Τα ξενοδοχεία του Λιονέλ Μέσι στη Meliá Hotels International
07 Oct 2025, 11:09 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Η Meliá Hotels International και τα MiM Hotels, το boutique hospitality brand που ανήκει στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό θρύλο Λιονέλ Μέσι, ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία, σύμφωνα με την οποία η Meliá θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των MiM Hotels από την 1η Νοεμβρίου. Τα ξεχωριστά αυτά ξενοδοχεία θα ενταχθούν στη Meliá Collection, την επιλεγμένη συλλογή ξενοδοχείων του Ομίλου με ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Το χαρτοφυλάκιο MiM περιλαμβάνει έξι boutique ξενοδοχεία σε κορυφαίους προορισμούς της Ισπανίας - συμπεριλαμβανομένων των Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza και Baqueira Beret - καθώς και της Ανδόρας. Κάθε ξενοδοχείο φέρει το προσωπικό στίγμα του Μέσι στην πολυτελή φιλοξενία, με αποκλειστικά στοιχεία όπως η “Messi Suite” και signature αναμνηστικά, όπως ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του Ballon d’Or. Τα ξενοδοχεία αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες φιλοξενίας σε εμβληματικές τοποθεσίες, καθιστώντας την ενσωμάτωσή τους στη Meliá Collection απόλυτα αρμονική. Η λειτουργία τους θα γίνει με βάση συμφωνία μίσθωσης.
Με 26 ξενοδοχεία ήδη σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη σε περισσότερες από 12 χώρες, η Meliá Collection συγκεντρώνει ανεξάρτητα ξενοδοχεία που διατηρούν τη μοναδική τους ταυτότητα, ενώ παράλληλα επωφελούνται από την παγκόσμια εμβέλεια, τα brand standards και την εμπειρία της Meliá. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στα MiM Hotels να διατηρήσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση στις διεθνείς πλατφόρμες διανομής και στα προγράμματα επιβράβευσης της Meliá.
Ένα boutique χαρτοφυλάκιο που χαρακτηρίζεται από exclusivity και ποικιλομορφία
Τα MiM Hotels είναι γνωστά για τον εκλεπτυσμένο, σύγχρονο σχεδιασμό τους, δημιουργημένο από καταξιωμένους interior designers, όπως οι Luis Bustamante και Lázaro Rosa-Violán. Κάθε ξενοδοχείο συνδυάζει προνομιακές τοποθεσίες με ισχυρή δέσμευση για βιωσιμότητα και ευεξία. Προσαρμοσμένα για απαιτητικούς ταξιδιώτες, τα MiM Hotels προσφέρουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και προσεγμένες εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων signature γαστρονομικών concepts.
Σε επιλεγμένους προορισμούς - όπως η Baqueira, η Ανδόρα και το Sotogrande - ο βραβευμένος με με αστέρι Michelin Chef, Nandu Jubany, προσφέρει τη μοναδική γαστρονομική του προσέγγιση, συνδυάζοντας τοπικά υλικά με αργεντίνικες επιρροές, σε ένα χαλαρό αλλά εκλεπτυσμένο στυλ εμπνευσμένο από το εστιατόριό του, HINCHA.
Η ευεξία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπειρίας MiM, με χώρους σχεδιασμένους με προσοχή που περιλαμβάνουν υδροθεραπευτικά προγράμματα, εξατομικευμένες θεραπείες σε ήρεμο περιβάλλον για ολιστική χαλάρωση. Σε προορισμούς όπως το Sotogrande, η Baqueira Beret και η Ανδόρα, η εμπειρία ευεξίας ενισχύεται από υπαίθριες δραστηριότητες, όπως γκολφ, σκι και πεζοπορία.
Κάθε ξενοδοχείο MiM ξεχωρίζει για το στυλ και τη θέση του στην αγορά, με κατηγοριοποίηση που περιλαμβάνει ξενοδοχεία μόνο για ενήλικες, όπως τα MiM Mallorca, MiM Sitges και MiM Ibiza, και οικογενειακές επιλογές στην Ανδόρα, το Sotogrande και τη Baqueira Beret. Ορισμένα ξενοδοχεία διαθέτουν επίσης εγκαταστάσεις για μικρής κλίμακας επαγγελματικές συναντήσεις, συνέδρια και ομαδικές εκδηλώσεις. Όλες οι ιδιοκτησίες MiM φέρουν πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για βιώσιμες πρακτικές κατασκευής, που έχει αναπτυχθεί από το U.S. Green Building Council.
Ο Gabriel Escarrer Jaume, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meliá Hotels International, σχολίασε «Η δύναμη αυτής της συνεργασίας βασίζεται στον αρμονικό συνδυασμό των μοναδικών στοιχείων των MiM Hotels με τη Meliá Collection. Και οι δύο πλευρές μοιράζονται κοινή φιλοσοφία και προσφέρουν μια ισχυρή πρόταση αξίας για τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες, εμπνευσμένη από το παγκόσμιο icon, Λιονέλ Μέσι, και την αποδεδειγμένη εμπειρία μιας κορυφαίας ομάδας στον χώρο της φιλοξενίας, όπως η Meliá».
διαβάστε ακόμα
- Η Nelios «ανοίγει» την εποχή του ΑΙ στις αναζητήσεις των Ελληνικών ξενοδοχείων 07/10 | 11:13
- Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07/10 | 06:10
- Αποφάσεις για 5 ξενοδοχεία σε Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο 07/10 | 06:15
- Νέες σημαντικές δωρεές από ξενοδοχεία σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες υπηρεσίες 07/10 | 06:10
- Πιστοποίηση Green Key στο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια 04/10 | 06:13
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03/10 | 06:15
- Ανάκληση επένδυσης για την αναβάθμιση του "Ναυσικά" στον Αστέρα Βουλιαγμένης και επιστροφή της ενίσχυσης 29/09 | 15:52
- Η Ελλάδα το νέο «αστέρι» στην ευεξία | Τα 6 ξενοδοχεία που έλαμψαν στα World Spa Awards 2025 24/09 | 07:57
- Η Ελλάδα πέμπτος πιο ακριβός ευρωπαϊκός προορισμός το 2025 | Έρευνα: το top10 της ακρίβειας 29/09 | 11:19
- Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Μουσαμά καταγράφει θετικά αποτελέσματα το 2024 03/10 | 07:05
δημοφιλέστερα
- 1 Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο νέα ευρωπαϊκά έργα Erasmus+ από το ΜΑΙΧ στα Χανιά 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Αποφάσεις για 5 ξενοδοχεία σε Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Διεθνές συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στη Λάρισα 07.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Νέες σημαντικές δωρεές από ξενοδοχεία σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες υπηρεσίες 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Λέσβος, τοπόσημο της Παλαιολιθικής Κληρονομιάς στη Μεσόγειο 07.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Τι σχεδιάζει ο Όμιλος Sani/Ikos στη Χαλκιδική 07.10.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 Ο Δήμος Πύργου επενδύει στον συνεδριακό τουρισμό 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Πέντε Έλληνες σεφ στους καλύτερους του κόσμου 07.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ