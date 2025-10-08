To ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία στα κουρφαία της Ευρώπης στα βραβεία του Condé Nast Traveller
08 Oct 2025, 11:37 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία αναδείχθηκε το κορυφαίο ξενοδοχείο της Ελλάδας από τους αναγνώστες της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού Condé Nast Traveller, κατακτώντας την πρώτη θέση στα Readers’ Choice Awards 2025, στην κατηγορία Our Readers’ Favourite Hotels in Europe.
Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς προέρχεται από τις ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών, οι οποίοι αναγνώρισαν για ακόμη μία φορά την εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών και τον εμβληματικό χαρακτήρα του ιστορικού ξενοδοχείου. Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία έχει τιμηθεί κατ’ επανάληψη από τον θεσμό τα προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προτίμηση και εμπιστοσύνη των διεθνών επισκεπτών του. Η ελληνική φιλοξενία συνολικά έλαμψε και φέτος ως ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς.
Το Condé Nast Traveller συγκέντρωσε περισσότερες από 182.500 συμμετοχές αναγνωστών από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αξιολόγησαν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες σε ολόκληρο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τους προορισμούς που ανυπομονούν να επισκεφθούν ξανά.
Με ιστορία και κύρος δεκαετιών, τα Readers’ Choice Awards αποτελούν τον μακροβιότερο και πιο καταξιωμένο θεσμό στον χώρο των ταξιδιών και της φιλοξενίας, σύμβολο αριστείας και εμπιστοσύνης για τη διεθνή τουριστική κοινότητα.
Ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου, Hom Parviz, αναφέρει σχετικά:
«Η αναγνώριση αυτή από τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller αποτελεί μεγάλη τιμή για όλη την ομάδα του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία. Αντανακλά τη συνέπεια, το πάθος και την αφοσίωσή μας να προσφέρουμε μια εμπειρία φιλοξενίας αντάξια της ιστορίας αυτού του ξενοδοχείου και των προσδοκιών των επισκεπτών μας».
Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, ιστορικό τοπόσημο της Αθήνας από το 1874, δεσπόζει στην πλατεία Συντάγματος, απέναντι από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με μοναδική θέα στην Ακρόπολη. Συνδυάζοντας την πολυτέλεια, την ιστορική αίγλη και τη σύγχρονη φιλοξενία, προσφέρει στους επισκέπτες του απαράμιλλη εμπειρία διαμονής. Με βραβευμένα εστιατόρια, εκλεπτυσμένους χώρους ευεξίας και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για απαιτητικούς ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.
