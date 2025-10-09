MKG Consulting: Ευρωπαϊκό ρεκόρ εσόδων στα Ελληνικά ξενοδοχεία τον Αύγουστο – Πώς εξηγείται

Ευρωπαϊκό ρεκόρ εσόδων για τα Ελληνικά ξενοδοχεία αποτυπώνεται στην πιο πρόσφατη ανάλυση της MKG Consulting για τον Αύγουστο του 2025, σε ένα μήνα μεγάλων διακυμάνσεων των Ευρωπαϊκών ξενοδοχειακών επιδόσεων ανά χώρα όπου η ανάπτυξη προέρχεται από τα ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας.

Τα στοιχεία της MKG Consulting δείχνουν ότι τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) στα Ελληνικά ξενοδοχεία διαμορφώνονται σε 215,2 ευρώ, ελαφρώς αυξημένα (+1,5%) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (212 ευρώ).

Τα επίπεδα εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο της Ελλάδας ξεπερνούν κάθε άλλη επίδοση RevPAR Ευρωπαϊκής χώρας. Στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα μετά την Ελλάδα, αλλά αρκετά χαμηλότερα, εμφανίζεται η Ελβετία (140 ευρώ) και ακολουθούν η Πορτογαλία (136,3 ευρώ), η Ισπανία (132 ευρώ), η Ολλανδία (119,3 ευρώ) και το Ην. Βασίλειο (118 ευρώ).

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο παρουσίασε μείωση 6,9%. Η αύξηση όμως που κατέγραψε η Ελλάδα είχε συγκεκριμένη αιτία.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της MKG Consulting, οι Έλληνες ξενοδόχοι επέλεξαν να ρίξουν τη μέση ημερήσια τιμή (ADR) κατά 1,1%, η οποία ωστόσο παρέμεινε κατά 5,1% υψηλότερη σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023. Η μείωση του ADR είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πληροτήτων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 80,5%.

Τα δεδομένα αυτά έδωσαν «περιθώρια» για την αύξηση που καταγράφεται στο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, της τάξης του 1,5%.

Αναφορικά με τη μέση ημερήσια τιμή τον Αύγουστο, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρήθηκε μείωση 6,9% και σταθερές πληρότητες, ενώ μειωμένο ADR καταγράφηκε και στους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης πλην Ισπανίας.

Στην Ισπανία η πληρότητα παρουσίασε αύξηση κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, και η μέση ημερήσια τιμή κατά 4,9% -και κατά +14,6% έναντι του Αυγούστου του 2023.

Στην Ιταλία το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο παρουσίασε αύξηση 0,6%, παρά τη μείωση 2% στη μέση ημερήσια τιμή, με τις πληρότητες αυξημένες κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες. Τον Αύγουστο του 2024 οι Ιταλοί ξενοδόχοι είχαν αυξήσει τις τιμές τους κατά 4,5%.

Στην Πορτογαλία, η πληρότητα συνεχίζει να ανεβαίνει και σταθεροποιείται στο 85%. Η μέση ημερήσια τιμή παρουσίασε μείωση για δεύτερο συνεχές καλοκαίρι λόγω της οικονομικής ευαλωτότητας των επισκεπτών. Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο συρρικνώθηκε κατά 1,7%.

Αρνητικές πρωτιές για Γερμανία και Γαλλία

Στις υπόλοιπες χώρες, η Γερμανία συνεχίζει την καθοδική πορεία που ξεκίνησε στις αρχές της χρονιάς και έπειτα από μικρή ανάκαμψη τον Ιούλιο, ξαναβρίσκεται στα «κόκκινα», ως αποτέλεσμα μιας πιο αδύναμης εγχώριας αγοράς σε συνδυασμό με τη μείωση των διεθνών επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο. Ως εκ τούτου, σημειώνει τη χειρότερη επίδοση πληρότητας στην Ευρώπη, μειωμένη κατά 1,6 μονάδες και το RevPAR υποχώρησε κατά 12,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.

Η Γαλλία, σε μια πολύ δυσμενή σύγκριση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, είχε μείωση πληρότητας κατά 1,3 μονάδες καθώς και τη μεγαλύτερη μείωση μέσης ημερήσιας τιμής στην Ευρώπη (-15,8%).

Ανάκαμψη στη βόρεια Ευρώπη

Η Ολλανδία είναι ανάμεσα στις 5 χώρες της Ευρώπης με αύξηση RevPAR άνω του 5%. Ο προορισμός ενισχύθηκε από το Sail Amsterdam, το οποίο προσέλκυσε 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες μεταξύ 20 και 24 Αυγούστου.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανοδική τάση απόδοσης που παρατηρήθηκε από τον Ιούλιο συνεχίστηκε. Οι πληρότητες αυξήθηκαν κατά 0,8 μονάδες σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024 και τον Αύγουστο του 2023, ενώ η ADR μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,4%, κάτω από το ποσοστό πληθωρισμού της χώρας (+3,8%).