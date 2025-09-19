Το Hotel Experience επιστρέφει - Το ξενοδοχείο ως ζωντανός χώρος σχέσεων, συναισθημάτων και γνώσης

Το Hotel Experience επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αυτή τη φορά στο χώρο της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Οκτωβρίου 2025. Σε επιμέλεια περιεχομένου από το Archisearch, καλλιτεχνική διεύθυνση και experience design από το γραφείο Flux-Office, creative direction & οργάνωση παραγωγής από τον Βασίλη Μπαρτζώκα της Design Ambassador, η φετινή διοργάνωση εμπνέεται από την αρχιτεκτονική ταυτότητα του χώρου, ενσωματώνοντας τον βιομηχανικό του χαρακτήρα στο σχεδιασμό.

Παρακολουθήστε το Hotel Experience, χωρίς κόστος συμμετοχής, με κράτηση θέσης εδώ!

Οι πολυδιάστατες όψεις των ξενοδοχείων εντάσσονται σε ένα κινηματογραφικό τοπίο που επιτρέπει τη συνάντηση του φανταστικού με το πραγματικό.

Με το ξενοδοχείο να παίζει πάντα κεντρικό ρόλο στην αφήγηση, ατμόσφαιρες εμβληματικών κινηματογραφικών έργων - The Shining (1980), In the Mood for Love (2000), The Grand Budapest Hotel (2014), Death in Venice (1971), Some Like It Hot (1959), Casablanca (1942) ενεργοποιούν ένα οπτικό και συναισθηματικό ταξίδι σε ένα σκηνικό γεμάτο ξεγνοιασιά, γοητεία και μυστήριο.

Τα εμπορικά περίπτερα μεταμορφώνονται σε δωμάτια ξενοδοχείου, ενώ οι υπόλοιποι χώροι αναπαριστούν χαρακτηριστικά στοιχεία φιλοξενίας, όπως η Είσοδος, η Ρεσεψιόν, το Φουαγιέ, και ο Ανελκυστήρας ενισχύοντας τη θεατρικότητα του χώρου.

Οι εσωτερικοί χώροι του ξενοδοχείου αναβαθμίζονται, ενώ οι εξωτερικοί διαμορφώνονται με νέα στοιχεία όπως Είσοδος, Πισίνα, Σημαίες, Παραλία, Τηλεφωνικός θάλαμος και Αποβάθρα τρένου δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας. Η συνολική σχεδίαση συνδυάζει βιομηχανικά στοιχεία με κινηματογραφικές αναφορές.

Ορισμένες κυρίαρχες τάσεις στον σχεδιασμό της φιλοξενίας, οι οποίες θα καθορίσουν τη φετινή θεματολογία του συνεδριακού σκέλους του Hotel Experience, αφορούν βαθύτερες μετατοπίσεις στις προτεραιότητες των ταξιδιωτών και στις στρατηγικές των δημιουργών εμπειρίας.

Επιστρέφει το πλαίσιο και η πολιτισμική ιδιαιτερότητα. Η ταυτότητα αντλείται από κληρονομιά, δεξιοτεχνία και συλλογική μνήμη, με επανάχρηση κτιρίων, τοπικούς λίθους και τεχνικές, αλλά και αρχικά νέα έργα που μιλούν τη γλώσσα του τόπου. Η φιλοξενία λειτουργεί ως «πολιτισμικός συνομιλητής» μέσω τέχνης, συνεργασιών με κοινότητες και αφηγήσεων που αγκαλιάζουν την τοπική ιστορία.

Η ευεξία γίνεται οργανωτική αρχή. Από ιατρικά υβρίδια έως «social wellness», ο σχεδιασμός αγγίζει τον κιρκάδιο φωτισμό, την ποιότητα αέρα, την ακουστική και την εργονομία. Η γαστρονομία αποκτά θεραπευτική διάσταση με κήπους παραγωγής, εκπαίδευση και έμφαση στην προέλευση. Οι παρατεταμένες διαμονές ζητούν ρυθμούς και χώρους που προσαρμόζονται σε εργασία, κίνηση και ανάπαυση.

Η συν-εργασία, η κοινωνικοποίηση και τα πολυγενεακά ταξίδια αναδιαμορφώνουν την κάτοψη: ζώνες «Work From Hotel», λόμπι πολλαπλών χρήσεων και «κατοικήσιμα» meeting spaces επιτρέπουν ομαλές μεταβάσεις μέσα στη μέρα. Διασυνδεόμενες σουίτες, αυλές-συστάδες και προγράμματα για κάθε ηλικιακό φάσμα υποστηρίζονται από κατάλληλη ακουστική, φωτισμό και υλικά.

Η βιωσιμότητα και η βιοφιλία έχουν περάσει από το «nice to have» στο «αδιαπραγμάτευτο». Με τα κτίρια να ευθύνονται για σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών, η φιλοξενία οφείλει να σχεδιάζεται με περιβαλλοντική ανταποδοτικότητα: από το οικόπεδο και τα υλικά έως τα ενεργειακά συστήματα και την εμπειρία του επισκέπτη. Πρότυπα νέων αναπτύξεων δείχνουν την κατεύθυνση: βιοκλιματικές όψεις που μειώνουν τα φορτία ψύξης, κατασκευές ελάχιστης όχλησης στο έδαφος, 100% ανανεώσιμη ενέργεια, υποδομές συλλογής και ανακύκλωσης νερού, προκατασκευή και «outside-in» αρχιτεκτονική με καθαρό αέρα, φυσικό φως και υλικά.

Η τεχνολογία ενσωματώνεται διακριτικά. Δωμάτια που θυμούνται προτιμήσεις, διαισθητικά interfaces και ήρεμη αισθητική μειώνουν την τριβή. Τα λόμπι μετατρέπονται σε ζώνες κοινωνικότητας χωρίς τυπικούς πάγκους, ενώ οι χώροι γίνονται πολυλειτουργικοί με κινητά χωρίσματα, ευέλικτο φωτισμό και υποδομές τηλεδιάσκεψης. Η πολυτέλεια μετριέται πια με πρόβλεψη και αβίαστη ροή.

Τέλος, νέοι προορισμοί αναψυχής και ώριμες μητροπόλεις επενδύουν σε εμβληματική αρχιτεκτονική και βιώσιμες υποδομές, συχνά στο πλαίσιο εθνικών στρατηγικών. Μικρής κλίμακας lodges με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνυπάρχουν με μεγάλα αστικά τοπόσημα. Το μήνυμα είναι σταθερό: εμπιστοσύνη στη ζήτηση και στον ρόλο του σχεδιασμού ως στρατηγικού διαφοροποιητή. Η αρχιτεκτονική είναι και η καμπάνια και το περιεχόμενο της εμπειρίας.

Στοιχεία διοργάνωσης

Τίτλος διοργάνωσης | HOTEL EXPERIENCE

Τυπολογία | Συνέδριο, Έκθεση

Τοποθεσία | Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Ημερομηνία | Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Εxperience Design & Art Direction by Flux Office / Εύα Μανιδάκη & Θανάση Δεμίρη

Διεύθυνση Παραγωγής & Καλλιτεχνική επιμέλεια Βασίλης Μπαρτζώκας/Design Ambassador

Συμπαραγωγή και Εμπορική Διεύθυνση Άρης Μαρινάκης / Architectural Editions

