Η Grecotel "συστήνει" την Ελλάδα στην ινδική αγορά πολυτελούς τουρισμού

Σημαντικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα ως προορισμό για γάμους, πολυτελή ταξίδια και ειδικά σχεδιασμένες εμπειρίες δείχνει η ινδική ταξιδιωτική αγορά, με την Grecotel Hotels & Resorts να επιχειρεί μια στοχευμένη προσέγγιση. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο όμιλος, σε συνεργασία με τον ινδικό εκπρόσωπό του Elysian, διοργάνωσε ένα επταήμερο ταξίδι γνωριμίας (FAM trip) για 11 κορυφαίους ταξιδιωτικούς συμβούλους από τη Μουμπάι, το Δελχί και την Μπανγκαλόρ.

Διαδρομή σε τρεις προορισμούς

Το ταξίδι ξεκίνησε στην Κέρκυρα, με διαμονή στο Corfu Imperial, όπου οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το παραδοσιακό χωριό Danilia και την παλιά πόλη της Κέρκυρας, Μνημείο UNESCO. Στη συνέχεια, η ομάδα ταξίδεψε στη Μύκονο και το Mykonos Blu, όπου γνώρισε σημεία με διεθνή αναγνωρισιμότητα, όπως τα beach clubs Scorpios και Nammos, αλλά και το Mykonos Lolita. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε στην Αττική, με στάσεις στην Αθήνα και το Σούνιο, περιλαμβάνοντας διαμονή στο Cape Sounio, εκδήλωση στο The Roc Club και gala dinner στο The Dolli at Acropolis.

Στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ινδία

Η Ινδία θεωρείται πλέον μία από τις πιο ανερχόμενες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, ιδίως στον τομέα των γάμων προορισμού, των MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) και των ταξιδιών πολυτελείας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε αυτή τη δυναμική, με τους Ινδούς επαγγελματίες να γνωρίζουν από κοντά τις ελληνικές υποδομές και τις δυνατότητες φιλοξενίας. Στο ταξίδι συμμετείχαν εκπρόσωποι από αναγνωρισμένα ινδικά γραφεία και οργανισμούς, γεγονός που δείχνει το αυξημένο ενδιαφέρον της ινδικής αγοράς για την Ελλάδα.