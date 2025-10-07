Mandarin Oriental, Costa Navarino | Διακρίσεις στα Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards & World Spa Awards

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino,του Ομίλου Mandarin Oriental στην Ελλάδα, απέσπασε δύο διεθνείς διακρίσεις στα Condé Nast Traveler's Readers’ Choice Awards 2025, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο και τρεις ακόμη στα World Spa Awards 2025.

Κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των αναγνωστών τού διεθνώς αναγνωρισμένου περιοδικού Condé Nast Traveler, το resort αναδείχθηκε στη 2η θέση των καλύτερων resorts στην Ελλάδα στην αμερικανική έκδοση των βραβείων και στην 4η θέση στη βρετανική έκδοση. Την ίδια στιγμή, το The Spa at Mandarin Oriental, Costa NavarinoSpa, Europe’s Best Resort Spa και Greece’s Best Resort Spa στα World Spa Awards 2025.

Τα Condé Nast Traveler's Readers’ Choice Awards αποτελούν από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία στον τουρισμό. Χιλιάδες αναγνώστες των περιοδικών Condé Nast Traveler σε Αμερική και Βρετανία επιβράβευσαν την αριστεία του Mandarin Oriental, Costa Navarino και το ανέδειξαν ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας, με γνώμονα το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και μοναδικών εμπειριών που βίωσαν κατά τη διαμονή τους.

Ο Raul Levis, General Manager του Mandarin Oriental, Costa Navarino, δήλωσε: «Η διπλή αυτή διεθνής αναγνώριση είναι ιδιαίτερα τιμητική για εμάς και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους επισκέπτες μας που με την ψήφο τους μας ανέδειξαν στα Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards. Η εμπιστοσύνη και η στήριξή τους αποτελούν την πιο ουσιαστική επιβράβευση για την ομάδα μας, που με πάθος και αφοσίωση προσφέρει εμπειρίες αυθεντικής φιλοξενίας και ευεξίας στη Μεσσηνία».

Τα World Spa Awards είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ως ο κορυφαίος θεσμός αριστείας στον χώρο της ευεξίας. Οι φετινές βραβεύσεις για το The Spa at Mandarin Oriental, Costa Navarino έρχονται σε συνέχεια της περσινής αναγνώρισης (World’s Best New Resort Spa 2024) και επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Spa να προσφέρει εμπειρίες που συνδυάζουν την τέχνη της ασιατικής ευεξίας με την αυθεντικότητα και τη φυσική ομορφιά της Ελλάδας.

Η Ellie Shrimpton Ring, Director of Spa & Wellness του Mandarin Oriental, Costa Navarino, δήλωσε: «Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι για αυτές τις βραβεύσεις, που αντικατοπτρίζουν την αφοσίωση και το πάθος ολόκληρης της ομάδας μας. Στο Mandarin Oriental, Costa Navarino έχουμε δημιουργήσει ένα καταφύγιο όπου οι επισκέπτες μπορούν να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους, με οδηγό τη διαχρονική σοφία των ασιατικών θεραπειών και το αναζωογονητικό πνεύμα της ελληνικής κουλτούρας».

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Mandarin Oriental, Costa Navarino στην αριστεία και την ολιστική προσέγγιση φιλοξενίας που συνδυάζει τη διακριτική πολυτέλεια του brand με τον φυσικό πλούτο της Μεσσηνίας.

Περισσότερα για το Mandarin Oriental, Costa Navarino

Σε μια καταπράσινη τοποθεσία στην πλαγιά του Navarino Bay, στη νοτιοδυτική ακτή της Πελοποννήσου, ένα από τα πιο παρθένα και συναρπαστικά τοπία της Μεσογείου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα, τις θρυλικές υπηρεσίες και την ελληνική φιλοξενία. Το βραβευμένο Resort, που περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους με ελιές, προσφέρει 99 κομψά διακοσμημένες σουίτες και βίλες, καθεμία με εξαιρετική θέα και άνετους χώρους.

Όλες οι σουίτες διαθέτουν βεράντα ή μπαλκόνι, ενώ οι βίλες ιδιωτικές πισίνες. Με επτά εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ, που συμπληρώνονται από ένα γεμάτο ενέργεια beach club και world-class Spa & Fitness εγκαταστάσεις, το Resort περιβάλλεται από γήπεδο γκολφ 18 οπών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών, υπαίθριων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που εξασφαλίζουν μια αξέχαστη διαμονή για κάθε επισκέπτη.