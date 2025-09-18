Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη
18 Sep 2025, 07:45 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Ο Δήμος Μήλου ενέκρινε τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, από τον Δήμαρχο Μήλου, κατά του μισθωτή κ. Μωραΐτη Γεωργίου, ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση του δήμου από την 8-6-2024, κατέχει αυθαιρέτως, καταχρηστικώς και παρανόμως, το δημοτικό ακίνητο το οποίο φέρει την ονομασία «ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ».
Το ακίνητο περιλαμβάνει τον ξενώνα, το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται κάτω από το παλιό Δημοτικό Σχολείο και το γραφείο της τέως Κοινότητας Αδάμαντα Μήλου και πάνω από τη μεγάλη προβλήτα του λιμένα.
Από την πλευρά του, ο Δήμος Δοϊράνης ενέκρινε την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου Ξενοδοχείο - Αναψυκτήριο ολικής επιφάνειας ορόφων 457,76 τ.μ. και υπογείου 228,88 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Δοϊράνης. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. Το ακίνητο είχε εκμισθωθεί με συμφωνητικό το 2008 αλλά η μίσθωση λύθηκε φέτος με σχετική απόφαση της δημοτικής Επιτροπής του δήμου Κιλκίς, λόγω θανάτου του ενός ομόρρυθμου εταίρου και αδυναμίας της δεύτερης εταίρου να συνεχίσει η λειτουργία του ξενοδοχείου. Το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Δροσάτου έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου.
Εξάλλου, ο δήμος Καλαβρύτων ανέθεσε την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης του Δάσους Κάνισκας. Η ανάθεση περιλαμβάνει τη σύνταξη της απαραίτητης Διαχειριστικής Μελέτης του Δάσους Κάνισκας με σκοπό την ορθή διαχείριση του Δάσους αλλά και την μελλοντική αξιοποίηση του για λόγους οικονομικούς και τουριστικούς αλλά κυρίως στις παρούσες συνθήκες κλιματικής αλλαγής που έχουν επηρεάσει δραματικά και τον ορεινό Δήμο.
Η υπηρεσία ανατέθηκε στην εταιρεία ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΚΕ σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της, έναντι συνολικού ποσού 34.720 ευρώ. Η ανάθεση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω προμήθειας και όχι αργότερα από την 31-12-2025. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου, μετά τη βεβαίωση εκτέλεσής τους.
διαβάστε ακόμα
- Ikos Resorts | Συνεχίζεται η επέκταση των ξενοδοχείων της σε Κέρκυρα, Χαλκιδική και Κρήτη 16/09 | 15:34
- Ολοκληρώθηκε το Sani Gourmet 2025 που πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου 17/09 | 11:02
- Η αλλαγή πορείας του ιστορικού ομίλου Hirmer με αποχώρηση από τα ξενοδοχειακά ακίνητα 16/09 | 08:15
- Ρέθυμνο: Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία 15/09 | 16:12
- Bιβλίο – βιογραφία του Βάσου Μηναΐδη | "Γεννήθηκα Καρπάθιος, μεγάλωσα Ροδίτης και ζω Δωδεκανήσιος" 12/09 | 19:37
- Ξενοδοχεία | Αυτό είναι το πιο αποδοτικό πρωινό - Πώς οι νέες τάσεις και το AI αλλάζουν το "παιχνίδι" 12/09 | 13:54
- Νέες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για το ξενοδοχείο Sidari Beach Hotel στην Κέρκυρα 12/09 | 12:50
- Μπουφές που χορταίνει, όχι που περισσεύει - Γράφει ο Ν. Κελαϊδίτης 11/09 | 08:18
- The Attican Villa & Estate στην Ανάβυσσο - Η νέα προσθήκη στα καταλύματα της Aria Hotels 11/09 | 10:24
- Metaxa Hospitality: Ο πρώτος όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα με πιστοποιημένες βιολογικές-αναγεννητικές γαίες από τη Δ.Η.Ω. 10/09 | 13:47
δημοφιλέστερα
- 1 Μ. Χαχλιούτης: Πέντε θητείες, ένα όραμα | Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου στην πρώτη γραμμή της τουριστικής ανάπτυξης | Συνέντευξη στο Tornos News 17.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης 17.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 OPA!HOMA | Η καρδιά του Αιγαίου θα χτυπήσει στην Τάλσα της Οκλαχόμα 17.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 4 Ryanair: Καταδικάστηκε επιβάτης που επιτέθηκε στο πλήρωμα – Μήνυμα «μηδενικής ανοχής» 17.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στην ικανοποίηση επισκεπτών με υστέρηση στη βιωσιμότητα - Τι επηρεάζει τη φήμη της 17.09.2025 | ΣΕΤΕ
- 6 Πράσινο φως για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα 1,2 εκατ. ευρώ στην Κορινθία 17.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 7 Δήμος Παιονίας: Αρνητική γνωμοδότηση σε αίτημα για ερευνητικές εργασίες για διαπίστωση κοιτάσματος καολίνη 18.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 Σεπτέμβριος γεμάτος εμπειρίες: Από τα βουνά της Ηπείρου έως τη Μεσσηνία και το Αιγαίο 18.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 10 Υπουργείο Τουρισμού: Επετειακή εκδήλωση «Μνήμη και Φως» στη Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών 17.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ