07 Oct 2025, 06:10 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Σοφία Κοντογιάννη

Νέες σημαντικές δωρεές από ξενοδοχεία σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες υπηρεσίες

Νέες δωρεές έκαναν ελληνικά ξενοδοχεία για την κάλυψη αναγκών νοσοκομείων, σχολείων και άλλων υπηρεσιών της χώρας.

Αναλυτικά:

  • Ο Δήμος Κισσάμου αποδέχτηκε τη δωρεά Μελέτης Οδοποιίας και Φωτισμού του Κόμβου που αφορά στην είσοδο του ξενοδοχείου IKOS KISSAMOS, από την εταιρεία IKOS KISSAMOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής αποδέχτηκε τη δωρεά ειδών ιματισμού, εξοπλισμού και επίπλων από τις εταιρείες IKOΣ ΟΛΙΒΙΑ ΜΟΝ. Α.Ε.Ξ.Ε. και ΣΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
  • Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 7ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων αποδέχτηκε τη δωρεά 50 κουρτινών από το ξενοδοχείο The Stanley Hotel, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του 56ου Γυμνασίου Αθηνών.
  • Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, αποδέχτηκε τη δωρεά 15 ελαφρώς μεταχειρισμένων κλιματιστικών μηχανημάτων και 5 επίσης μεταχειρισμένων ως ανταλλακτικά από την εταιρεία ΚΟΡΑΛΙ (ξενοδοχείο ΑΦΡΟΔΙΤΗ) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου.
  • Ο Δήμος Ναυπλιέων αποδέχτηκε τη δωρεά 20 μεταχειρισμένων μονάδων κλιματισμού σε άριστη κατάσταση από την εταιρεία ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτρια της τουριστικής μονάδας THE GROVE SEASIDE HOTEL, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου Δρεπάνου.
  • Το ΕΚΑΒ αποδέχτηκε τη δωρεά 2 εκπαιδευτικών συσκευών αντιμετώπισης πνιγμονής από κατάποση αντικειμένου για ενήλικες (γιλέκα) και 4 τεμαχίων παλμικών οξύμετρων δακτύλου από το ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του τμήματος εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ.
  • Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, αποδέχτηκε τη δωρεά ειδών ιματισμού από το ξενοδοχείο VANORO της εταιρείας BROWNFIELD A.E., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
  • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αποδέχτηκε τη δωρεά ενός λεωφορείου από την εταιρεία Γ. Τρούλης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις στον Δήμο Μυλοποτάμου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του φορέα.
     
     
     
     
     
     
     
