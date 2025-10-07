Αποφάσεις για 5 ξενοδοχεία σε Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο
07 Oct 2025, 06:15 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για 5 ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται στις περιοχές Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο.
Αναλυτικά:
- Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ηρακλείου χορήγησε άδεια εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο κεντρικό τριώροφο κτίριο του ξενοδοχείου ΙΡΙΔΑ που βρίσκεται στη θέση ΜΠΟΝΗ ΓΥΡΙΣΜΑ στο Μαλεβίζι του Ηρακλείου Κρήτης, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΡΙΔΑ ΑΕΞΤΕΕ.
- Ο δήμος Βόρειων Τζουμέρκων ενέκρινε την εκμίσθωση αδόμητου δημοτικού οικοπέδου 164,06 τ.μ. στον κ. Βασίλειο Ντόντορο, για 9 χρόνια. Το οικόπεδο βρίσκεται στη δημοτική κοινότητα Συρράκου, πίσω από την ιδιοκτησία του μισθωτή και θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση μονάδας αποθήκευσης υγραερίου και για την εξασφάλιση θέρμανσης του ξενοδοχείου του.
- Η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυθαίρετων εργασιών στο συγκρότημα τριών διώροφων κτηρίων με υπόγειο (τουριστική μονάδα), στη θέση Αγία Μαρίνα στις Σπέτσες, ιδιοκτησίας της ORLOFF RESORT.
- Παράλληλα, η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών επισκευής, εσωτερικών διαρρυθμίσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, με τροποποίηση – αναμόρφωση των όψεων, στο υφιστάμενο συγκρότημα τριών διώροφων κτηρίων με υπόγειο (τουριστική μονάδα) στη θέση Αγία Μαρίνα στις Σπέτσες, ιδιοκτησίας της ORLOFF RESORT.
- Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Τουρισμού αποφάσισε την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του ξενοδοχείου 4 αστέρων GOLDEN COAST RESORT, που βρίσκεται στη Ζάκυνθο, δυναμικότητας 150 κλινών, εποχιακής λειτουργίας και εκμετάλλευσης της εταιρείας PANELYIA HOSPITALITY ΜΟΝ. ΑΞΤΕΕ, λόγω λειτουργικής ενοποίησης τεσσάρων ξενοδοχείων σε ένα.
- Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δωδεκανήσου του Υπουργείου Τουρισμού αποφάσισε την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις υπό ανέγερση κύριου τουριστικού καταλύματος (ξενοδοχείο) άνευ εγκεκριμένου διακριτικού τίτλου, κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 99 κλινών σε γήπεδο επιφάνειας 24.680 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή Σορωνής στη Ρόδο, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΟΓΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
