Πλειστηριασμοί: Τα 6 πιο «ακριβά» ξενοδοχεία που βγαίνουν στο σφυρί στις αρχές του 2026

Με τα μάτια του ξεναγού

Έξι ξενοδοχειακές μονάδες σε Κέρκυρα, Καλαμπάκα, Αργοστόλι και Πάτρα, συνολικού τιμήματος εκκίνησης 14,2 εκατ. ευρώ, βγαίνουν στο σφυρί το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν τις υψηλότερες τιμές εκκίνησης στους πλειστηριασμούς ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026, με την επιφύλαξη ότι έστω και την τελευταία στιγμή ενδέχεται να μεσολαβήσουν κινήσεις με στόχο την αναστολή της διαδικασίας.

Πρόκειται για μονάδες κατηγορίας από δύο έως τεσσάρων αστέρων.

Ειδικότερα, με τιμή εκκίνησης τα 4,5 εκατ. ευρώ, στο σφυρί βγαίνει στις 20 Φεβρουαρίου ακίνητο στο Μπαρμπάτι της Κέρκυρας.

Το οικόπεδο έχει εμβαδό 14,48 στρέμματα και για το ακίνητο, υπάρχει έγκριση σχεδίων ανέγερσης ξενοδοχειακού συγκροτήματος Β’ κατηγορίας, δυναμικότητας 90 δωματίων, 5 σουιτών και 189 κλινών. Θα αποτελείται από το κεντρικό κτίριο κι έξι συγκροτήματα BUNGALOWS.

Οφειλέτης είναι η «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΕΒΑΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

Στις 22 Απριλίου σε πλειστηριασμό βγαίνει το τετράστερο ξενοδοχείο FAMISSI EDEN στη Καλαμπάκα, με πρώτη προσφορά τα 2,731 εκατ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει συνολικά 73 δωμάτια με 137 κλίνες και βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 8,5 στρεμμάτων.

Οφειλέτης είναι η «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΑΙΓΙΝΕΙΟΝ Α.Ε»

Με εκκίνηση τα 2,07 εκατ. ευρώ, στο σφυρί βγαίνει στις 21 Ιανουαρίου ξενοδοχειακή μονάδα τριών αστέρων, δυναμικότητας 40 κλινών, στο Αργοστόλι.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επιφάνειας 4,4 στρεμμάτων.

Οφειλέτης είναι η «PIENO DI VISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με εκκίνηση 1,8 εκατ. ευρώ, στον πλειστηριασμό βγαίνει στις 22 Απριλίου ξενοδοχείο τριών αστέρων και δυναμικότητας 46 δωματίων και 86 κλινών, στη Καλαμπάκα, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1990.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε οικοδομήσιμο οικόπεδο επιφάνειας 1.120 τ.μ. το οποίο προήλθε από συνένωση δύο οικοπέδων.

Οφειλέτης είναι η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΜΙΣΗΣ ΞΤΕ Α.Ε-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

Στις 28 Ιανουαρίου στο σφυρί βγαίνει το ξενοδοχείο «ΡΟΔΙΝΗ» στο Ρίο της Πάτρας, με πρώτη προσφορά 1,64 εκατ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε γεωτεμάχιο επιφάνειας περίπου 3,2 στρεμμάτων.

Είναι κατηγορίας τριών αστέρων, έχει δυναμικότητα 89 δωματίων και 154 κλινών και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1977.

Οφειλέτης είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Α.Ε.».

Στις 22 Απριλίου βγαίνει σε πλειστηριασμό το «DAMIA HOTEL», που βρίσκεται στον οικισμό Περουλάδων Κέρκυρας, με πρώτη προσφορά 1,46 εκατ. ευρώ.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός οικοπέδου επιφάνειας 5,7 στρεμμάτων, είναι κατηγορίας δύο αστέρων και έχει δυναμικότητα 40 δωματίων και 71 κλινών.

Οφειλέτης είναι η «ΔΑΜΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».