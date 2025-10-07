Νέες σημαντικές δωρεές από ξενοδοχεία σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες υπηρεσίες
07 Oct 2025, 06:10 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Νέες δωρεές έκαναν ελληνικά ξενοδοχεία για την κάλυψη αναγκών νοσοκομείων, σχολείων και άλλων υπηρεσιών της χώρας.
Αναλυτικά:
- Ο Δήμος Κισσάμου αποδέχτηκε τη δωρεά Μελέτης Οδοποιίας και Φωτισμού του Κόμβου που αφορά στην είσοδο του ξενοδοχείου IKOS KISSAMOS, από την εταιρεία IKOS KISSAMOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής αποδέχτηκε τη δωρεά ειδών ιματισμού, εξοπλισμού και επίπλων από τις εταιρείες IKOΣ ΟΛΙΒΙΑ ΜΟΝ. Α.Ε.Ξ.Ε. και ΣΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
- Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 7ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων αποδέχτηκε τη δωρεά 50 κουρτινών από το ξενοδοχείο The Stanley Hotel, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του 56ου Γυμνασίου Αθηνών.
- Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, αποδέχτηκε τη δωρεά 15 ελαφρώς μεταχειρισμένων κλιματιστικών μηχανημάτων και 5 επίσης μεταχειρισμένων ως ανταλλακτικά από την εταιρεία ΚΟΡΑΛΙ (ξενοδοχείο ΑΦΡΟΔΙΤΗ) τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου.
- Ο Δήμος Ναυπλιέων αποδέχτηκε τη δωρεά 20 μεταχειρισμένων μονάδων κλιματισμού σε άριστη κατάσταση από την εταιρεία ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτρια της τουριστικής μονάδας THE GROVE SEASIDE HOTEL, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου Δρεπάνου.
- Το ΕΚΑΒ αποδέχτηκε τη δωρεά 2 εκπαιδευτικών συσκευών αντιμετώπισης πνιγμονής από κατάποση αντικειμένου για ενήλικες (γιλέκα) και 4 τεμαχίων παλμικών οξύμετρων δακτύλου από το ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του τμήματος εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ.
- Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, αποδέχτηκε τη δωρεά ειδών ιματισμού από το ξενοδοχείο VANORO της εταιρείας BROWNFIELD A.E., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.
- Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης αποδέχτηκε τη δωρεά ενός λεωφορείου από την εταιρεία Γ. Τρούλης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις στον Δήμο Μυλοποτάμου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του φορέα.
διαβάστε ακόμα
- Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07/10 | 06:10
- Αποφάσεις για 5 ξενοδοχεία σε Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο 07/10 | 06:15
- Πιστοποίηση Green Key στο Amaronda Resort & Spa στην Ερέτρια 04/10 | 06:13
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03/10 | 06:15
- Ανάκληση επένδυσης για την αναβάθμιση του "Ναυσικά" στον Αστέρα Βουλιαγμένης και επιστροφή της ενίσχυσης 29/09 | 15:52
- Η Ελλάδα το νέο «αστέρι» στην ευεξία | Τα 6 ξενοδοχεία που έλαμψαν στα World Spa Awards 2025 24/09 | 07:57
- Η Ελλάδα πέμπτος πιο ακριβός ευρωπαϊκός προορισμός το 2025 | Έρευνα: το top10 της ακρίβειας 29/09 | 11:19
- Ο ξενοδοχειακός Όμιλος Μουσαμά καταγράφει θετικά αποτελέσματα το 2024 03/10 | 07:05
- Selene Vedema 2025: Η Σαντορίνη στο επίκεντρο του παγκόσμιου οινικού στερεώματος 02/10 | 15:10
- Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας: Αίτημα για «πάγωμα» νέων αδειών βραχυχρόνιων μισθώσεων στο νησί 02/10 | 10:17
δημοφιλέστερα
- 1 Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο νέα ευρωπαϊκά έργα Erasmus+ από το ΜΑΙΧ στα Χανιά 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Ο Δήμος Πύργου επενδύει στον συνεδριακό τουρισμό 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Οι διακοπές εμπειρίας στην Ελλάδα προκαλούν το ενδιαφέρον των Βρετανών 06.10.2025 | ΕΟΤ
- 4 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Διεθνές συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στη Λάρισα 07.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Αποφάσεις για 5 ξενοδοχεία σε Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Νέες σημαντικές δωρεές από ξενοδοχεία σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες υπηρεσίες 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 30 χρόνια ΠΡΟΤΟΥΡ | Επετειακή εκδήλωση για τους οραματιστές του Ροδιακού Τουρισμού 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Πλήθος κόσμου στο 2ο Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ