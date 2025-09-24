Η Ikos Resorts επεκτείνει την πολυτελή προσφορά της με σουίτες και βίλες

Τα Ikos Resorts συνεχίζουν το επενδυτικό τους πρόγραμμα στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των εγκαταστάσεών τους και την προσθήκη νέων επιλογών διαμονής υψηλών προδιαγραφών. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, το 2026 θα υλοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενα ξενοδοχεία του ομίλου, ενώ τον ίδιο χρόνο προγραμματίζεται και η λειτουργία ενός νέου resort στην Κρήτη.

Επέκταση της Ikos Deluxe Collection στη Χαλκιδική

Μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένων ανακαινίσεων στο Ikos Olivia στη Χαλκιδική, η υψηλή ζήτηση οδηγεί στη διεύρυνση της Ikos Deluxe Collection, με την προσθήκη νέων δωματίων, σουιτών και bungalows. Στόχος είναι η δημιουργία πιο ευρύχωρων και πολυτελών επιλογών, που θα καλύπτουν τις ανάγκες οικογενειών αλλά και απαιτητικών ταξιδιωτών.

Νέες βίλες σε Κέρκυρα και Μαγιόρκα

Στο Ikos Odisia στην Κέρκυρα σχεδιάζονται νέες deluxe βίλες τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων, με εμβαδόν έως 360 τ.μ., ιδιωτικές πισίνες, μεγάλες βεράντες και απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Οι χώροι θα μπορούν να φιλοξενήσουν έως οκτώ άτομα, αποτελώντας ιδανική πρόταση για πολυμελείς οικογένειες ή μεγάλες παρέες.

Αντίστοιχα, στο Ikos Porto Petro (φωτό) στη Μαγιόρκα θα προστεθούν deluxe βίλες έως 265 τ.μ., ενσωματωμένες σε καταπράσινους κήπους, με infinity pools και εξωτερικούς χώρους τραπεζαρίας. Παράλληλα, σε πιο ήσυχη τοποθεσία γύρω από κεντρική πισίνα, θα δημιουργηθούν νέες σουίτες ενός υπνοδωματίου.

Νέα οικογενειακά δωμάτια σε Ανδαλουσία και Χαλκιδική

Το Ikos Andalusia (φωτό) στην Costa del Sol και το Ikos Olivia στη Χαλκιδική θα εμπλουτίσουν την προσφορά τους με νέα οικογενειακά δωμάτια, μεγαλύτερους χώρους και περισσότερες επιλογές με θέα θάλασσα ή πισίνα. Στην Ανδαλουσία, θα προστεθούν επιπλέον σουίτες και deluxe σουίτες με ιδιωτικούς κήπους ή θέα στο πέλαγος, με τα μεγαλύτερα καταλύματα να φτάνουν τα 130 τ.μ. και δυνατότητα φιλοξενίας έως πέντε ατόμων. Το Ikos Olivia, από την άλλη, θα αποκτήσει νέα deluxe bungalows με ιδιωτικό κήπο ή άμεση πρόσβαση στην παραλία.

Στρατηγική ενίσχυση στο luxury all-inclusive

Με τις νέες επενδύσεις, τα Ikos Resorts επιδιώκουν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους στο luxury all-inclusive μοντέλο φιλοξενίας, προσφέροντας εξατομικευμένους χώρους διαμονής και νέους «προορισμούς μέσα στον προορισμό» για απαιτητικούς επισκέπτες.

Νέο άνοιγμα στην Κρήτη το 2026

Παράλληλα με τις επεκτάσεις, τον Απρίλιο του 2026 αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το Ikos Kissamos στην Κρήτη, ενισχύοντας την παρουσία του brand στην Ελλάδα και προσθέτοντας έναν ακόμη κορυφαίο προορισμό στο χαρτοφυλάκιό του.