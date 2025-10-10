Athenaeum Hotels: Νέες επενδύσεις σε Αθήνα και Ξυλόκαστρο

Της Βίκης Τρύφωνα

Με την προσθήκη 11 επιπλέον δωματίων, χώρου wellness/spa και χώρου εκδηλώσεων, το Athenaeum Eridanus στην οδό Πειραιώς εγκαινίασε τη νέα του πτέρυγα, ολοκληρώνοντας μια σημαντική φάση αναβάθμισης που ενισχύει τη θέση του στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας. Το boutique hotel, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Athenaeum Hotels, επιδιώκει μέσα από την ανακαίνιση να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας, συνδυάζοντας την αστική αισθητική με τις ανέσεις ενός σύγχρονου city retreat.

Η νέα πτέρυγα που στεγάζεται στο διπλανό κτίριο, όπου παλαιότερα λειτουργούσε το εμβληματικό εστιατόριο Βαρούλκο του Λευτέρη Λαζάρου, περιλαμβάνει δωμάτια υψηλής αισθητικής, σχεδιασμένα με έμφαση στη λειτουργικότητα και τη διακριτική πολυτέλεια, ενώ ο νέος χώρος wellness/spa απευθύνεται σε επισκέπτες που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης στο κέντρο της πόλης. Παράλληλα, ο χώρος εκδηλώσεων, πλήρως εξοπλισμένος με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, δίνει τη δυνατότητα φιλοξενίας εταιρικών και κοινωνικών events, ενισχύοντας το προφίλ του ξενοδοχείου ως πολυχώρου φιλοξενίας και εμπειριών.

Χρήστος-Βασιλάκης, Παναγιώτα-Κελέση, Εύη-Βασιλάκη-- Ιδιοκτήτες Ομίλου Athenaeum Hotels

Όπως ανέφερε η ιδιοκτήτρια του ομίλου Παναγιώτα Κελέση, η ανακαίνιση –χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος της εξαγοράς– ανήλθε σε 2 εκατ. ευρώ, καθώς πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες παρεμβάσεις και στο παλαιό τμήμα του ξενοδοχείου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία, σύγχρονη και κομψή ταυτότητα.

Η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική του ομίλου για την αναβάθμιση των μονάδων του και την περαιτέρω ανάπτυξη του brand Athenaeum Hotels.

Ένα ξενοδοχείο με καλλιτεχνική ταυτότητα

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, το Athenaeum Eridanus διαθέτει πλέον 50 δωμάτια (από 39 προηγουμένως), δύο εστιατόρια, δύο roof gardens, χώρο εκδηλώσεων, spa, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο και κομμωτήριο.

Ξεχωρίζει για τη μεγάλη συλλογή έργων τέχνης που φιλοξενεί στους χώρους του –περισσότερα από 60 έργα, με δημιουργίες σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως του Ζογγολόπουλου και του Σταθόπουλου– τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης ατμόσφαιρας «ζωντανής γκαλερί», ενώ έχουν διατηρηθεί οι οροφογραφίες του 20 αιώνα που υπάρχουν σε διάφορα σημεία στο κτήριο.

Βίκυ Λιάκου, Director of Sales and Revenue Athenaeum Hotels, Χρήστος-Κουτσόπουλος, General Manager Athenaeum Hotels, Εύη Βασιλάκη, ιδιοκτήτρια Ομίλου Athenaeum-Hotels

«Ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Αθήνα»

Στο περιθώριο των εγκαινίων, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Athenaeum Hotels, Χρήστος Κουτσόπουλος, ανέφερε στο Tornos News ότι η φετινή χρονιά εξελίχθηκε πολύ θετικά για την αθηναϊκή ξενοδοχία.

«Η Αθήνα είχε φέτος πολύ καλή χρονιά, με έντονη κίνηση και από ξένους και από Έλληνες επισκέπτες», σημείωσε. «Τα ξενοδοχεία του ομίλου μας είναι γεμάτα έως τις 20 Νοεμβρίου, και μάλιστα με υψηλές μέσες τιμές, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική του προορισμού και τη σταθερή προτίμηση του κοινού στις υπηρεσίες μας».

Ο ίδιος τόνισε ότι η επιτυχία του ομίλου στηρίζεται «στη δεμένη σχέση διοίκησης και εργαζομένων, που λειτουργούν σαν μια οικογένεια», επισημαίνοντας ότι αυτή η φιλοσοφία συνεργασίας αποτελεί βασικό συστατικό της σταθερής πορείας των Athenaeum Hotels.

Ο όμιλος έχει αναγνωριστεί ως “Best Place to Work”, ενώ τα ξενοδοχεία του συγκαταλέγονται σταθερά στο Top 5 σε διεθνείς πλατφόρμες κρατήσεων για την ποιότητα εξυπηρέτησης και την εμπειρία φιλοξενίας.

Σταθερό αποτύπωμα στην αθηναϊκή φιλοξενία

Σήμερα, ο όμιλος Athenaeum Hotels διαθέτει τέσσερα ξενοδοχεία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας:

το The Athenaeum στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, το Athenaeum Grand και το Athenaeum Smart στη Λεωφόρο Συγγρού, και το Athenaeum K29 στο Μεταξουργείο.

Η στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου συνεχίζεται, καθώς έχουν αγοραστεί δύο νέα οικόπεδα στο κέντρο της πόλης - το ένα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και το άλλο στη Λεωφόρο Συγγρού - όπου σχεδιάζεται η ανέγερση δύο υπερπολυτελών ξενοδοχείων. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας.

Μαρία-Αποστολίδη-Art-Director, Εύη-Βασιλάκη-ιδιοκτήτρια-Athenaeum-Hotels

Επενδύσεις και εκτός Αθηνών

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Κελέση – Ανδρικόπουλου δεν περιορίζεται στην πρωτεύουσα. Ο σύζυγος της κ. Κελέση, Γιάννης Ανδρικόπουλος, και τα παιδιά του Γιούλη και Γιώργος, διαχειρίζονται το ξενοδοχείο Porto Bello στην Πάρο και επενδύουν στη δημιουργία ενός νέου τουριστικού συγκροτήματος στο Ξυλόκαστρο, στη θέση Άνω Λουτρό.

Το έργο εκτείνεται σε έκταση 7 στρεμμάτων και έχει προϋπολογισμό 24 εκατ. ευρώ, με επιχορήγηση 12,5 εκατ. ευρώ από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Η πρώτη φάση του έργου, που περιλαμβάνει δύο κτιριακά συγκροτήματα με 84 δωμάτια, θα ολοκληρωθεί έως το Πάσχα του 2026, ενώ θα ακολουθήσουν τρία ακόμη συγκροτήματα έως το 2028.

Προσιτές διακοπές και ιατρικός τουρισμός όλο τον χρόνο

Η νέα μονάδα στο Ξυλόκαστρο σχεδιάζεται να λειτουργεί όλο τον χρόνο, προσφέροντας προσιτές διακοπές τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους επισκέπτες. Παράλληλα, εντάσσεται στο πλάνο η ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού, μέσα από συνεργασία με κέντρο αιμοκάθαρσης, ώστε να εξυπηρετεί ειδικές ομάδες επισκεπτών που επιζητούν ιατρική φροντίδα σε συνδυασμό με διακοπές.