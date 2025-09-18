Διοικητική αποβολή από ξενώνα στη Μήλο - Διαγωνισμός για εκμίσθωση ξενοδοχείου στη Δοϊράνη

Ο Δήμος Μήλου ενέκρινε τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, από τον Δήμαρχο Μήλου, κατά του μισθωτή κ. Μωραΐτη Γεωργίου, ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση του δήμου από την 8-6-2024, κατέχει αυθαιρέτως, καταχρηστικώς και παρανόμως, το δημοτικό ακίνητο το οποίο φέρει την ονομασία «ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ».

Το ακίνητο περιλαμβάνει τον ξενώνα, το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο βρίσκεται κάτω από το παλιό Δημοτικό Σχολείο και το γραφείο της τέως Κοινότητας Αδάμαντα Μήλου και πάνω από τη μεγάλη προβλήτα του λιμένα.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Δοϊράνης ενέκρινε την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου Ξενοδοχείο - Αναψυκτήριο ολικής επιφάνειας ορόφων 457,76 τ.μ. και υπογείου 228,88 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Δοϊράνης. Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. Το ακίνητο είχε εκμισθωθεί με συμφωνητικό το 2008 αλλά η μίσθωση λύθηκε φέτος με σχετική απόφαση της δημοτικής Επιτροπής του δήμου Κιλκίς, λόγω θανάτου του ενός ομόρρυθμου εταίρου και αδυναμίας της δεύτερης εταίρου να συνεχίσει η λειτουργία του ξενοδοχείου. Το Συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Δροσάτου έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σχετικά με την εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου.

Εξάλλου, ο δήμος Καλαβρύτων ανέθεσε την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης του Δάσους Κάνισκας. Η ανάθεση περιλαμβάνει τη σύνταξη της απαραίτητης Διαχειριστικής Μελέτης του Δάσους Κάνισκας με σκοπό την ορθή διαχείριση του Δάσους αλλά και την μελλοντική αξιοποίηση του για λόγους οικονομικούς και τουριστικούς αλλά κυρίως στις παρούσες συνθήκες κλιματικής αλλαγής που έχουν επηρεάσει δραματικά και τον ορεινό Δήμο.

Η υπηρεσία ανατέθηκε στην εταιρεία ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΚΕ σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της, έναντι συνολικού ποσού 34.720 ευρώ. Η ανάθεση ισχύει για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω προμήθειας και όχι αργότερα από την 31-12-2025. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ, στο 100% της αξίας του εκτελεσθέντος συμβατικού αντικειμένου, μετά τη βεβαίωση εκτέλεσής τους.