Κως: Ο «Κήπος της Ζωής» στο Ikos Aria – Ένα ζωντανό αφιέρωμα στον Ιπποκράτη

Ένα νέο κεφάλαιο στην εμπειρία φιλοξενίας και πολιτισμού άνοιξε στο Ikos Aria στην Κω, με την παρουσίαση του «Garden of Life». Πρόκειται για έναν θεματικό κήπο που λειτουργεί ως ζωντανό μουσείο αφιερωμένο στον Ιπποκράτη, τον πατέρα της Ιατρικής, που γεννήθηκε στο νησί πριν από 2.500 χρόνια. Το διαχρονικό του μήνυμα «Η τροφή ας είναι το φάρμακό σου» γίνεται έμπνευση και αποκτά νέα διάσταση στη σύγχρονη εποχή.

Ο «Κήπος της Ζωής» φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή θεραπευτικών βοτάνων – από μυρτιά και αψιθιά μέχρι αγριοτριανταφυλλιά και δίκταμο – δημιουργώντας ένα ζωντανό μνημείο της ιατρικής παράδοσης. Παράλληλα, μέσω της ψηφιακής εμπειρίας «Educating Flora», οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να «συναντήσουν» τον Ιπποκράτη και τη Νύμφη Φλώρα, μαθαίνοντας για τις ιδιότητες κάθε φυτού και τον ρόλο του στην ιστορία της θεραπευτικής.

Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου, με μια ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία: ένα μενού εμπνευσμένο από τις αρχές της αρχαίας ιατρικής, όπου τα βότανα και τα φυτά του κήπου μεταμορφώθηκαν σε πιάτα με ευεργετική δύναμη.

«Ο ‘Κήπος της Ζωής’ είναι ένα ζωντανό αφιέρωμα στον Ιπποκράτη, που συνδέει τη σοφία του παρελθόντος με την εμπειρία του σήμερα. Δημιουργήθηκε για να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να τιμήσει τις αξίες της ιατρικής παράδοσης του πατέρα της Ιατρικής, που εξακολουθεί να επηρεάζει τον κόσμο», δήλωσε η Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos.

Το έργο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία κορυφαίων προσωπικοτήτων και φορέων, ανάμεσά τους ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, ο αρχιτέκτονας Στέλιος Ζερεφός, το Σωματείο Διάζωμα, καθώς και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη και την ερευνητική του ομάδα.