Ρεκόρ πληρότητας στα ελβετικά ξενοδοχεία κατά την χειμερινή περίοδο 2024-2025

Ο ελβετικός ξενοδοχειακός κλάδος κατέγραψε 18,5 εκατ. διανυκτερεύσεις κατά τη χειμερινή τουριστική περίοδο (Νοέμβριος 2024 έως Απρίλιος 2025, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας.

Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ο όγκος αυξήθηκε κατά 2,8% (+497.000 διανυκτερεύσεις). Με συνολικά 9,2 εκατ. διανυκτερεύσεις, η εξωτερική ζήτηση αυξήθηκε κατά 5,5% (+478.000), φτάνοντας στο καλύτερο επίπεδό της από τη χειμερινή περίοδο 2007/2008. Η εγχώρια ζήτηση, στα 9,3 εκατ. διανυκτερεύσεις, αυξήθηκε πολύ ελαφρώς (+0,2% / +20.000), υπερβαίνοντας, ωστόσο, το ιστορικό ρεκόρ του περασμένου έτους.

Εξάλλου, σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2024, οι τουριστικές δαπάνες στην Ελβετία και στο εξωτερικό συνέχισαν να αυξάνονται. Ωστόσο, οι δαπάνες των Ελβετών κατοίκων που ταξίδεψαν στο εξωτερικό παρουσίασαν σημαντικότερη αύξηση (7,8%) από τα έσοδα που προέκυψαν από τους ξένους επισκέπτες στην Ελβετία (2,2%).

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Bisnode, περίπου 4.813 εταιρείες έκλεισαν τις πόρτες τους το 2024 στην Ελβετία, σημειώνοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση, με τις περισσότερες εξ αυτών να καταγράφονται στους τομείς των κατασκευών και της εστίασης και δη, στα ημι-καντόνια Appenzell Innerrhoden (+67%) και Outerrhoden (+38%), καθώς και στο Neuchâtel (+36%), το Nidwalden (+30%) και το Schaffhausen (+29%). Το Fribourg κατέγραψε μια μέτρια αύξηση (+5%), ενώ το Vaud ανέφερε μείωση (-2%).

Πάρα ταύτα η Ελβετία κατέλαβε φέτος την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας, ξεπερνώντας τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήγαγε το Ινστιτούτο IMD με έδρα την Λωζάννη. Ακολουθούν η Δανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ταϊβάν, η Ιρλανδία, η Σουηδία, το Κατάρ και η Ολλανδία. Ως προς τα γειτονικά κράτη της Ελβετίας, η Γερμανία κατατάσσεται στην 19η θέση, η Γαλλία και η Ιταλία κατατάσσονται στην 22η και 43η θέση αντίστοιχα, ενώ η Αυστρία στην 26η.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βέρνη.