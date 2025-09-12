Νέες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για το ξενοδοχείο Sidari Beach Hotel στην Κέρκυρα

Tο Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αφορούν το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα Sidari Beach Hotel, δυναμικότητας 68 κλινών, το οποίο βρίσκεται στη θέση Άγιος Ιωάννης Καρουσάδων, στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Φορέας εκμετάλλευσης είναι η εταιρεία “KYMA DUE Ε.Ε.”.

Σύμφωνα με την απόφαση, το έργο υπάγεται στις σταθερές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 59845/24-12-12 (ΦΕΚ 3438/Β΄), τόσο για τη φάση κατασκευής όσο και για τη φάση λειτουργίας. Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν γενικές κατευθύνσεις, ειδικά μέτρα για την κατασκευή, αλλά και αυστηρές προδιαγραφές για τη λειτουργία του καταλύματος, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης και αναφοράς από το Τμήμα Υδάτων Ιονίου και την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Ιονίων Νήσων, ενώ δεν προκύπτουν μεταβολές που να απαιτούν νέες ΠΠΔ πέραν των ήδη ισχυουσών.