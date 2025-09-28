Γιώργος Πελεκανάκης: «Η βιώσιμη μεταμόρφωση του τουρισμού είναι στρατηγική, όχι σύνθημα»
28 Sep 2025, 10:54 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που γιορτάζεται στις 27 Σεπτεμβρίου και το 2025 είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Γιώργος Πελεκανάκης,πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τονίζει ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μοχλούς ανάπτυξης για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ωστόσο η εντυπωσιακή πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών δεν ήρθε χωρίς κόστος. «Βλέπουμε αυξημένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, πίεση στους υδάτινους πόρους, απώλεια βιοποικιλότητας και κοινωνικές ανισότητες. Η πανδημία COVID-19 απέδειξε πόσο εύθραυστο είναι το μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στον μαζικό τουρισμό», επισημαίνει.
Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η βιώσιμη μεταμόρφωση του τουρισμού δεν είναι απλώς ένα επικοινωνιακό μήνυμα αλλά μια στρατηγική που απαιτεί συγκεκριμένες δράσεις: ενεργειακή εξοικονόμηση και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορθή διαχείριση νερού για τον περιορισμό της σπατάλης, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών μέσα από την προώθηση αυθεντικών εμπειριών και προϊόντων, καθώς και υπεύθυνη στάση από τους ίδιους τους ταξιδιώτες με επιλογές που μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
«Η χώρα μας διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει πρότυπο. Από ενεργειακά αυτόνομες νησιωτικές μονάδες μέχρι μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις που βασίζονται στην οικολογία και την κυκλική οικονομία, η Ελλάδα μπορεί να δείξει ότι η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να συμβαδίσουν», υπογραμμίζει ο κ. Πελεκανάκης, καταλήγοντας πως «η βιωσιμότητα δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Ο τουρισμός μπορεί να γίνει η γέφυρα που θα ενώσει την οικονομική πρόοδο με την προστασία του πλανήτη – αρκεί να επενδύσουμε σήμερα στη σωστή κατεύθυνση. Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι η υπενθύμιση ότι κάθε μας επιλογή, από το πώς ταξιδεύουμε μέχρι το πώς φιλοξενούμε, διαμορφώνει το μέλλον που θέλουμε να παραδώσουμε», εξηγεί.
διαβάστε ακόμα
- Οικογένεια Τορνιβούκα | 100 χρόνια ελληνικής φιλοξενίας με επέκταση στην Αθήνα 24/09 | 15:29
- Νέο ξενοδοχείο Wyndham Garden στο Κονελιάνο της Ιταλίας 25/09 | 10:33
- Η Ikos Resorts επεκτείνει την πολυτελή προσφορά της με σουίτες και βίλες 24/09 | 10:57
- Η Ελλάδα το νέο «αστέρι» στην ευεξία | Τα 6 ξενοδοχεία που έλαμψαν στα World Spa Awards 2025 24/09 | 07:57
- Κως: Ο «Κήπος της Ζωής» στο Ikos Aria – Ένα ζωντανό αφιέρωμα στον Ιπποκράτη 24/09 | 07:32
- Ο σεφ Ανδρέας Λαγός στο Rodos Park για 2η χρονιά 23/09 | 13:02
- Τα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία «χαμένα στη μετάφραση» των ψηφιακών εργαλείων 23/09 | 08:06
- ΦΕΚ: Πιστοποιήθηκε η αναβάθμιση ξενοδοχείου της ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. στη Σκόπελο 23/09 | 08:08
- Η Grecotel γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας στο Ρέθυμνο 21/09 | 09:50
- Το Hotel Experience επιστρέφει - Το ξενοδοχείο ως ζωντανός χώρος σχέσεων, συναισθημάτων και γνώσης 19/09 | 13:40
δημοφιλέστερα
- 1 Olympus Adrenaline 2025: Δυναμική επιστροφή για το φεστιβάλ δράσης και φύσης στον Όλυμπο 28.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Έρευνα: Τι αναζητούν πραγματικά οι ταξιδιώτες πολυτελείας στα ξενοδοχεία 28.09.2025 | ΜΕΛΕΤΕΣ
- 3 Προοπτικές ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού | Μανώλης Γιαννούλης 28.09.2025 | ΑΠΟΨΗ
- 4 Μεγάλη συμμετοχή μαθητών στον διαγωνισμό "Ζωγραφίζοντας τη Φιλοξενία" 27.09.2025 | ΞΕΕ
- 5 Θα σπάσει το ρεκόρ η Φρίντα Κάλο; 28.09.2025 | ΙΣΤΟΡΙΑ
- 6 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου 27.09.2025 | ΕΟΤ
- 7 Hyatt | Οι Αμερικανοί λαχταρούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κάτι που προσφέρει το ταξίδι 28.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 8 Tripadvisor | 9 Ελληνικά εστιατόρια στα καλύτερα στον κόσμο για το 2025 - Ποια είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα 25.09.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 9 M. Kόνσολας: Aπάντηση στον Τούρκο ΥΠΕΞ περί "τουρκικής μειονότητας" στα Δωδεκάνησα 27.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 10 ΣΥΡΙΖΑ | Οι Κυκλάδες είναι Πατρίδα, όχι προϊόν – Αλλαγή μοντέλου, σεβασμός στη φέρουσα ικανότητα 27.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ