Ikos Resorts | Συνεχίζεται η επέκταση των ξενοδοχείων της σε Κέρκυρα, Χαλκιδική και Κρήτη
16 Sep 2025, 15:34 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Συνεχίζονται οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης στα ξενοδοχεία του ομίλου Ikos Resorts και μέσα στην ερχόμενη χρονιά σε Ελλάδα και Ισπανία, με έμφαση στην Ikos Deluxe Collection, μετά τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό του Ikos Olivia στην Χαλκιδική.
Ειδικότερα, αναμένεται να προχωρήσουν σχέδια εκσυγχρονισμού και επέκτασης στα ακόλουθα ξενοδοχεία...
Ikos Odisia, Κέρκυρα | To highlight είναι οι νέες πολυτελείς βίλες με τρεις και τέσσερις κρεβατοκάμαρες, ιδιωτική πισίνα, ταράτσα και ευρύχωρα δωμάτια που φτάνουν τα 390 τ.μ.
Ikos Andalusia στην Costa del Sol και Ikos Olivia στην Χαλκιδική | Το Ikos Andalusia αποκτά επιπλέον σουίτες και deluxe σουίτες με θέα στη θάλασσα ή ιδιωτικούς κήπους, με τις μεγαλύτερες μονάδες να προσφέρουν έως και 130 τ.μ. χώρου διαβίωσης και να μπορούν να φιλοξενήσουν έως και πέντε άτομα. Το Ikos Olivia επεκτείνει την προσφορά του με νέα deluxe μπανγκαλόου – προαιρετικά με ιδιωτικό κήπο ή άμεση πρόσβαση στην παραλία.
Επιπλέον, το Ikos Kissamos στην Κρήτη πρόκειται να ανοίξει τον Απρίλιο του 2026.
Ikos Porto Petro στη Μαγιόρκα | Το ξενοδοχείο θα αποκτήσει νέες πολυτελείς βίλες με τρεις και τέσσερις κρεβατοκάμαρες, περιτριγυρισμένες από κήπους με πισίνα υπερχείλισης και εξωτερικούς χώρους εστίασης. Επιπλέον, εισάγονται νέες σουίτες μίας κρεβατοκάμαρας με ιδιωτική πισίνα.
