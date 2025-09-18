Φθινόπωρο ευεξίας & ενέργειας στο W Costa Navarino

Το W Costa Navarino φιλοξενεί δύο μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν ευεξία, αθλητισμό και επαφή με τη φύση. Με την αρμονία του Silent Sound Wellness Retreat και την αδρεναλίνη του Messinia Open Water Swimming, το φθινόπωρο γίνεται η εποχή της επανασύνδεσης, της ενδυνάμωσης και της αναζωογόνησης. Μέσα σε ένα σκηνικό απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς με φόντο τον κόλπο του Ναβαρίνου, το W Costa Navarino μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν την ανανέωση.

25–28 Σεπτεμβρίου: The Soul Hub x W Costa Navarino: A Silent Sound Wellness Retreat

Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας από την The Soul Hub, όπου ο ήχος γίνεται ο ρυθμός που οδηγεί σε κίνηση, διαλογισμό και απελευθέρωση. Το retreat περιλαμβάνει γιόγκα με live DJ sets στην παραλία, ασκήσεις αναπνοής με silent headphones, πεζοπορία και guided journaling στη μαγευτική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, διαλογισμό μέσα στο νερό και πολλά ακόμη.

Αναλυτικά:

· Opening Fire Ceremony & DJ Yoga sets

· Breathwork & Guided Journaling

· Silent Disco Ecstatic Movement

· Animal Flow & Floating Meditation

· Closing Kundalini Yoga & Shamanic Drum Journey

11–12 Οκτωβρίου: Messinia Open Water Swimming

Για δεύτερη χρονιά, η Transition Sports υποδέχεται αθλητές κάθε επιπέδου για ένα διήμερο κολύμβησης στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Με φόντο το Χελωνήσι και τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, οι δύο διαδρομές, 2χλμ. από το νησί προς την ακτή και 4 χλμ. γύρω από το νησί, προσκαλούν τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Μία πιο σύντομη διαδρομή κατά μήκος της ακτής ειδικά σχεδιασμένη για οικογένειες, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν μαζί την εμπειρία της κολύμβησης.

Το πρόγραμμα περιέχει:

· Pre-Race Ritual & Breathing Session

· Divari Lagoon Run & Ice Bath Recovery

· Sunset DJ Set

· 2k & 4k Open Water Races + Kids’ Race

· Awards & Closing Ceremony

Πληροφορίες & Εγγραφές:

· The Soul Hub x W Costa Navarino: wcostanavarino.com

· Messinia Open Water Swimming: www.transitionsports.gr

Σχετικά με το W Costa Navarino

Το W Costa Navarino σηματοδοτεί την άφιξη των W Hotels στην Ελλάδα. Απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους που έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και βρίσκεται σε μία παραθαλάσσια έκταση στην περιοχή Navarino Βay, μια από τις τέσσερις περιοχές ανάπτυξης της Costa Navarino. Οι εμπειρίες του δίνουν βήμα στη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα και την ελευθερία της έκφρασης. Με ιδιαίτερο σχεδιασμό που αντλεί έμπνευση από την αρχιτεκτονική της περιοχής, οι επιλογές περιλαμβάνουν δωμάτια που προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε μία από τις πισίνες, καθώς και σουίτες και βίλες 1, 2 & 3 υπνοδωματίων με ιδιωτικές πισίνες και μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα και στον κόλπο του Ναβαρίνου. Το W Costa Navarino παρουσιάζει μια δημιουργική γαστρονομική προσέγγιση σε 5 χώρους εστίασης μεταξύ των οποίων κι ένα Beach Club, ενώ το AWAY® Spa και το γυμναστήριο FIT φροντίζουν για την τόνωση του σώματος και του πνεύματος.

Σχετικά με την Costa Navarino

H Costa Navarino είναι ο αειφόρος προορισμός υψηλών προδιαγραφών και βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500 χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι η ανάδειξη της Μεσσηνίας, με σεβασμό για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Αποτελείται από ξεχωριστές περιοχές ανάπτυξης, με ξενοδοχεία 5 αστέρων, ιδιωτικές κατοικίες, signature γήπεδα γκολφ και πλήθος δραστηριοτήτων για κάθε εποχή του χρόνου. Στο Navarino Dunes βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort, The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay φιλοξενεί το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το W Costa Navarino καθώς και τη Navarino Agora, έναν διαδραστικό χώρο με καταστήματα, εστιατόρια, θερινό σινεμά και πολιτιστικές εμπειρίες. Kαι στις δυο περιοχές λειτουργούν signature γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills βρίσκονται δύο ακόμα signature γήπεδα γκολφ.