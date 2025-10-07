Η Nelios «ανοίγει» την εποχή του ΑΙ στις αναζητήσεις των Ελληνικών ξενοδοχείων

Νέα σελίδα στις online αναζητήσεις Ελληνικών ξενοδοχείων γυρίζει η εταιρία Nelios, καθώς γίνεται η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στην προβολή και αναζήτηση ξενοδοχείων με την ολιστική λύση «Nelios SEO-AI hotel accelerator - Be the hotel AI remembers».

Με αυτό τον τρόπο, οι ταξιδιώτες θα μπορούν να βρίσκουν το ξενοδοχείο της αρεσκείας τους, όχι απλώς με αναζήτηση σε Google/Bing, αλλά και μέσω φωνητικής αναζήτησης ή με ερώτηση στο ChatGPT και στο Google SGE (Search Generative Experience).

Το SEO-AI αποτελεί μια εξειδικευμένη λύση τεχνολογίας η οποία αποτελεί την εξέλιξη της παραδοσιακής βελτιστοποίησης ενός website για την καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης (SEO), στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. H Nelios μέσα από αυτή τη λύση, προσαρμόζει το οικοσύστημα του SEO-AI στις ανάγκες των ξενοδοχειακών ιστοσελίδων, με παρεμβάσεις που μιλούν τη “γλώσσα” των ταξιδιωτών αλλά και των μηχανών αναζήτησης.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν όλο το τεχνολογικό οικοσύστημα ενός website ξενοδοχείου και όχι μόνο: από τις ρυθμίσεις του server και τον κώδικα με τα metadata, μέχρι τη δομή της πληροφορίας, την πλοήγηση και το περιεχόμενο που καταλαβαίνουν τόσο οι άνθρωποι όσο και τα AI μοντέλα, φροντίζει ώστε η εμπειρία να είναι εύκολη και φιλική στο χρήστη (UX) και τέλος αναπτύσσονται αναφορές για το ξενοδοχείο στο διαδίκτυο που ενισχύουν την αξιοπιστία του brand στα μάτια των μηχανών.

Το καινοτόμο πακέτο της Nelios καλύπτει και τους τρεις πυλώνες της νέου οικοσυστήματος της online αναζήτησης:

• SEO (Search Engine Optimization): για κλασική ορατότητα σε Google/Bing,

• AEO (Answer Engine Optimization): για φωνητική αναζήτηση και snippets,

• GEO (Generative Engine Optimization): για απαντήσεις που δίνουν εργαλεία όπως το ChatGPT και το Google SGE.

Η έκθεση Amadeus “Connected Journeys” σημειώνει ότι φέτος οι ταξιδιώτες που αναζητούν έμπνευση με χρήση AI ήταν κατά 60% περισσότεροι σε σχέση με το 2024, ενώ η μελέτη της Grand View Research για την AI στον τουρισμό, εκτιμά ότι η αγορά θα αυξηθεί από ~3,37 δισ. δολάρια το 2024 σε ~13,87 δισ. δολάρια το 2030. Οι αναζητήσεις που σχετίζονται με ξενοδοχεία μέσω εργαλείων AI παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση από το 2023 και εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται ραγδαία τα επόμενα χρόνια.

Τα ξενοδοχεία που θα προσαρμοστούν έγκαιρα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα -βελτιστοποιώντας την παρουσία τους τόσο στο παραδοσιακό όσο και στο AI οικοσύστημα αναζήτησης- θα είναι εκείνα που οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης «θα θυμούνται» και θα προτείνουν συχνότερα στους ταξιδιώτες.

Ο CEO της Nelios, κ. Δημήτρης Σερίφης, σχολιάζοντας την είσοδο της νέας υπηρεσίας, δήλωσε: «Στο άμεσο μέλλον, τα ξενοδοχεία που θα είναι στρατηγικά βελτιστοποιημένα και στα δύο οικοσυστήματα - το παραδοσιακό Search και το AI Search (LLMs) - θα είναι εκείνα που θα εμφανίζονται συχνότερα στις απαντήσεις των ταξιδιωτών. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι μόνο η εμφάνιση, αλλά το κατά πόσο οι απαντήσεις αυτές θα είναι ουσιαστικές και χρήσιμες, οδηγώντας τελικά τον χρήστη στο επόμενο βήμα του ταξιδιωτικού funnel, δηλαδή στην κράτηση. Με το SEO-AI hotel accelerator διευκολύνουμε τους ξενοδόχους να εξασφαλίσουν τη θέση τους σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Η Nelios, όπως επισημαίνει, δεν αντιμετωπίζει την AI ως μια πρόσκαιρη μόδα. Ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη σε όλες τις διαδικασίες και τα προϊόντα της, από τα audits μέχρι την παραγωγή περιεχομένου, με στόχο να προωθεί τα ελληνικά ξενοδοχεία στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής καινοτομίας».

Λίγα λόγια για τη Nelios

Από το 2008, η Nelios παρέχει υπηρεσίες digital marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις και ενισχύει το online αποτύπωμά τους, συμβάλοντας έτσι καθοριστικά στην ανάπτυξη της κερδοφορίας τους. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των απευθείας κρατήσεων των ξενοδοχείων ως δομικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει συνεργαστεί με περισσότερα από 800 ξενοδοχεία και πάνω από 100 τουριστικές επιχειρήσεις όλων των τύπων και κατηγοριών ένω έχει λάβει πολλές διακρίσεις για τις υπηρεσίες της σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Διακρίνεται συστηματικά για το εργασιακό περιβάλλον της, καθώς και για τις στρατηγικές customer experience που εφαρμόζει, στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση σταθερών συνεργασιών με ετήσιο ποσοστό ανανέωσης 97%.