Γιώργος Πελεκανάκης: «Η βιώσιμη μεταμόρφωση του τουρισμού είναι στρατηγική, όχι σύνθημα»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που γιορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου και το 2025 είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Γιώργος Πελεκανάκης,πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τονίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ωστόσο η εντυπωσιακή πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών δεν ήρθε χωρίς κόστος. «Βλέπουμε αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, πίεση στους υδάτινους πόρους, απώλεια βιοποικιλότητας και κοινωνικές ανισότητες. Η πανδημία COVID-19 απέδειξε πόσο εύθραυστο είναι το μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στον μαζικό τουρισμό», επισημαίνει.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η βιώσιμη μεταμόρφωση του τουρισμού δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό μήνυμα αλλά μια στρατηγική που απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις: ενεργειακή εξοικονόμηση και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορθή διαχείριση νερού για τον περιορισμό της σπατάλης, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών μέσα από την προώθηση αυθεντικών εμπειριών και προϊόντων, καθώς και υπεύθυνη στάση από τους ίδιους τους ταξιδιώτες με επιλογές που μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

«Η χώρα μας διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει πρότυπο. Από ενεργειακά αυτόνομες νησιωτικές μονάδες μέχρι μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις που βασίζονται στην οικολογία και την κυκλική οικονομία, η Ελλάδα μπορεί να δείξει ότι η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συμβαδίσουν», υπογραμμίζει ο κ. Πελεκανάκης, καταλήγοντας πως «η βιωσιμότητα δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Ο τουρισμός μπορεί να γίνει η γέφυρα που θα ενώσει την οικονομική πρόοδο με την προστασία του πλανήτη – αρκεί να επενδύσουμε σήμερα στη σωστή κατεύθυνση. Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι η υπενθύμιση ότι κάθε μας επιλογή, από το πώς ταξιδεύουμε μέχρι το πώς φιλοξενούμε, διαμορφώνει το μέλλον που θέλουμε να παραδώσουμε», εξηγεί.