ΦΕΚ: Πιστοποιήθηκε η αναβάθμιση ξενοδοχείου της ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. στη Σκόπελο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας που πιστοποιεί την ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε.», η οποία αφορά τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου της στη θέση Αμπελίκη Σκοπέλου. Το ξενοδοχείο αναβαθμίστηκε από την κατηγορία 2 σε τριών αστέρων και διαθέτει 55 δωμάτια και 93 κλίνες.

Η απόφαση οριστικοποιεί το κόστος και την ολοκλήρωση της επένδυσης, εγκρίνει τη χρήση της φορολογικής απαλλαγής για την εταιρεία και πιστοποιεί ότι τηρούνται οι όροι για τις θέσεις εργασίας και την ποιότητα της επένδυσης, με τους εξής όρους...

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 31/7/2025.

Το συνολικό οριστικοποιούμενο επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 643.100,00 € και των 608.960,00 €.

Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των 40.191 €, που αποτελεί ποσοστό 6,6% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Το ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανείου τριετούς τουλάχιστον διάρκειας ανέρχεται στο ποσό των 568.768 €, που αποτελεί ποσοστό 93,4% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της ωφέλειας φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 334.928 € που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης.

Διατηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4399/2016 και το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει σε Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων.

Πληρούται ο όρος της παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης υπαγωγής περί διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης (>0,25 ΕΜΕ) καθώς και του ποσοστού των πτυχιούχων (17%).

Με την ίδια απόφαση (υπ’ αρ. 347718/11-09-2025), εγκρίνεται το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης μέχρι του ποσού των 288.894 € στην ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. Το ποσό προκύπτει ως διαφορά, μετά από την αφαίρεση του ποσού για το οποίο έχει ήδη δοθεί έγκριση χρήσης (46.033 €), από το σύνολο της φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης (334.928 €), όπως αυτή οριστικοποιείται με την υπ’ αρ. 347718/11-09-2025 απόφαση.