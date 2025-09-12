Bιβλίο – βιογραφία του Βάσου Μηναΐδη | "Γεννήθηκα Καρπάθιος, μεγάλωσα Ροδίτης και ζω Δωδεκανήσιος"

Γεγονότα από την ιταλική κατοχή, τον πόλεμο, την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα, αλλά και πολύτιμες μαρτυρίες για την αντίσταση των Δωδεκανησίων, περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο – βιογραφία του Βάσου Μηναΐδη, επιτίμου προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Το έργο, με τίτλο «Στιγμές Ιστορίας», ξετυλίγει τη ζωή του συγγραφέα από τα παιδικά του χρόνια στην Κάρπαθο και τη μαθητεία στη Ρόδο, μέχρι τις σπουδές στην Αθήνα και την πολυετή διαδρομή του στον ελληνικό τουρισμό. Η αφήγηση αγγίζει τα πρώτα ξενοδοχειακά βήματα στη Ρόδο, την απαρχή του συνδικαλισμού στον κλάδο τη δεκαετία του ’60, καθώς και το πολιτικό και οικονομικό παρασκήνιο που επηρέασε την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00 (προσέλευση από 17:30), στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου Apollo Blue.Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

η ιστορικός και ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου,

ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος,

η πολιτικός επιστήμων και διεθνολόγος Ελευθερία Φτακλάκη,

καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας Βάσος Μηναΐδης.

Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος και βιογράφος του κ. Μηναΐδη, Νεκτάριος Καλογήρου, ενώ αποσπάσματα θα διαβάσει η Μαρία Μανιώτη. Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει κοκτέιλ στη ροτόντα του ξενοδοχείου.

Η έκδοση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «για τη φύση», με την οικογένεια Μηναΐδη να ανακοινώνει ότι όλα τα έσοδα από την πώλησή του θα διατεθούν για την ενίσχυση των κοινωφελών σκοπών της «Δωδεκανησιακής Μέλισσας» και του «Παγκαρπαθιακού Συλλόγου Ρόδου».

Ο Βάσος Μηναΐδης σημειώνει χαρακτηριστικά στο οπισθόφυλλο:

«…Γεννήθηκα Καρπάθιος, μεγάλωσα Ροδίτης και ζω Δωδεκανήσιος.

Έζησα την ιταλοκρατούμενη, τη γερμανοκρατούμενη και στη συνέχεια την απελευθερωμένη Κάρπαθο, την ελεύθερη Ρόδο, την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου, την μετά τον εμφύλιο πόλεμο Ελλάδα, την Αθήνα των ξεχασμένων προσωπικοτήτων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την μετατροπή της φιλοξενίας σε μέσο που γεφύρωσε τη διαιρεμένη Ευρώπη. Γνώρισα από κοντά ιστορικούς πολιτικούς σε ασύλληπτα ανθρώπινες στιγμές και απλούς ανθρώπους σε πράξεις που έγραψαν ιστορία.

Για όλα αυτά· τα γεγονότα, τον μόχθο, τις συγκυρίες, τους αγώνες, τις επιτυχίες και τις ανατροπές, για τα γνωστά και τα άγνωστα πρόσωπα, κρίνω ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσω και να τα πω όπως ακριβώς τα έζησα».

Βάσος Μηναΐδης.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.