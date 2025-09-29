Η Grecotel "συστήνει" την Ελλάδα στην ινδική αγορά πολυτελούς τουρισμού
29 Sep 2025, 10:50 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Σημαντικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα ως προορισμό για γάμους, πολυτελή ταξίδια και ειδικά σχεδιασμένες εμπειρίες δείχνει η ινδική ταξιδιωτική αγορά, με την Grecotel Hotels & Resorts να επιχειρεί μια στοχευμένη προσέγγιση. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο όμιλος, σε συνεργασία με τον ινδικό εκπρόσωπό του Elysian, διοργάνωσε ένα επταήμερο ταξίδι γνωριμίας (FAM trip) για 11 κορυφαίους ταξιδιωτικούς συμβούλους από τη Μουμπάι, το Δελχί και την Μπανγκαλόρ.
Διαδρομή σε τρεις προορισμούς
Το ταξίδι ξεκίνησε στην Κέρκυρα, με διαμονή στο Corfu Imperial, όπου οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το παραδοσιακό χωριό Danilia και την παλιά πόλη της Κέρκυρας, Μνημείο UNESCO. Στη συνέχεια, η ομάδα ταξίδεψε στη Μύκονο και το Mykonos Blu, όπου γνώρισε σημεία με διεθνή αναγνωρισιμότητα, όπως τα beach clubs Scorpios και Nammos, αλλά και το Mykonos Lolita. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε στην Αττική, με στάσεις στην Αθήνα και το Σούνιο, περιλαμβάνοντας διαμονή στο Cape Sounio, εκδήλωση στο The Roc Club και gala dinner στο The Dolli at Acropolis.
Στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ινδία
Η Ινδία θεωρείται πλέον μία από τις πιο ανερχόμενες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, ιδίως στον τομέα των γάμων προορισμού, των MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) και των ταξιδιών πολυτελείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε αυτή τη δυναμική, με τους Ινδούς επαγγελματίες να γνωρίζουν από κοντά τις ελληνικές υποδομές και τις δυνατότητες φιλοξενίας. Στο ταξίδι συμμετείχαν εκπρόσωποι από αναγνωρισμένα ινδικά γραφεία και οργανισμούς, γεγονός που δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον της ινδικής αγοράς για την Ελλάδα.
διαβάστε ακόμα
- O "Κήπος της Ζωής του Ιπποκράτη" στο Ikos Aria στην Κω 28/09 | 19:40
- Γιώργος Πελεκανάκης: «Η βιώσιμη μεταμόρφωση του τουρισμού είναι στρατηγική, όχι σύνθημα» 28/09 | 10:54
- Hyatt | Οι Αμερικανοί λαχταρούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κάτι που προσφέρει το ταξίδι 28/09 | 08:41
- Οικογένεια Τορνιβούκα | 100 χρόνια ελληνικής φιλοξενίας με επέκταση στην Αθήνα 24/09 | 15:29
- Νέο ξενοδοχείο Wyndham Garden στο Κονελιάνο της Ιταλίας 25/09 | 10:33
- Η Ikos Resorts επεκτείνει την πολυτελή προσφορά της με σουίτες και βίλες 24/09 | 10:57
- Η Ελλάδα το νέο «αστέρι» στην ευεξία | Τα 6 ξενοδοχεία που έλαμψαν στα World Spa Awards 2025 24/09 | 07:57
- Κως: Ο «Κήπος της Ζωής» στο Ikos Aria – Ένα ζωντανό αφιέρωμα στον Ιπποκράτη 24/09 | 07:32
- Ο σεφ Ανδρέας Λαγός στο Rodos Park για 2η χρονιά 23/09 | 13:02
- Τα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία «χαμένα στη μετάφραση» των ψηφιακών εργαλείων 23/09 | 08:06
δημοφιλέστερα
- 1 Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 O "Κήπος της Ζωής του Ιπποκράτη" στο Ikos Aria στην Κω 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Εγκρίσεις αλλά και αναβολές για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 6 Η Πάρος στο προσκήνιο της πολυτελούς κρουαζιέρας | Iωάννης Μπρας 29.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 7 Ένα εστιατόριο της Μάνης στον κατάλογο της Tripadvisor με τα καλύτερα Ελληνικά εστιατόρια 28.09.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 8 Ο Παλμός της Ημέρας: Κλειστοί δρόμοι, ανοιχτά ερωτήματα… 29.09.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 9 Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 10 Οι παραστάσεις που αρνούνται να κατέβουν 29.09.2025 | ΙΣΤΟΡΙΑ