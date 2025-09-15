Ρέθυμνο: Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, η Πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει μια μεγάλη γιορτή Αγάπης και Αλληλεγγύης, αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία του Συλλόγου «Αγάπη». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη φροντίδα και τη στήριξη της Grecotel και του προσωπικού των ξενοδοχείων της, προσφέροντας μια βραδιά με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.

Στη σκηνή θα ανέβει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, ενώ θα συμμετάσχει ο Γρηγόρης Σαμόλης, με παρουσιαστή τον Αλέξη Κωστάλα. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τις αξίες της προσφοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και να ενισχύσει το έργο του Συλλόγου «Αγάπη».

Ο Σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1989 στο Ρέθυμνο, λειτουργεί σήμερα το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση και αναπηρίες, στεγασμένο σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και δράσεις κοινωνικοποίησης, επιδιώκει να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να αναπτύξουν δεξιότητες και να διεκδικήσουν ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση, με σεβασμό, φροντίδα και δημιουργικότητα.

Η εκδήλωση της 16ης Σεπτεμβρίου έρχεται να θυμίσει ότι, όπως λέει και το σύνθημα του Συλλόγου: «Δίνεις Αγάπη, παίρνεις Αγάπη».