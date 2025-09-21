Η Grecotel γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας στο Ρέθυμνο

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Κρήτη, στους εργαζόμενους, καθώς και στους φίλους και συνοδοιπόρους που έχτισαν και συνεχίζουν να υπηρετούν το όραμα φιλοξενίας της Grecotel, θα απευθύνει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 η οικογένεια Δασκαλαντωνάκη, σε μια μεγάλη μουσική γιορτή στο εμβληματικό Φρούριο της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο.

Παραμένοντας δεσμευμένη στον τόπο όπου ξεκίνησαν όλα – και που υπήρξε διαχρονικά η έδρα της – η Grecotel δεν θα μπορούσε παρά να επιλέξει την Κρήτη ως επίκεντρο των εορτασμών για τα 50 χρόνια ιστορίας της. Η εκδήλωση θα αποτελέσει μια «ωδή» στην κρητική παράδοση και, ταυτόχρονα, μια ζεστή οικογενειακή γιορτή, αφιερωμένη στη μεγάλη οικογένεια των ανθρώπων που πορεύτηκαν και μεγάλωσαν μαζί της επί μισό αιώνα, ενεργούς υπαλλήλους και στελέχη αλλά και συνταξιούχους.

Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τον Βασίλη Σκουλά και την Ευανθία Ρεμπούτσικα, με τη συμμετοχή του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης και Κρητών καλλιτεχνών, σε μουσική επιμέλεια του Σπυριδάκη Ζαχάρη.

Η Κρήτη είναι η αφετηρία και μαζί η ψυχή της Grecotel. Από το πρώτο ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο το 1975 έως τα 40 ξενοδοχεία και resorts σε όλη την Ελλάδα, η πορεία αυτή γράφτηκε χάρη στους ανθρώπους της – 7.500 εργαζόμενους σήμερα σε όλη τη χώρα εκ των οποίων 2.300 στην Κρήτη, αριθμοί που καθιστούν την Grecotel τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας στον τομέα του τουρισμού.

Η επέτειος των 50 χρόνων είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Σε όλους όσοι πραγμάτωσαν το όραμα της ελληνικής οικογενειακής φιλοξενίας, σε όλους όσοι το κράτησαν ζωντανό και σε αυτούς που συνεχίζουν να γράφουν το επόμενο κεφάλαιο της Grecotel.