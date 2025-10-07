Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις

Του Κωστή Χαλκιαδάκη

Τον κίνδυνο σοβαρής έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στον ελληνικό τουρισμό έως το 2035, που σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής (Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025) θα φτάσει τις 290.000 θέσεις εργασίας, σχολίασαν τρεις έμπειροι εκπρόσωποι του κλάδου, καταθέτοντας τις προτάσεις και ανησυχίες τους.

Αναλυτικά:

Ανδρέας Ανδρεάδης: «Ήρθε η ώρα για γενναίες αποφάσεις»

Σε παρέμβαση του ο CEO του Ομίλου Sani/Ikos και πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Ανδρεάδης υπενθύμισε ότι από τις αρχές του 2022 είχε προειδοποιήσει για το πρόβλημα, τονίζοντας ότι ελάχιστα βήματα έχουν γίνει έκτοτε. Όπως σημειώνει, ούτε η αναστροφή του δημογραφικού ούτε η υποκατάσταση της φιλοξενίας από ρομπότ αποτελούν ρεαλιστικές προοπτικές, ενώ η ανάγκη για αναβάθμιση της ποιότητας παραμένει κρίσιμη.

«Είναι καιρός η πολιτεία να αγνοήσει το πολιτικό κόστος και να προχωρήσει σε σοβαρές κινήσεις», υπογράμμισε, φέρνοντας ως παράδειγμα χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία που κατέληξαν σε συμφωνίες με κράτη της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Σχετικά ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΞ και νυν πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος, σε σχόλιο του στο Τornos News, υπογραμμίζει ότι εισαγωγή εργαζομένων στην Ελλάδα με τρόπο σύννομο και ορθολογικό αποτελεί μια διέξοδο στο οξύ πρόβλημα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων συμφωνώντας εξάλλου με την ανάρτηση του πρώην προέδρου του ΣΕΤΕ Ανδρέα Ανδρεάδη

Κατερίνα Σαντίκου: «Το ζήτημα δεν είναι πόσοι λείπουν, αλλά ποιοι και γιατί»

Από την πλευρά της η Κατερίνα Σαντίκου, Hospitality HR & Business Development Leader, σε ανάρτηση της τόνισε ότι το έλλειμμα προσωπικού δεν είναι προσωρινό αλλά συνδέεται με δύο βαθύτερες αιτίες: το δημογραφικό και την έντονη εποχικότητα.

Όπως υποστηρίζει, η μετανάστευση μπορεί να καλύψει προσωρινά το κενό, όχι όμως χωρίς στρατηγική ενσωμάτωσης, αναβάθμιση συνθηκών εργασίας και επανασχεδιασμό της εποχικότητας. «Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η πραγματική υποδομή του τουρισμού, πιο κρίσιμη ακόμη και από τις υλικές επενδύσεις. Αν δεν επενδύσουμε σε αυτό συστηματικά, η χώρα κινδυνεύει να χάσει το σημαντικότερο πλεονέκτημά της: τη φιλοξενία ως κουλτούρα», σημείωσε.

Γιώργος Πελεκανάκης: Δέσμη προτάσεων για το μέλλον

Με τη σειρά του και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, ζήτησε την υιοθέτηση άμεσων και συντονισμένων μέτρων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις: