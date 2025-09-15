Ρέθυμνο: Βραδιά Αγάπης και Αλληλεγγύης αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία
15 Sep 2025, 16:12 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, η Πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει μια μεγάλη γιορτή Αγάπης και Αλληλεγγύης, αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία του Συλλόγου «Αγάπη». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη φροντίδα και τη στήριξη της Grecotel και του προσωπικού των ξενοδοχείων της, προσφέροντας μια βραδιά με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα.
Στη σκηνή θα ανέβει ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης, ενώ θα συμμετάσχει ο Γρηγόρης Σαμόλης, με παρουσιαστή τον Αλέξη Κωστάλα. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τις αξίες της προσφοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και να ενισχύσει το έργο του Συλλόγου «Αγάπη».
Ο Σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1989 στο Ρέθυμνο, λειτουργεί σήμερα το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση και αναπηρίες, στεγασμένο σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και δράσεις κοινωνικοποίησης, επιδιώκει να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να αναπτύξουν δεξιότητες και να διεκδικήσουν ημιαυτόνομη ή αυτόνομη διαβίωση, με σεβασμό, φροντίδα και δημιουργικότητα.
Η εκδήλωση της 16ης Σεπτεμβρίου έρχεται να θυμίσει ότι, όπως λέει και το σύνθημα του Συλλόγου: «Δίνεις Αγάπη, παίρνεις Αγάπη».
διαβάστε ακόμα
- Bιβλίο – βιογραφία του Βάσου Μηναΐδη | "Γεννήθηκα Καρπάθιος, μεγάλωσα Ροδίτης και ζω Δωδεκανήσιος" 12/09 | 19:37
- Ξενοδοχεία | Αυτό είναι το πιο αποδοτικό πρωινό - Πώς οι νέες τάσεις και το AI αλλάζουν το "παιχνίδι" 12/09 | 13:54
- Νέες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για το ξενοδοχείο Sidari Beach Hotel στην Κέρκυρα 12/09 | 12:50
- Μπουφές που χορταίνει, όχι που περισσεύει - Γράφει ο Ν. Κελαϊδίτης 11/09 | 08:18
- The Attican Villa & Estate στην Ανάβυσσο - Η νέα προσθήκη στα καταλύματα της Aria Hotels 11/09 | 10:24
- Metaxa Hospitality: Ο πρώτος όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα με πιστοποιημένες βιολογικές-αναγεννητικές γαίες από τη Δ.Η.Ω. 10/09 | 13:47
- Ξενοδοχεία: «Μάχη» για το food waste στον πρωινό μπουφέ – Τι αλλάζουν οι μεγάλες αλυσίδες 09/09 | 12:29
- Eurostat: Σε επίπεδα Γαλλίας οι διεθνείς διανυκτερεύσεις στα καταλύματα της Ελλάδας το β’ τρίμηνο 10/09 | 14:34
- ICAP: Με ετήσιο ρυθμό αύξησης 26% «τρέχει» η ξενοδοχειακή αγορά από το 2021 08/09 | 17:35
- Newsweek/ Statista: Η Meliá Hotels International για ακόμη μία χρονιά στις πιο αξιόπιστες εταιρείες παγκοσμίως 09/09 | 10:55
δημοφιλέστερα
- 1 Ρεκόρ αφίξεων τον Αύγουστο, αλλά «διπλή ταχύτητα» στα 14 αεροδρόμια της Fraport 12.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Πού έφθασαν τα έσοδα από το Τέλος Κρουαζιέρας τους πρώτους μήνες εφαρμογής - Συνέντευξη Στέφανου Γκίκα στο Tornos News 15.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη Μίλτου Καμπουρίδη – DCI με εξωδικαστικό συμβιβασμό 15.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 4 Μεσολόγγι: Διαγωνισμός εκμίσθωσης δημοτικού ιχθυοτροφείου με δυνατότητα εναλλακτικής τουριστικής δραστηριότητας 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Αδελφοποίηση Δήμου Σαλαμίνας με την πόλη Misato της Ιαπωνίας: Ενίσχυση διεθνών σχέσεων και πολιτισμικών δεσμών 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Athens Riviera Seafront Experience: Κινηματογράφηση για τουριστική προώθηση της Αττικής 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Γαλλία: Απεργιακή «καταιγίδα» στις πτήσεις τον Οκτώβριο 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Ryanair: Nέα βάση στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων τον Απρίλιο του 2026 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Piraeus Taste Festival: Ο Πειραιάς γιορτάζει τη γαστρονομία της θάλασσας 15.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 easyJet: Προσφορά Big Orange Sale για 8.000 θέσεις πτήσεων από και προς την Αθήνα 15.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ