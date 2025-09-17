Ολοκληρώθηκε το Sani Gourmet 2025 που πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου

Oλοκληρώθηκε το Sani Gourmet 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου στο εστιατόριο Elia του Sani Resort. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, πέντε καταξιωμένοι σεφ με αστέρια Michelin παρουσίασαν γευσιγνωστικά μενού υψηλών απαιτήσεων, αναδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση του θεσμού.

Η φετινή έκδοση, όπως τονίζεται, επιβεβαίωσε τη δυναμική του Sani/Ikos Group στον χώρο της γαστρονομίας και της πολυτελούς φιλοξενίας, ενώ ανέδειξε τη συνεργασία και τον επαγγελματισμό των ομάδων που στήριξαν την εκδήλωση.

Μεταξύ των σεφ που συμμετείχαν ήταν οι Yannick Alléno, Gaggan Anand, Virgilio Martínez, Daniel Boulud και Emma Bengtsson, προσφέροντας στο κοινό μια ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την υπογραφή τους στη σύγχρονη κουζίνα.

Το Sani Gourmet 2025 συνέχισε την πορεία του ως θεσμός που συνδέει την υψηλή γαστρονομία με την εμπειρία φιλοξενίας, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα της Χαλκιδικής ως προορισμού με διεθνή απήχηση.