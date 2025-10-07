Katikies Kirini | Στα κορυφαία ξενοδοχεία της Ελλάδας στα Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025
07 Oct 2025, 16:34 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Ο Όμιλος Katikies γνωστοποίησε τη διάκριση του Katikies Kirini στα διεθνούς φήμης βραβεία Conde Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 με το ξενοδοχείο να κατατάσσεται μέσα στα 10 καλύτερα της Ελλάδας στην κατηγορία Hotels & Resorts.
Ο εντυπωσιακός αριθμός 757.000 Αμερικανών αναγνωστών του περιοδικού μοιράστηκαν με ενθουσιασμό τις πρόσφατες ταξιδιωτικές τους εμπειρίες και γνώσεις όσον αφορά στα κορυφαία ξενοδοχεία, κρουαζιέρες, χώρες, πόλεις, resorts, τραίνα, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, spas, νησιά, αποσκευές, βίλλες και tour operators, χαρίζοντας μια μοναδική αναγνώριση στο Katikies Kirini.
Οι αξιολογήσεις επικεντρώθηκαν στην ποιότητα υπηρεσιών, την αισθητική και την ατμόσφαιρα των ξενοδοχείων, επιβραβεύοντας την αριστεία στον κλάδο του τουρισμού.
Το Katikies Kirini, στην καρδιά της μαγευτικής Καλντέρας της Σαντορίνης, ξεχώρισε χάρη στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του και τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας, καθιστώντας το μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές των επισκεπτών. Αρμονικά ενσωματωμένο στο φυσικό περιβάλλον του νησιού, το ξενοδοχείο διαθέτει κομψά δωμάτια και σουίτες με minimal αισθητική, εξασφαλίζοντας απόλυτη ηρεμία και άνεση σε κάθε επισκέπτη. Η ολιστική προσέγγιση στην ευεξία ολοκληρώνεται με ένα σύγχρονο, ατμοσφαιρικό spa με εξειδικευμένες θεραπείες που προσφέρουν απόλυτη χαλάρωση.
Παράλληλα, η μεσογειακή κουζίνα του εστιατορίου Therasia συνδυάζει παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονες τεχνικές, συνοδευόμενη από εκπληκτική θέα στο ηφαίστειο και το Αιγαίο, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις.
Σχολιάζοντας τη σημαντική αυτή διάκριση, ο Βασίλειος Κουμπής, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Katikies, ανέφερε: «Η διάκριση αυτή για το Katikies Kirini αποτελεί για όλη την ομάδα μας μεγάλη τιμή και χαρά και μας υπενθυμίζει ότι κάθε λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία στη φιλοξενία που προσφέρουμε στους φιλοξενούμενούς μας. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες των επισκεπτών μας, γιατί η αληθινή αξία βρίσκεται στις στιγμές που μένουν αξέχαστες».
