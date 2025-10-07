Sani/Ikos Group | Μεγάλες διακρίσεις στα Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025

Διπλή κορυφαία διάκριση για το Sani Resort και σημαντικές επιτυχίες για τα Ikos Resorts στην Κέρκυρα και την Μαγιόρκα, επεφύλαξε ο καταξιωμένος θεσμός των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards το 2025.

Για μία ακόμη χρονιά, το Sani Resort αναδείχθηκε Κορυφαίο Θέρετρο στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην αμερικανική έκδοση των βραβείων και τη δεύτερη στη βρετανική. Η διπλή αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών βραβεύσεων, επιβεβαιώνοντας τη θέση του Sani ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς πολυτελών οικογενειακών διακοπών παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της φετινής βράβευσης, συνολικά τέσσερα θέρετρα του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos στην Ελλάδα και την Ισπανία ψηφίστηκαν ως τα καλύτερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη από τους αναγνώστες του έγκριτου ταξιδιωτικού περιοδικού. Στην ψηφοφορία των Readers’ Choice Awards 2025, συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι ανέδειξαν τους αγαπημένους τους προορισμούς, θέρετρα, κρουαζιέρες και αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ άλλων.

Τις δύο πρώτες θέσεις σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο κατακτά το Sani Resort

Το Sani Resort κατέκτησε την πρώτη θέση στην αμερικανική και τη δεύτερη στη βρετανική έκδοση των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025, βραβεία που προέρχονται από δύο από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές αγορές του διεθνούς τουρισμού.

Το πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου, με πλειάδα διεθνών πιστοποιήσεων και βραβεύσεων για την ποιότητα της φιλοξενίας και τις βιώσιμες πρακτικές του.

Στα πέντε βραβευμένα ξενοδοχεία του, όπου συνυπάρχουν αρμονικά τρεις μοναδικοί φυσικοί κόσμοι -οι σμαραγδένιες παραλίες, τα πυκνά πευκοδάση και οι προστατευόμενοι υγρότοποι- οι επισκέπτες απολαμβάνουν υπηρεσίες και υποδομές υψηλού επιπέδου: 40 εστιατόρια και μπαρ, πισίνες και spa, διεθνείς αθλητικές ακαδημίες (Rafa Nadal Tennis Center, Bear Grylls Survival Academy, Chelsea Football Club), kids clubs και ιδιωτική μαρίνα σκαφών. Επιπλέον, τα διεθνώς αναγνωρισμένα Sani Festival και Sani Gourmet ενώνουν κάθε χρόνο φίλους της υψηλής γαστρονομίας και της μουσικής, φιλοξενώντας κορυφαίους δημιουργούς από όλο τον κόσμο.

Η πολυτελής all-inclusive φιλοξενία των Ikos Resorts κατακτά τους αναγνώστες του Condé Nast Traveler σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο

Τα Ikos Resorts, που έχουν ξεχωρίσει με την πολυτελή all-inclusive φιλοξενία τους, συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες θέσεις στα Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ikos Porto Petro, που ξεκίνησε τη λειτουργία του μόλις το 2023 στη νοτιοανατολική ακτή της Μαγιόρκα, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Top Resorts in Europe» στη βρετανική έκδοση, εντυπωσιάζοντας τους αναγνώστες με την εξαιρετική του τοποθεσία σε ένα φυσικό περιβάλλον ανάμεσα σε δύο αμμώδεις όρμους και δίπλα στο Εθνικό Πάρκο Μοντράγκο, σε μία ακτογραμμή μήκους ενός χιλιομέτρου. Το πολυτελές θέρετρο συνδυάζει το χαρακτηριστικό μεσογειακό στυλ της μάρκας Ikos με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξωτικής Μαγιόρκας, προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία με υψηλές προδιαγραφές βιωσιμότητας.

Στην Κέρκυρα, το Ikos Dassia (φωτό), που εκτείνεται σε 25 στρέμματα καταπράσινης έκτασης και ένα μαγευτικό παραθαλάσσιο μέτωπο, συνδυάζοντας το σύγχρονο μεσογειακό στυλ με τη ζεστή ελληνική φιλοξενία, αναδείχθηκε τρίτο κορυφαίο θέρετρο στην Ελλάδα στην αμερικανική έκδοση των Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards.

Το δεύτερο θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στο νησί της Κέρκυρας, το Ikos Odisia (φωτό), που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2023, κέρδισε, επίσης, τις εντυπώσεις, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση τόσο στην αμερικανική όσο και στη βρετανική λίστα του επιδραστικού περιοδικού. Το θέρετρο, που βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού, προσφέρει πολυτελή δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, εξαιρετική γαστρονομία και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Με το καινοτόμο concept του «Unconditional Luxury», τα Ikos Resorts επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των διακοπών πολυτελείας, συνδυάζοντας την εκλεπτυσμένη ευρωπαϊκή κουλτούρα, το ελληνικό DNA της ζεστής φιλοξενίας, εξατομικευμένες υπηρεσίες πέντε αστέρων και βραβευμένη γαστρονομία, με την αειφορία -ως φιλοσοφία και τρόπο ζωής- να είναι αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εμπειρίας που απολαμβάνουν οι επισκέπτες.

Το Condé Nast Traveler είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές εκδόσεις για τον τουρισμό και τα ταξίδια διεθνώς, με εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Τα βραβεία Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards, που πραγματοποιούνται σταθερά σε ετήσια βάση από το 1988, βασίζονται αποκλειστικά στις αξιολογήσεις και τις ψήφους των αναγνωστών, με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες και ταξίδια, και γι’ αυτό θεωρούνται υψηλής αξιοπιστίας και κύρους για την τουριστική βιομηχανία.

Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί σήμερα πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως.

Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει τρία νέα επενδυτικά έργα για την περαιτέρω επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη), την Ισπανία (Μαρμπέλα) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), που θα λειτουργήσουν από το 2026 έως το 2028.

Παράλληλα, προχωρά νέα επένδυση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με το Ikos Kassandra που θα εγκαινιαστεί το 2029, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσει το Sani Resort και τα Ikos Resorts στην Ελλάδα και την Ισπανία.

Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος Sani/Ikos έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).