Το Hotel Experience επιστρέφει στις 18 & 19 Οκτωβρίου - Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι ομιλητές

Τι σημαίνει να σχεδιάζεις ένα ξενοδοχείο που θα σε ακολουθεί; Καθώς το Hotel Experience επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 18 και 19 Οκτωβρίου, προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα σκηνογραφικό περιβάλλον όπου η αρχιτεκτονική, τα υλικά, το φως και η αφήγηση συγκλίνουν για να εξερευνήσουν τη φιλοξενία ως χωρική γλώσσα. Η φετινή διοργάνωση ανοίγει με ένα πάνελ στο οποίο συμμετέχουν ο Shawn Sullivan της Rockwell Group, ο Wilhelm Finger και η Melita Skamnaki του Double Decker, ο GM του Four Seasons Mykonos Ryan Grande και η Rachel Johnson της Wimberly Interiors, - και στη συνέχεια ανακοινώνονται τρεις σημαίνουσες φωνές των οποίων το έργο συνεχίζει να διαμορφώνει τον παγκόσμιο διάλογο: Mark Eacott του Ennismore, Ria Vogiatzi του Elastic Architects και Elie και Sophie Khoury των Vivium και Luura.

Παρακολουθήστε το Hotel Experience, χωρίς κόστος συμμετοχής, με κράτηση θέσης εδώ!

Το Hotel Experience είναι μια προσεκτικά σκηνοθετημένη ατμόσφαιρα - μια καθηλωτική μυθοπλασία φιλοξενίας όπου συγκλίνουν η έκθεση, ο κινηματογράφος, η συζήτηση και η χωρική αφήγηση.

Καθώς οι επισκέπτες κινούνται μέσα στα σκηνογραφικά του περιβάλλοντα, τα οποία διαμορφώνονται λιγότερο από τη λογική της εμπορικής έκθεσης και περισσότερο από τη γλώσσα του κινηματογράφου και της αρχιτεκτονικής, τα υλικά βιώνονται στο πλαίσιο και οι ιδέες αρθρώνονται μέσω του χώρου, του ήχου και του φωτός.

Στις 18 και 19 Οκτωβρίου, η εκδήλωση επιστρέφει στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, σε έναν ανανεωμένο χώρο που εντείνει τη θεατρική ροή και τον χωροταξικό ρυθμό της. Οι επισκέπτες καλούνται να κατοικήσουν σε μια ακολουθία σχεδιασμένων περιβαλλόντων: ένα λόμπι εμποτισμένο με κινηματογραφική μελαγχολία, ένας διάδρομος που συντίθεται σαν σκηνή, μια πισίνα φωτισμένη για να ξυπνήσει μνήμες.

Αυτοί οι χώροι δεν απεικονίζουν τάσεις, αλλά προτείνουν αφηγήσεις, προκαλώντας προβληματισμό για το πώς αισθάνεται, θυμάται και κατασκευάζει κανείς τη φιλοξενία.



the beach | Flux - office

Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγεται διάλογος μεταξύ διαφορετικών κλάδων, μεταξύ επαγγελματιών που κατανοούν ότι στη σύγχρονη φιλοξενία, ο σχεδιασμός λειτουργεί ως περιεχόμενο, υποδομή και συναίσθημα ταυτόχρονα. Αρχιτέκτονες, ξενοδόχοι, επιμελητές, προγραμματιστές και καινοτόμοι υλικών συμμετέχουν σε κοινή συγγραφή - διερευνώντας πώς λειτουργεί ο χώρος, πώς δημιουργούνται οι ατμόσφαιρες και πώς χτίζεται η ταυτότητα μέσω της αισθητηριακής νοημοσύνης και όχι μέσω της οπτικής υπογραφής.

Flags | Flux - office

Η έκδοση 2025 βασίζεται σε αυτό το θεμέλιο, διευρύνοντας το υλικό λεξιλόγιο, ενώ παραμένει προσηλωμένη στην ιδέα ότι τίποτα σε ένα ξενοδοχείο δεν είναι δευτερεύον. Κάθε υφή, μετάβαση και σιωπή συμβάλλει σε μια ιστορία που ξεδιπλώνεται πέρα από το χρόνο και την αφή.

Οι πιο ισχυρές ξενοδοχειακές εμπειρίες είναι εκείνες στις οποίες ο σχεδιασμός λειτουργεί αθόρυβα αλλά αποφασιστικά, διαμορφώνοντας όχι μόνο εντυπώσεις αλλά και μόνιμα συναισθηματικά ίχνη.

Καθώς η φετινή αφήγηση αρχίζει να διαμορφώνεται, ο πρώτος από τους ομιλητές μπαίνει στο προσκήνιο:

Shawn Sullivan, εταίρος στο Rockwell Group, το στούντιο με έδρα τη Νέα Υόρκη, γνωστό για τη δημιουργία χώρων που δεν ακολουθούν ένα χαρακτηριστικό στυλ, αλλά αντίθετα χτίζουν ατμόσφαιρα μέσω του φωτός, του ρυθμού και του συναισθηματικού ρυθμού. Με ένα χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει το Nobu, τα Virgin Hotels και το Equinox Hotel στο Hudson Yards, ο Sullivan έχει περάσει την καριέρα του δείχνοντας πώς η φιλοξενία μπορεί να ξεπεράσει τη μορφή και να γίνει κάτι που θυμάται κανείς - λόγω του πώς αισθάνεται.

Equinox Hotel, Hudson Yards | Photos: Collin Hughes

Equinox Hotel, Hudson Yards | Photos: Collin Hughes

Στη Μύκονο, ζωντανεύει αυτή τη φιλοσοφία ως μέλος της ομάδας σχεδιασμού πίσω από το νέο Four Seasons Resort, που πρόκειται να ανοίξει το καλοκαίρι του 2025 κατά μήκος της παρθένας ακτογραμμής του Κόλπου Καλό Λιβάδι. Δεν πρόκειται για πολυτέλεια από το ράφι. Σχεδιασμένο από τον Νίκο Βαλσαμάκη με τη συγκρατημένη κομψότητα της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής και με εσωτερικούς χώρους από το Wimberly Interiors, το θέρετρο συνδυάζει την παράδοση με τη σαφήνεια - αυλές, ασβεστωμένους όγκους και πλαισιωμένη θέα που σέβεται τη γη. Η συμβολή του Rockwell Group επικεντρώνεται στη γαστρονομική ταυτότητα του θέρετρου, διαμορφώνοντας μια τριάδα από έννοιες F&B που επανερμηνεύουν την ελληνική κοινωνικότητα με ακρίβεια και ζεστασιά: μια ιταλική τρατορία δίπλα στην πισίνα, ένα επανασχεδιασμένο μυκονιάτικο καφενείο και ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο όπου η αφήγηση και το περιβάλλον συγκλίνουν.

Μαζί του θα είναι ο Wilhelm Finger και η Melita Skamnaki, συνιδρυτές του γραφείου Double Decker, του στούντιο επιμέλειας που βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο εξελιγμένες συλλογές τέχνης ξενοδοχείων στην Ευρώπη. Το έργο τους κινείται πέρα από τη διακόσμηση: κάθε κομμάτι επιλέγεται όχι για το πώς φαίνεται, αλλά για το τι προσθέτει στην εμπειρία του επισκέπτη από τον τόπο.

Οι συλλογές τους είναι γεμάτες υπονοούμενα, πολιτιστική απήχηση και οπτική ένταση, η καθεμία από τις οποίες αποτελεί έναν τρόπο να γίνει η μνήμη απτή.

Μαζί με τον Ryan Grande, Γενικό Διευθυντή του Four Seasons Mykonos, ο οποίος θα μοιραστεί το όραμα και τη φιλοδοξία που κρύβεται πίσω από την εισαγωγή της μάρκας στις Κυκλάδες για πρώτη φορά, και την Rachel Johnson, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Wimberly Interiors, η οποία φέρνει έναν παγκόσμιο σχεδιαστικό φακό βασισμένο στη συναισθηματική λογική, το πάνελ θα ανοίξει το Hotel Experience 2025 με μια συζήτηση για το τι σημαίνει να δημιουργείς ένα ξενοδοχείο που θα θυμάσαι.

Το Double Decker ανέθεσε στη Hannelore Kroll να δημιουργήσει το κεντρικό έργο τέχνης για το λόμπι του Rosewood Munich.

Rosewood Munich | Photos: Christoph Philadelphia

Μεταξύ των πρόσθετων φωνών, που συμβάλλουν ο καθένας με ένα ξεχωριστό επίπεδο στην εξελισσόμενη γλώσσα της φιλοξενίας, υπάρχουν επαγγελματίες των οποίων το έργο διευρύνει σταθερά τα όρια του τομέα. Το κάνουν αυτό ενσωματώνοντας τον σχεδιασμό στη δομή της ταυτότητας της μάρκας, μεταφράζοντας το συναίσθημα σε χωρικό ρυθμό και ευθυγραμμίζοντας την εμπειρία του επισκέπτη με πολιτιστικές και περιβαλλοντικές αφηγήσεις.

Mondrian Abu Dhab

Ως Chief Design Officer στο Ennismore ο Mark Eacott προσφέρει μια προοπτική στην οποία ο σχεδιασμός καθορίζει και διατηρεί την ουσία μιας μάρκας. Κάθε υλικό, χωρική μετάβαση και αισθητηριακό στοιχείο προσεγγίζεται ως μέρος μιας ενιαίας εμπειρίας που επικοινωνεί την πρόθεση. Υπό την ηγεσία του, το χαρτοφυλάκιο της Ennismore έχει εξελιχθεί σε μια συλλογή από ξεχωριστά περιβάλλοντα.

The Hoxton, Southwark. Λονδίνο | Photo Robert Rieger

Το Hoxton προσφέρει μια ισορροπία ζεστασιάς και κοινωνικότητας, τα 25hours Hotels αφηγούνται τοπικές ιστορίες μέσα από ασεβείς εσωτερικούς χώρους, το Mama Shelter δημιουργεί περιεκτικές και παιχνιδιάρικες ατμόσφαιρες και το Mondrian προκαλεί πολιτιστική ένταση μέσα από γλυπτικές μορφές και αισθησιακή συγκράτηση. Καθένα από αυτά έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όπου η αρχιτεκτονική, η εσωτερική γλώσσα και η κίνηση των επισκεπτών συνδέονται σε χώρους που μιλούν μέσω του ρυθμού, του φωτός και της διάθεσης.

Δεν πρόκειται για τυποποιημένα ξενοδοχεία με οπτικές παραλλαγές, αλλά για πολύ συγκεκριμένους χώρους που διαμορφώνονται από την αφηγηματική σαφήνεια και τη συναισθηματική πρόθεση.

Αυτή η ίδια προσέγγιση, όπου η μορφή προκύπτει μέσα από το σκοπό και το πλαίσιο, καθορίζει το έργο της Ria Vogiatzi. Από την ίδρυση του Elastic Architects το 2005, έχει αναπτύξει μια γλώσσα σχεδιασμού που έχει τις ρίζες της στη γλυπτική έκφραση και τη μηχανική ακρίβεια. Η πρακτική της αντανακλά την πεποίθηση ότι η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο μια απάντηση στη λειτουργία, αλλά ένα μέσο για τη μνήμη, το συναίσθημα και την περιβαλλοντική συνέχεια.

Από τα παραθαλάσσια θέρετρα στην Κρήτη έως την αστική συμπλήρωση στην Αθήνα και τις αναπτύξεις φιλοξενίας στο Ντουμπάι, τα έργα της καθοδηγούνται από την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αρχιτεκτονική μπορεί να χορογραφήσει την εμπειρία μέσω του φωτός, της απτικότητας και της ροής.

Amali Island Villas in Dubai | Elastic Architects

Υπό την καθοδήγησή της, η Elastic έχει εξελιχθεί σε ένα γρφείο που λειτουργεί σε διεθνή κλίμακα, ενώ παραμένει στενά συντονισμένη με τον τοπικό χαρακτήρα και τις ειδικές για τον τόπο αφηγήσεις. Η επιρροή της Βογιατζή επεκτείνεται πέρα από το χτισμένο έργο, καθώς συνεχίζει να διαμορφώνει τον διάλογο στον κλάδο μέσω διεθνών πάνελ, κριτικών επιτροπών βραβείων και ηγεσίας σκέψης που εστιάζει στον εξελισσόμενο ρόλο του σχεδιασμού στη διαμόρφωση του τόπου.

Delano Ντουμπάι | Φωτογραφία με την ευγενική χορηγία της Ennismore

Η ίδια σύνθεση οράματος και εκτέλεσης χαρακτηρίζει τη Luura., την ανερχόμενη μάρκα φιλοξενίας που δημιουργήθηκε από τον Elie και τη Sophie Khoury μέσω της Vivium. Τοποθετημένο ως μια σύγχρονη επανεξέταση της μεσογειακής φιλοξενίας, το Luura σχεδιάζεται μέσα από μια στενή αλληλεπίδραση της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού, της χειροτεχνίας και της γαστρονομίας.

Luura, Paros | Elie και τη Sophie Khoury μέσω της Vivium

Το πρώτο της ακίνητο, που έχει προγραμματιστεί να ανοίξει στην Πάρο το 2026, αναπτύσσεται με μια ομάδα συνεργατών που περιλαμβάνει τους Elastic Architects, Lambs and Lions, Saint Lazare και EKAF. Αντί να ακολουθεί γνωστά πρότυπα, το έργο χτίζει την ταυτότητά του από το μηδέν, αντλώντας από τοπικά υλικά, πολιτιστικές αναφορές και χωροταξική συγκράτηση για να δημιουργήσει μια εμπειρία που μοιάζει σκόπιμη και συγκεκριμένη. Η ηγεσία της Sophie Khoury εξασφαλίζει λειτουργική σαφήνεια και εννοιολογική συνοχή σε όλα τα επίπεδα του έργου. Ο Elie Khoury φέρνει μια πολυδιάστατη προοπτική που διαμορφώνεται από ένα υπόβαθρο στο μάρκετινγκ, τα μέσα ενημέρωσης και την τέχνη, αντιμετωπίζοντας τη φιλοξενία ως πολιτιστική έκφραση όσο και ως επένδυση.

Μαζί, αυτές οι προοπτικές αποτελούν μια ευρύτερη δήλωση σχετικά με την κατεύθυνση που παίρνει η φιλοξενία.

Mάθετε περισσότερα για τη σκηνογραφία του HOTEL EXPERIENCE 2 από το γραφείο flux office εδώ!

Στοιχεία διοργάνωσης

Τίτλος διοργάνωσης HOTEL EXPERIENCE

Τυπολογία Συνέδριο, Έκθεση

Τοποθεσία Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Εxperience Design & Art Direction by Flux Office / Εύα Μανιδάκη & Θανάση Δεμίρη

Διεύθυνση Παραγωγής & Καλλιτεχνική επιμέλεια Βασίλης Μπαρτζώκας/Design Ambassador

Συμπαραγωγή και Εμπορική Διεύθυνση Άρης Μαρινάκης / Architectural Editions