Η Ελλάδα το νέο «αστέρι» στην ευεξία | Τα 6 ξενοδοχεία που έλαμψαν στα World Spa Awards 2025

Tην τιμητική της είχε η Ελλάδα στον κορυφαίο θεσμό βραβείων για τα καλύτερα ξενοδοχεία σπα της χρονιάς, τα World Spa Awards 2025, με 6 Ελληνικά ξενοδοχεία να κατακτούν παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και εθνικές κορυφές για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες σπα που προσφέρουν.

Μετά από ένα χρόνο μεγάλης παγκόσμιας συμμετοχής, το πρόγραμμα της αδελφής εκδήλωσης των παγκοσμίως αναγνωρισμένων World Travel Awards, τίμησε τα καλύτερα brand σπα και ευεξίας στον κόσμο, αναγνωρίζοντας την αριστεία και την καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα εμπειριών - από σπα ξενοδοχείων και θέρετρων έως κέντρα ευεξίας και εξειδικευμένες μάρκες.

Τρία Ελληνικά ξενοδοχεία απέσπασαν κορυφαίες παγκόσμιες διακρίσεις σπα. Το The Spa at Mandarin Oriental, Costa Navarino βραβεύθηκε ως το καλύτερο Resort Spa στον κόσμο -και στην Ευρώπη- για το 2025, κερδίζοντας τον τίτλο «World's Best Resort Spa 2025».

Επίσης, το Guerlain Spa at One&Only Aesthesis αναδείχθηκε ως το καλύτερο City Resort Spa στον κόσμο («World's Best City Resort Spa 2025») και το One&Only Spa Kéa Island βραβεύθηκε ως το καλύτερο νέο Resort Spa στον κόσμο κατακτώντας τον τίτλο «World's Best New Resort Spa 2025».

Σε εθνικό επίπεδο τα βραβεία ανέδειξαν τους εξής νικητές...

Greece's Best Hotel Spa 2025 | The Spa at Amanzoe

Greece's Best Resort Spa 2025 | The Spa at Mandarin Oriental, Costa Navarino

Greece's Best Wellness Retreat 2025 | Euphoria Retreat

Greece's Best Day Spa 2025 | Ma Chérie SKIN

O πολυπόθητος τίτλος του καλύτερου ξενοδοχείου-σπα στον κόσμο απονεμήθηκε στο Chenot Espace at One&Only Portonovi στο Μαυροβούνιο. Το Palazzo Fiuggi στην Ιταλία διατήρησε το «στέμμα» του ως το καλύτερο Wellness Retreat παγκοσμίως, ενώ το WORLD SPA στη Νέα Υόρκη έλαβε το βραβείο του καλύτερου Day Spa της χρονιάς για το 2025.

Αντανακλώντας το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ευεξία με επίκεντρο τη μακροζωία και την αυξημένη ζήτηση για προγράμματα που ενισχύουν τη ζωτικότητα και τη συνολική ευεξία, τα World Spa Awards εισήγαγαν φέτος μια ολοκαίνουργια κατηγορία: «Το καλύτερο πρόγραμμα μακροζωίας στον κόσμο». Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει την εξαιρετική καινοτομία στον σχεδιασμό εξατομικευμένων, επιστημονικά τεκμηριωμένων εμπειριών ευεξίας που στοχεύουν στην προώθηση μιας μεγαλύτερης σε διάρκεια και πιο υγιεινής ζωής. Ο τίτλος απονεμήθηκε στο Advanced Longevity at SHA Mexico, ένα πρόγραμμα που φημίζεται για την πρωτοποριακή του προσέγγιση στη μακροζωία, συνδυάζοντας θεραπείες υπό την καθοδήγηση ειδικών, διατροφή και καθοδήγηση για τον τρόπο ζωής.

Τα World Spa Awards έχουν ως στόχο να επιβραβεύσουν και να αναδείξουν την αριστεία στον τουρισμό σπα και ευεξίας μέσω του ετήσιου προγράμματος βραβείων. Στόχος τους είναι να εμπνεύσουν εξαιρετικά πρότυπα και να συνδέσουν τους καταναλωτές σπα με τα καλύτερα στον τουρισμό σπα και ευεξίας.