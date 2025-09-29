Η Ελλάδα πέμπτος πιο ακριβός ευρωπαϊκός προορισμός το 2025 | Έρευνα: το top10 της ακρίβειας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για όσους αναζητούν συνδυασμό ιστορίας, πολιτισμού και φυσικής ομορφιάς. Ωστόσο, το ταξίδι στην ήπειρο δεν είναι πάντα οικονομική υπόθεση. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της πλατφόρμας HelloSafe (2025), οι χώρες της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης ξεχωρίζουν ως οι πιο ακριβές για τον ταξιδιώτη, με βάση το κόστος διαμονής (ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα), φαγητού, τοπικών μετακινήσεων και δραστηριοτήτων —χωρίς να υπολογίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια.

Η Ελλάδα αναδείχθηκε πέμπτος ακριβότερος προορισμός στη γηραιά ήπειρο φέτος.

Ακολουθεί η λίστα με τις δέκα πιο ακριβές ευρωπαϊκές χώρες για το 2025 και τι είναι αυτό που «φουσκώνει» τον λογαριασμό:

10. Νορβηγία (€153/ημέρα)

Οι εντυπωσιακοί φιόρδ, το Βόρειο Σέλας και οι υπαίθριες δραστηριότητες (πεζοπορία, καγιάκ) την καθιστούν μοναδικό προορισμό. Το υψηλό κόστος ζωής σε πόλεις όπως το Όσλο και το Μπέργκεν, μαζί με τη γαστρονομία και τη διαμονή, ανεβάζουν την τελική τιμή.

9. Ιταλία (€153/ημέρα)

Ρώμη, Φλωρεντία, Βενετία: το τρίπτυχο που προσελκύει εκατομμύρια ταξιδιώτες. Μουσεία, μνημεία και ιταλική κουζίνα ανεβάζουν το κόστος μιας εμπειρίας που δύσκολα συγκρίνεται.

8. Ολλανδία (€162/ημέρα)

Τα κανάλια και τα μουσεία του Άμστερνταμ, σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση καταλυμάτων, ανεβάζουν το ημερήσιο budget.

7. Δανία (€165/ημέρα)

Η Κοπεγχάγη με την αρχιτεκτονική της, τη γαστρονομική σκηνή και τα θεματικά πάρκα, καθιστούν τη Δανία ακριβό αλλά εκλεπτυσμένο προορισμό.

6. Ηνωμένο Βασίλειο (€165/ημέρα)

Το Λονδίνο κυριαρχεί, με υψηλές τιμές σε διαμονή, εστίαση και μετακινήσεις. Η πολιτιστική ζωή, τα θέατρα και τα ιστορικά αξιοθέατα διατηρούν την πρωτεύουσα στην κορυφή της ζήτησης.

5. Ελλάδα (€168/ημέρα)

Η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πεντάδα. Νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος ανεβάζουν τον μέσο όρο, λόγω high-end resorts και αυξημένης ζήτησης. Αν και η Αθήνα παραμένει πιο προσιτή, τα ferry, η γαστρονομία και οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους επιβαρύνουν το τελικό κόστος.

4. Λουξεμβούργο (€169/ημέρα)

Μικρό σε μέγεθος αλλά μεγάλο σε τιμές. Η υψηλή ποιότητα ζωής, τα boutique ξενοδοχεία και η γαστρονομία κατατάσσουν το δουκάτο πολύ ψηλά στη λίστα.

3. Ισλανδία (€177/ημέρα)

Γκέιζερ, παγετώνες και θερμές πηγές συνθέτουν μια εμπειρία ζωής – αλλά σε υψηλή τιμή, λόγω κόστους ζωής και απομόνωσης.

2. Γαλλία (€181/ημέρα)

Η «αιώνια» Παρισινή ατραξιόν και η Γαλλική Ριβιέρα καθιστούν τη χώρα δεύτερη πιο ακριβή. Πολυτελή ξενοδοχεία, γκουρμέ κουζίνα και πολιτισμός ανεβάζουν το ταξιδιωτικό budget.

1. Ελβετία (€241/ημέρα)

Πρωταθλήτρια ακριβών προορισμών. Από τα χιονοδρομικά θέρετρα του Ζερμάτ μέχρι τις λίμνες και τις πόλεις όπως η Ζυρίχη και η Γενεύη, η Ελβετία προσφέρει κορυφαίες εμπειρίες με το αντίστοιχο τίμημα.