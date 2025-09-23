Ο σεφ Ανδρέας Λαγός στο Rodos Park για 2η χρονιά
23 Sep 2025, 13:02 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Στις 27 Σεπτεμβρίου, το ξενοδοχείο 5* Rodos Park υποδέχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον αγαπημένο Έλληνα σεφ Ανδρέα Λαγό για να επαναλάβει την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Executive Chef του ξενοδοχείου, Κωνσταντίνο Βασιλείου. Οι δύο σεφ ενώνουν και φέτος τις δυνάμεις τους σε μια γαστρονομική εμπειρία, που γεφυρώνει τις γεύσεις και τα αρώματα του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους.
Οι επισκέπτες του Rodos Park και οι κάτοικοι της Ρόδου είναι καλεσμένοι σε μια γιορτή που τιμά τη θάλασσα, τη γη και την ελληνική παράδοση, μέσα από το πάντρεμα επιρροών και υλικών. Η Ρόδος, στο σταυροδρόμι των δύο θαλασσών, φιλοξενεί τον Ανδρέα Λαγό που δημιουργεί αποκλειστικά για το Rodos Park μενού γευσιγνωσίας πέντε πιάτων. Μια ευκαιρία γνωριμίας με τοπικές πρώτες ύλες και παραδόσεις την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στους καταπράσινους κήπους του εστιατορίου Il Parco.
Ο Ανδρέας Λαγός, με βαθιά αγάπη για την ελληνική γη και τα προϊόντα της, αναζητά διαρκώς νέους, δημιουργικούς τρόπους ανάδειξής τους, όπως αποδεικνύει και μέσα από τη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» που παρουσιάζει. Ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, εμπνευσμένος από την ποικιλομορφία της ελληνικής φύσης και των προϊόντων της, εστιάζει στη δημιουργική αξιοποίησή τους σε κάθε του πιάτο.
Όταν το Ιόνιο συναντά το Αιγαίο στη Ρόδο
Ημερομηνία: Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 21:00
Τοποθεσία: Il Parco Restaurant, Rodos Park
Επιμέλεια Μενού Γευσιγνωσίας 5 πιάτων: Ανδρέας Λαγός & Κωνσταντίνος Βασιλείου
Λίγα λόγια για το Rodos Park
Το Rodos Park είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5* που συνδυάζει την κλασσική πολυτέλεια με την αρχιτεκτονική της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και την πλούσια φύση, δημιουργώντας ένα σκηνικό ονειρικό λίγα μόλις βήματα από την Πύλη d' Amboise. Διαθέτει 75 πολυτελείς σουίτες και κομψά δωμάτια, 2 εστιατόρια, 3 bar και 1 lounge, Wellness Spa, γυμναστήριο και εξωτερική πισίνα.
Το Rodos Park αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Ρόδου. Από το 1960 που θεμελιώθηκε, έχει αφήσει το στίγμα του στη ροδιακή φιλοξενία και έχει συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη της ποιότητας του τουρισμού του νησιού. Στην αρχική του μορφή πρωτοστάτησαν ο αρχιτέκτονας Σωτήρης Κουκής μαζί με τον διακοσμητή Σταμάτη Σταματόπουλο. Στη τελική ανακατασκευή το 1995, ο αρχιτέκτονας Στέλιος Δήμου απογείωσε την αισθητική του, αξιοποιώντας σε αυτή στοιχεία από τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, και ιδιαίτερα από το Καστέλο των Ιπποτών, δημιουργώντας ένα ξενοδοχείο-κόσμημα για το νησί.
Στο Rodos Park, η φιλοξενία αποκτά άλλη διάσταση με τον επισκέπτη να περιηγείται σε ένα ιδιαίτερο, κομψό και καταπράσινο περιβάλλον γεμάτο αρώματα λουλουδιών με στοιχεία που προσφέρουν την απόλυτη ηρεμία, μακριά -αλλά και τόσο κοντά- από το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης. Το ξενοδοχείο, έμβλημα της Ρόδου, έχει αφήσει το στίγμα του στη ροδιακή φιλοξενία και φέτος επικεντρώνεται στην ανάδειξη τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση της συνεργασίας του με τοπικούς παραγωγούς στο πλαίσιο της υπόσχεσης πως θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί. Το Rodos Park προσφέρει μια εκλεπτυσμένη επιλογή από 62 δωμάτια και 13 σουίτες. Η ξεκούραση είναι εγγυημένη στα κομψά Double και Deluxe Double δωμάτια, διακοσμημένα με φυσικά υλικά και σύγχρονες ανέσεις. Τα 30 πρόσφατα ανακαινισμένα Superior Double και Premium Deluxe Double δωμάτια προσφέρουν κορυφαία άνεση και κομψότητα, με μοντέρνα σχέδια, υλικά υψηλής ποιότητας, αναζωογονητικά χρώματα και μοτίβα, καθώς και αυτοματισμούς δωματίου και καινοτόμες τεχνολογίες. Επιπλέον, οι 13 εντυπωσιακές σουίτες με άπλετο χώρο και απαράμιλλη προσοχή στη λεπτομέρεια προσφέρουν μια έξτρα πινελιά πολυτέλειας και στυλ.
