτων.

Ο όμιλος διεκδικεί ηγετική θέση στο χώρο του αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο και έχει βραβευτεί για τα εμβληματικά του προγράμματα βιωσιμότητας, Sani Green και Ikos Green. Ο όμιλος έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για τη συμβολή του στην κοινωνία, το περιβάλλον και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), όπως η επίτευξη μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2030 (net zero στρατηγική), η κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης (zero plastic) και τα μηδενικά απόβλητα (zero waste) για τις εγκαταστάσεις του μέχρι το 2024. Όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες Sani/Ikos χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές με εγγυήσεις προέλευσης, ενώ ανακυκλώνεται το 100% των λυμάτων τους. Ταυτόχρονα, ο όμιλος στηρίζει ένα δίκτυο 40 οργανώσεων με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε στεριά και θάλασσα, καθώς και την παροχή βοήθειας σε ευάλωτα παιδιά και οικογένειες.