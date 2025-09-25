Αθηναϊκά ξενοδοχεία | Οριακά θετικός ο Αύγουστος – Σημάδια στασιμότητας στο 8μηνο
25 Sep 2025, 16:46 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Οριακά θετικός αποδείχθηκε ο φετινός Αύγουστος για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών, Αττικής και Αργοσαρωνικού. Παρά την άνοδο σε πληρότητα και έσοδα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, η συνολική εικόνα του 8μήνου του 2025 δείχνει μια τάση στασιμότητας, με τις αυξήσεις να κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Ο Αύγουστος σε αριθμούς
- Η μέση πληρότητα των αθηναϊκών ξενοδοχείων ανήλθε τον Αύγουστο σε 79,3%, έναντι 77,9% πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 1,7%. Ωστόσο, συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2023 καταγράφεται μείωση κατά 1,1%.
- Η Μέση Τιμή Δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 187,30 ευρώ (+3%),
- Το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) ανήλθε στα 148,47 ευρώ, αυξημένο κατά 4,8% σε σχέση με πέρυσι.
Το 8μηνο σε στασιμότητα
Σε επίπεδο οκταμήνου (Ιανουάριος – Αύγουστος 2025), οι επιδόσεις παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με πέρυσι:
- Μέση πληρότητα: 76,2% (+0,5%)
- ADR: 177,64 ευρώ (+1,8%)
- RevPar: 135,35 ευρώ (+2,3%)
Αξιοσημείωτο είναι πως τα ξενοδοχεία 3 και 4** καταγράφουν αρνητικούς δείκτες πληρότητας σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την αγορά της προσιτής διαμονής.
Συγκριτικά με τις ανταγωνίστριες πόλεις
Η Αθήνα κατέγραψε στο 8μηνο καλύτερες πληρότητες από την Κωνσταντινούπολη, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, γεγονός που δείχνει ότι η πόλη εξακολουθεί να διαθέτει δυναμική και ελκυστικότητα, με σχετικά προσιτές τιμές.
Στην ADR, η Αθήνα είχε άνοδο +1,8%, έναντι +5,5% της Μαδρίτης, +2,2% της Ρώμης και +1,7% της Βαρκελώνης, ενώ στην Κωνσταντινούπολη καταγράφηκε μείωση (-2,4%).
Στο RevPar, η Αθήνα κατέγραψε αύξηση +2,3%, έναντι +6% της Μαδρίτης, +1,8% της Ρώμης και +0,9% της Βαρκελώνης, ενώ η Κωνσταντινούπολη σημείωσε μείωση (-4,2%).
Προκλήσεις και ανάγκες
Η Ένωση Ξενοδόχων επισημαίνει ότι η «επικίνδυνη στασιμότητα» δεν οφείλεται στην ποσότητα ή την ποιότητα των ξενοδοχειακών κλινών, αλλά στην έλλειψη ισότιμων όρων ανταγωνισμού.
Η βραχυχρόνια μίσθωση εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς σαφές πλαίσιο, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο την ξενοδοχειακή αγορά όσο και την ποιότητα ζωής στην πόλη. Αν και η επικείμενη συμμόρφωση με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας θεωρείται θετική, ζητούνται πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Παράλληλα, κρίσιμη θεωρείται η ενίσχυση των υποδομών της πόλης – από τις μεταφορές και τη διαχείριση χώρων υψηλής επισκεψιμότητας έως τη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας του επισκέπτη.
Με το 2026 να πλησιάζει και τη διεθνή συγκυρία αβέβαιη, η Ένωση ξεκαθαρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Αθήνας περνούν μέσα από συνδυασμό επενδύσεων σε υποδομές και ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για όλα τα τουριστικά καταλύματα.
