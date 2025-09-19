Sokio Hotels: Η Oikos μπαίνει δυναμικά στη φιλοξενία με Best Western & Wyndham

Η Sokio Hotels & Resorts, θυγατρική της Oikos Developments, κάνει το ντεμπούτο της στην αγορά φιλοξενίας με το Sokio Attiki Hotel στην Αθήνα, επενδύοντας σε ένα μοντέλο boutique διαμερισμάτων που συνδυάζει διεθνείς συνεργασίες και τοπικό αποτύπωμα.

Το νέο ξενοδοχείο στην οδό Αγίου Μελετίου, με 35 δωμάτια–διαμερίσματα και σήμα της BW Premier Collection της Best Western Hotels & Resorts, αποτελεί την πρώτη κίνηση της Sokio σε έναν κλάδο όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι τάσεις της αγοράς δείχνουν αυξημένη ζήτηση για ευέλικτες μορφές διαμονής.

Από το real estate στη φιλοξενία

Η Oikos Developments, με κυπριακά κεφάλαια και παρουσία άνω της 15ετίας στην ελληνική αγορά ακινήτων, μεταφέρει πλέον την εμπειρία της από τον οικιστικό τομέα και τα προγράμματα «Χρυσής Βίζας» στη φιλοξενία. Στόχος είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου που θα συνδυάζει μικρές, αποδοτικές μονάδες με ισχυρά διεθνή brands, σε στρατηγικές τοποθεσίες τόσο στην Αθήνα όσο και σε τουριστικούς προορισμούς.

Η επιλογή για τοποθέτηση του πρώτου ξενοδοχείου σε μια περιοχή εκτός του παραδοσιακού τουριστικού πυρήνα, όπως η Αγίου Μελετίου, αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε αναπτυσσόμενες ζώνες με χαμηλότερο κόστος γης αλλά με εύκολη πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς και αστικά αξιοθέατα.

Συνεργασίες με διεθνή brands

Η Sokio Hotels έχει ήδη εξασφαλίσει συνεργασίες με δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή δίκτυα φιλοξενίας, τη Best Western και τη Wyndham Hotels & Resorts, ώστε να εξασφαλίσει διεθνές brand awareness και προνόμια διανομής, που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στην απόδοση των επενδύσεων.

Η συνεργασία με τη Best Western ξεκίνησε με το Sokio Attiki και θα συνεχιστεί με το Sokio Piraeus, BW Premier Collection, μια μονάδα 36 διαμερισμάτων στο λιμάνι του Πειραιά. Αντίστοιχα, τα projects με τον όμιλο Wyndham περιλαμβάνουν τρεις νέες μονάδες: το Ramada Residences by Wyndham, Halkidiki, ένα έργο 150 κατοικιών με πλήρεις παροχές resort, το Sokio Flisvos, Trademark Collection by Wyndham, ένα boutique ξενοδοχείο σε νεοκλασικό κτίριο του 1920 με 24 δωμάτια και το Sokio Praxitelous, Trademark Collection by Wyndham, ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας με στόχευση στην επαναλαμβανόμενη επαγγελματική πελατεία.

Το στοίχημα των hotel-apartments

Το προϊόν που λανσάρει η Sokio συνδυάζει στοιχεία παραδοσιακού ξενοδοχείου και serviced apartments, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για παρατεταμένες διαμονές και για παροχές που δίνουν μεγαλύτερη αυτονομία στους επισκέπτες. Η στρατηγική αυτή εναρμονίζεται με τις τάσεις της αγοράς στην Αθήνα, όπου το τουριστικό προϊόν διαφοροποιείται και η «προσιτή πολυτέλεια» αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Sokio Hotels & Resorts, Γιώργο Κινδύνη, «η πρεμιέρα του Sokio Attiki σηματοδοτεί τη γέννηση ενός νέου brand πολυτελούς φιλοξενίας, με έμφαση στον σύγχρονο σχεδιασμό και την αυθεντική εξυπηρέτηση, σε συνεργασία με διεθνή δίκτυα που προσδίδουν κύρος και αναγνωρισιμότητα».

Το επενδυτικό αποτύπωμα

Με πέντε projects σε εξέλιξη και διεθνείς συνεργασίες ήδη κατοχυρωμένες, η Sokio Hotels & Resorts επιχειρεί να χαράξει μια νέα πορεία στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη, συνδυάζοντας την εμπειρία της Oikos Developments στον τομέα των ακινήτων με την αναπτυσσόμενη δυναμική του τουρισμού.

Η στρατηγική διαφοροποίησης από τον οικιστικό τομέα προς τη φιλοξενία δείχνει να έχει προοπτικές, καθώς η Αθήνα καταγράφει υψηλή ζήτηση σε επίπεδο city break αλλά και παρατεταμένων διαμονών, ενώ παράλληλα προορισμοί όπως η Χαλκιδική προσθέτουν στο χαρτοφυλάκιο την παράμετρο της παραθεριστικής αγοράς υψηλότερης αξίας.

Η Sokio, με την υποστήριξη διεθνών αλυσίδων, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο παίκτη στη μεσαία κατηγορία ξενοδοχείων, όπου η ισορροπία κόστους-ποιότητας και η διαφοροποίηση εμπειρίας είναι τα βασικά κριτήρια επιτυχίας.