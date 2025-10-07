Αποφάσεις για 5 ξενοδοχεία σε Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο

Με τα μάτια του ξεναγού

Με τα μάτια του ξεναγού

Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για 5 ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται στις περιοχές Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο.

Αναλυτικά: