O "Κήπος της Ζωής του Ιπποκράτη" στο Ikos Aria στην Κω

«Φάρμακό σας ας γίνει η τροφή σας». Η περίφημη ρήση του Ιπποκράτη, του πατέρα της δυτικής ιατρικής που γεννήθηκε στην Κω τον 5ο αιώνα π.Χ., παραμένει εξίσου δυνατή και επίκαιρη σήμερα. Δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ιστορίας, αλλά μια διαχρονική υπενθύμιση ότι οι καρποί, τα βότανα, αλλά και η σύνδεση με τη φύση μπορούν να γίνουν πηγή υγείας, ευεξίας και ισορροπίας. Μια σοφία που σήμερα -περισσότερο από ποτέ- εμπνέει τόσο τον σύγχρονο τρόπο ζωής όσο και τη γαστρονομία.

Στο Ikos Aria, το βραβευμένο πολυτελές θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κέφαλο της Κω, η φιλοσοφία αυτή ζωντανεύει με τρόπο μοναδικό. Ο «Κήπος της Ζωής» του Ιπποκράτη, που δημιούργησε ο Όμιλος στις εγκαταστάσεις του resort, δεν είναι απλώς ένας βοτανικός κήπος· είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, η μυθολογία και η θεραπευτική δύναμη των φυτών συναντιούνται, ζωντανεύοντας μια παράδοση 2.500 χρόνων. Με δεκάδες βότανα και φυτά, από τη μυρτιά, την αρτεμισία, την αγριοτριανταφυλλιά και το θρούμπι μέχρι το δίκταμο, το μελισσόχορτο και τη λυγαριά, κάθε γωνιά του κήπου αφηγείται μια ιστορία για τις ρίζες της Ιπποκρατικής ιατρικής.

Περισσότερο από μια αισθητική εμπειρία, ο Κήπος αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της Κω. Με τη βοήθεια της ψηφιακής εφαρμογής «Εκπαιδεύοντας τη Φλώρα», που δημιούργησε ο Όμιλος για τους επισκέπτες, η περιήγηση γίνεται διαδραστική και εκπαιδευτική: ο ίδιος ο Ιπποκράτης και η Νύμφη Φλώρα γίνονται οδηγοί σε μια ξενάγηση στις θεραπευτικές ιδιότητες των βοτάνων και στις βασικές αρχές της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας και ιατρικής.

H Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos με τον Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό και τον αρχιτέκτονα Στέλιο Ζερεφό

«Ο «Κήπος της Ζωής» στο Ikos Aria είναι ένα ζωντανό μνημείο στον Ιπποκράτη, που συνδέει τη θεραπευτική σοφία του παρελθόντος με τη βιωματική εμπειρία του σήμερα. Δημιουργήθηκε για να εμπνέει, να εκπαιδεύει και να τιμά τις αξίες της ιατρικής παράδοσης του πατέρα της Δυτικής ιατρικής που γεννήθηκε στην Κω και που η φυσιογνωμία και το έργο του εξακολουθούν να αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλο τον κόσμο», τόνισε η Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos κατά την επίσημη παρουσίαση του κήπου.

Πώς η αρχαία σοφία μεταμορφώνεται σε γαστρονομική εμπειρία

Τα εγκαίνια του «Κήπου της Ζωής» στο Ikos Aria συνδύασαν πολιτισμό, φυσιολατρία και υψηλού επιπέδου γαστρονομία. Το μενού της εκδήλωσης απέδειξε ότι η Ιπποκρατική φιλοσοφία μπορεί -στα χέρια της έμπειρης ομάδας σεφ και mixologists του Ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos- να μετουσιωθεί σε δημιουργική κουζίνα, αξιοποιώντας τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών και των βοτάνων: η τραγανή τάρτα με τσουκνίδα και θρούμπι έφερε αρμονία και ηρεμία πριν το γεύμα, ενώ το καρπάτσιο σύκου με λαδανιά, ανθό κάπαρης και κυδώνι ανέδειξε τα αρωματικά βότανα της Μεσογείου με αντιφλεγμονώδεις και αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Η σαλάτα γλιστρίδας με ρόδι, μάραθο, σταφύλια και αμύγδαλα προσέφερε πολύτιμα ω-3 λιπαρά για την καρδιά και τον νου, ενώ τα κυρίως πιάτα - αργοψημένο αρνάκι με μαντζουράνα, δάφνη και δίκταμο και ψητή συναγρίδα με αρμπαρόριζα - συνδύαζαν πρωτεΐνη και θεραπευτικά βότανα με αναζωογονητικές ιδιότητες για ανοσοποιητικό, πέψη και ενέργεια. Το γεύμα ολοκληρώθηκε με παγωτό γιαούρτι με σταφύλι Μοσχάτο και ρόδι, πλούσιο σε προβιοτικά και αντιοξειδωτικά, ιδανικό για αναζωογόνηση.

Η φιλοσοφία των βοτάνων μεταφέρθηκε και στα κοκτέιλ, που κέρδισαν τις εντυπώσεις ως μικρές γαστρονομικές ιστορίες της Ιπποκρατικής σοφίας: το Aegean Smash, με σιρόπι βασιλικού από τον Κήπο, προσέφερε δροσιά και αρωματική ανάταση, το Our Heritage, με Skinos αρωματισμένο με δεντρολίβανο και ελιά, τίμησε τη γη και την ελληνική κληρονομιά, το Breath of Asclepius, με γεύσεις από σύκο, θυμάρι και φράουλα, ανέδειξε τις αρχαίες θεραπευτικές πρακτικές, το Tsipouro Sour, εμπλουτισμένο με βότανα και μπαχαρικά της γης, έμοιαζε βαθιά ριζωμένο στη σοφία των αρχαίων κήπων, ενώ το 0% Greek Gimlet, με μελισσόχορτο και λεβάντα, προσέφερε ισορροπία και αναζωογόνηση.

Σημαντικές προσωπικότητες στην εκδήλωση

Η εκδήλωση στο Ikos Aria συγκέντρωσε προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν ο Δήμαρχος Κω, κ. Θεοδόσης Νικηταράς, ο Ακαδημαϊκός και Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, ο αρχιτέκτονας Στέλιος Ζερεφός και η landscape designer Εύα Παπαδημητρίου, που εκπόνησαν το σχέδιο του κήπου, η Βοτανολόγος και μελετήτρια της Ιπποκρατικής Ιατρικής Ειρήνη Βαλλιανάτου που μαζί με τον Νίκο και την Νίκη Κουτσιανά, ιδρυτές της APIVITA, SymBEEosis και του οργανισμού “Hippocrates for Life”, προσέφεραν την επιμέλεια της Ιπποκρατικής βιοποικιλότητας του Κήπου καθώς και η ομάδα του καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη, δημιουργοί της εφαρμογής “Εκπαιδεύοντας τη Φλώρα”, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός χώρου που διδάσκει, ψυχαγωγεί και εμπνέει.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, εκπροσωπούμενο από τον Γενικό Γραμματέα του, Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας Βασίλη Λαμπρινουδάκη, το οποίο εξασφάλισε την επιστημονική εγκυρότητα της εφαρμογής. Παρών ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω (ΔΙΙΚ), ιατρός Νίκος Παπαντωνίου, με μέλη του Ιδρύματος, ενισχύοντας το κοινό όραμα διάδοσης της Ιπποκρατικής κληρονομιάς σε διεθνές επίπεδο.





Με τον «Κήπο της Ζωής» του Ιπποκράτη, αλλά και το ευφάνταστο γεύμα δίπλα στη φύση, ο Όμιλος Sani/Ikos αναδεικνύει πώς μια παράδοση 2.500 χρόνων μπορεί να μεταμορφωθεί σε εμπειρία του σήμερα. Η τροφή, τα βότανα και οι καρποί της γης δεν αποτελούν απλώς γεύση· είναι μέσο ευεξίας και υγείας, ένας δεσμός με τη φύση και ταυτόχρονα γέφυρα που φέρνει στο παρόν την πολιτιστική κληρονομιά και τη σοφία των τόπων μας, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής όλων μας και τη βιωσιμότητα των προορισμών.



Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί σήμερα πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει τρία νέα επενδυτικά έργα για την περαιτέρω επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη), την Ισπανία (Μαρμπέλα) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), που θα λειτουργήσουν από το 2026 έως το 2028. Παράλληλα, προχωρά νέα επένδυση στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με το Ikos Kassandra που θα εγκαινιαστεί το 2029, ενώ συνεχίζει να αναπτύσσει το Sani Resort και τα Ikos Resorts στην Ελλάδα και την Ισπανία. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος Sani/Ikos έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact).