Σαρώνει η Ελλάδα τα βραβεία και στο Αμερικανικό CN Traveler – Ποια νησιά και ξενοδοχεία έλαμψαν το 2025

Με το βραβείο της δεύτερης καλύτερης χώρας στον κόσμο τιμήθηκε η Ελλάδα στα βραβεία Readers’ Choice Awards 2025 που απένειμε η Αμερικανική έκδοση του περιοδικού Conde Nast Traveler για 38η χρονιά.

Διαβάστε ακόμα: Βραβεία CN Traveller | Ελληνικός θρίαμβος: Η Νάξος καλύτερο νησί της Ευρώπης - Διάκριση για 8 νησιά και 21 ξενοδοχεία

Η χώρα μας, συγκεντρώνοντας συνολικό σκορ 92,31, βρέθηκε στην «απόλυτη» λίστα χωρών στον κόσμο, αμέσως μετά την Ιαπωνία που αναδείχθηκε πρώτη για την εφετινή χρονιά, με σκορ 95,36.

Κορυφαίες διακρίσεις στην εφετινή απονομή των ετήσιων βραβείων του Conde Nast Traveler απέσπασαν ακόμη 4 Ελληνικά νησιά και συνολικά 21 Ελληνικά ξενοδοχεία.

Ειδικότερα, η Κρήτη έλαβε το πρώτο βραβείο του καλύτερου νησιού στην Ευρώπη με σκορ 91.85 και αμέσως μετά ακολούθησε η Κέρκυρα (90.67). Στην πρώτη δεκάδα ανήκουν επίσης η Μύκονος, στην 7η θέση με σκορ 87.41, και η Πάρος στην 8η με σκορ 86.38.

Αναφορικά με τα βραβεία που απονεμήθηκαν σε Ελληνικά ξενοδοχεία, παγκόσμιες διακρίσεις απέσπασαν το Sani Resort στην Χαλκιδική και το Euphoria Retreat στον Μυστρά. Το Sani Resort αναδείχθηκε ανάμεσα στα 50 καλύτερα Resort στον κόσμο, κατακτώντας την 45η θέση της σχετικής κατάταξης, και το Euphoria Retreat ανάμεσα στα 20 καλύτερα Destination Spa Resorts στον κόσμο, στην 5η θέση της κατάταξης.

Το Conde Nast Traveler ανέδειξε τα 10 καλύτερα Ελληνικά ξενοδοχεία της χρονιάς τα οποία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία σε όλο τον κόσμο. Τα ξενοδοχεία αυτά είναι τα ακόλουθα...

1. Porto Zante Villas & Spa, Ζάκυνθος | Σκορ 98.96

2. Alcanea Boutique Hotel, Χανιά | Σκορ 97.61

3. The Windmill Kimolos | Σκορ 97.57

4. Kivotos Santorini | Σκορ 97.32

5. The Athenaeum Luxury Hotel, Αθήνα | Σκορ 97.1

6. Katikies Kirini Santorini | Σκορ 95.7

7. Grace Hotel, Auberge Collection, Σαντορίνη | Σκορ 95.64

8. Perivolas Lifestyle Houses, Οία | Σκορ 95.62

9. Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, Αθήνα | Σκορ 95.45

10. Mystique, a Luxury Collection Hotel, Σαντορίνη | Σκορ 95.14

Επιπλέον, ξεχώρισαν και τα 10 καλύτερα Ελληνικά resort που φιγουράρουν ανάμεσα στα καλύτερα της χρονιάς σε όλο τον κόσμο, και είναι τα ακόλουθα...

1. Sani Resort, Χαλκιδική | Σκορ 98.99

2. Mandarin Oriental, Costa Navarino, Πύλος | Σκορ 98.62

3. Elounda Gulf Villas & Suites, Κρήτη | Σκορ 98.08

4. Ikos Odisia, Κέρκυρα | Σκορ 97.99

5. Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Μύκονος | Σκορ 97.91

6. The Westin Resort, Costa Navarino, Πύλος | Σκορ 97.02

7. Ikos Dassia, Κέρκυρα | Σκορ 96.88

8. One&Only Kéa Island, Greece, Κέα | Σκορ 96.82

9. Angsana Corfu, Κέρκυρα | Σκορ 96.27

10. Minos Palace, Κρήτη | Σκορ 96.04

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα ψηφοφορίας στην οποία μετείχαν 757.109 αναγνώστες του περιοδικού, οι οποίοι κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τους καλύτερους προορισμούς, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές υπηρεσίες της χρονιάς σε παγκόσμια κλίμακα.