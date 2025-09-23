Τα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία «χαμένα στη μετάφραση» των ψηφιακών εργαλείων

Νέα πανευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι, παρότι η πλειονότητα των ξενοδοχείων διαθέτει σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, η ενοποίηση συστημάτων, η ανάλυση δεδομένων και η συστηματική διαχείριση εσόδων εξακολουθούν να έχουν...κενά, αφήνοντας ανεκμετάλλευτη τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δεύτερη έκδοση της μεγάλης έρευνας του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Ελβετίας HES-SO Valais-Wallis που δημοσιεύθηκε στις 19 Αυγούστου 2025 και βασίστηκε σε δείγμα 1.500 ξενοδοχείων από έξι Ευρωπαϊκές χώρες, σκιαγραφεί έναν ξενοδοχειακό κλάδο «εξοπλισμένο αλλά όχι ώριμο» ως προς την ενσωμάτωση της τεχνολογίας.

Παρά τη σχεδόν καθολική χρήση ψηφιακών συστημάτων –το 75% διαθέτει Property Management System (PMS) και το 63% ενημερώνει τιμές και τη διαθεσιμότητα μέσω channel manager– η αξιοποίησή τους για στρατηγική λήψη αποφάσεων υπολείπεται σημαντικά. Περισσότερα από 70 διαφορετικά brand PMS βρίσκονται σε χρήση, οδηγώντας σε μια κατακερματισμένη εικόνα και δυσκολεύοντας τη διαλειτουργικότητα και την ανάλυση δεδομένων, κυρίως σε μικρά ή ανεξάρτητα ξενοδοχεία.

Στη διαχείριση εσόδων, μόλις τέσσερα στα δέκα ξενοδοχεία εφαρμόζουν οργανωμένη στρατηγική yield management. Ενώ το PMS είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα (76%), μόνο το 44% αυτών των ξενοδοχείων χρησιμοποιεί ειδικό σύστημα διαχείρισης εσόδων (RMS) και το 33% εξακολουθεί να βασίζεται στο Excel. Ένα στα πέντε ξενοδοχεία ανέφερε ότι χρησιμοποιεί εξωτερικούς συμβούλους υποδηλώνοντας ότι ενώ ορισμένα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν δομημένα εργαλεία, πολλές αποφάσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε χειροκίνητες μεθόδους ή εξωτερικές συμβουλές, δηλαδή όχι σε συστηματική προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση εσόδων.

Η παρακολούθηση δεικτών απόδοσης περιορίζεται στα βασικά: πληρότητα (82%), μέση ημερήσια τιμή (61%) και έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (50%). Προηγμένοι δείκτες όπως το ακαθάριστο λειτουργικό κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο - GOPPAR (11%), η καθαρή μέση ημερήσια τιμή -NetADR (23%) ή τα κέρδη πριν από τόκους, φόρους και αποσβέσεις - EBITDA margin (22%) σπανίζουν. Αυτό υποδηλώνει ότι η βαθμολογία απόδοσης σε πολλά ξενοδοχεία εξακολουθεί να επικεντρώνεται στις πωλήσεις δωματίων και όχι στη συνολική κερδοφορία. Ταυτόχρονα, βιωσιμότητα και ανθρώπινο δυναμικό (π.χ. ενεργειακή κατανάλωση ανά δωμάτιο 20%, διατήρηση προσωπικού 12%) καταγράφονται μόνο σποραδικά. Οι πιο στρατηγικοί δείκτες παρακολουθούνται κυρίως από πολυτελή ξενοδοχεία, τεσσάρων ή πέντε αστέρων, και από ξενοδοχεία σε αστικές περιοχές όπου η χωρητικότητα δεδομένων και τα συστήματα αναφοράς είναι συνήθως πιο ισχυρά.

Η μελέτη δείχνει επίσης διαφορά μεταξύ υποδομής και διορατικότητας. Παρόλο που πολλά ξενοδοχεία αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, σπάνια τα μεταφράζουν σε προηγμένες αναλύσεις ή δυναμική λήψη αποφάσεων. Ένα σημαντικό ποσοστό ξενοδόχων ανέφεραν επίσης ότι «δεν γνωρίζουν» που βρίσκεται η απόδοσή τους σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, ένδειξη αδύναμων πρακτικών συγκριτικής αξιολόγησης στον ανταγωνισμό.

Σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποικιλία των αξιοποιούμενων συστημάτων, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι παρά την ευρεία υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων, πολλά ξενοδοχεία δεν έχουν φτάσει ακόμη στο πλήρες στρατηγικό τους δυναμικό.