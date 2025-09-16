Η αλλαγή πορείας του ιστορικού ομίλου Hirmer με αποχώρηση από τα ξενοδοχειακά ακίνητα

Ο όμιλος Hirmer, από τις πλέον γνωστές ιστορικές επιχειρήσεις του Μονάχου στον χώρο της ανδρικής ένδυσης, βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία δομικών αλλαγών.

Ο όμιλος, που ιδρύθηκε το 1914 και ανήκει εδώ για τρεις γενιές στην ίδια οικογένεια, απασχολεί σήμερα περίπου 800 εργαζομένους (έναντι 1.800 το 2019). Το κεντρικό του πολυκατάστημα βρίσκεται στον πεζόδρομο του Μονάχου, κοντά στον καθεδρικό ναό Frauenkirche, σύμβολο της πόλης που ολοκληρώθηκε το 1494. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι στο εξής θα επικεντρωθεί και πάλι στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της ενώ η ευρείας κλίμακας ενασχόληση της με τον τομέα ακινήτων, που ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια, θα περιοριστεί σταδιακά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων έχουν παρουσιάσει τάση συρρίκνωσης κατά τα τελευταία έτη. Εφεξής πρόκειται να περιοριστούν στην ενεργό διαχείριση επιλεγμένων ακινήτων ενώ μέρος του χαρτοφυλακίου αναμένεται να διατεθεί προς πώληση. Ως κύριοι λόγοι αναφέρονται η άνοδος του πληθωρισμού καθώς και η σημαντική αύξηση του κόστους κατασκευής και συντήρησης, συνθήκες που κατέστησαν τις επενδύσεις σε ακίνητα ολοένα και λιγότερο ελκυστικές κατά την περίοδο μετά την πανδημία.

Επίσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα, προ της λήψης της απόφασης αυτής είχαν σημειωθεί εσωτερικές διαφωνίες εντός της οικογένειας των μετόχων. Ειδικότερα, οι ξάδελφοι Christian και Ulrich Hirmer φέρονται να διέφεραν τόσο ως προς την επιχειρησιακή στρατηγική στον τομέα των ακινήτων όσο και ως προς τον προσανατολισμό του ομίλου μακροπρόθεσμα.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιοργάνωσης ανακοινώθηκε επίσης αλλαγή στη διοίκηση του ομίλου. Ο κ. Christian Hirmer, βάσει του προγραμματισμού, αναμένεται να αποχωρήσει από τη μετοχική σύνθεση περί τα μέσα του 2026. Ωστόσο, ο κ. Ulrich Hirmer θα παραμείνει μέτοχος και ταυτόχρονα διευθύνων της εμπορικής δραστηριότητας, με στόχο της οικογένειας την προσαρμογή του ομίλου στο κύριο αντικείμενο, αυτό της μόδας, προκειμένου να διασφαλίσει και να ενισχύσει την ισχυρή θέση του στην αγορά.

Η ανωτέρω απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξελίξεων και ο όμιλος Hirmer, κατά τα τελευταία έτη, πέραν του λιανικού εμπορίου στον τομέα της μόδας, ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του στους τομείς των ακινήτων και των ξενοδοχείων. Ο όμιλος διέθετε σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στη Γερμανία και ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού όπως το ξενοδοχείο Elephant στη Βαϊμάρη – ιστορικό ξενοδοχείο πολυτελείας από το 1696, ιδιοκτησίας του ομίλου Hirmer από το 2017 – και το ξενοδοχείο Bachmair am See στο Rottach-Egern, το οποίο διαχειριζόταν η οικογένεια Bachmair/Rauh από το 1826 έως το 2019 και από το 2021 παραμένει κλειστό λόγω ανακαίνισης. Σημειώνεται επίσης ότι από το 2018 ο όμιλος ανέλαβε την αλυσίδα ξενοδοχείων «Travel Charme Hotels & Resorts».

Ήδη από το 2024 ο όμιλος Hirmer προχώρησε στην πώληση των ξενοδοχειακών σημάτων «Travel Charme» και «Urban Nature» στη DSR Hotel Holding, θυγατρική του ομίλου Rewe, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές εταιρείες της Γερμανίας. Η κίνηση αυτή εκτιμήθηκε ως η πρώτη ισχυρή ένδειξη της πρόθεσης του ομίλου για αποχώρηση από τους τομείς των ακινήτων και των ξενοδοχείων. Η πρόσφατη ανακοίνωση περί περαιτέρω περιορισμού της δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων αποτελεί συνεπώς φυσική συνέπεια αυτής της πορείας. Το πώς θα διαμορφωθεί περαιτέρω η αλλαγή στρατηγικής του ομίλου μένει να φανεί.

Οι πληροφορίες προέρχονται από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μόναχο.