The Attican Villa & Estate στην Ανάβυσσο - Η νέα προσθήκη στα καταλύματα της Aria Hotels

Η Aria Hotels, ελληνική θυγατρική εταιρεία του ομίλου Libra Group, γνωστή για την αυθεντική φιλοξενία της στα ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και πολιτιστικής κληρονομιάς καταλύματά της, ανακοινώνει, τη διαχείριση μιας εντυπωσιακής βίλας ενσωματωμένη σε ένα εντυπωσιακό κτήμα που συνδυάζει μοναδικά την κομψότητα με την αρμονία της ελληνικής φύσης.

Σε κοντινή απόσταση από την Αθήνα, στην καρδιά της Αναβύσσου, το κτήμα εκτείνεται σε 8.500τ.μ., και περιβάλλεται από αμπελώνες, ελαιώνες και έναν καταπράσινο βιολογικό κήπο, χαρίζοντας στους επισκέπτες την αίσθηση ενός αγροκτήματος. Η βίλα προσφέρει τέσσερα ευρύχωρα υπνοδωμάτια, τρία σύγχρονα μπάνια και μια πλήρως εξοπλισμένη ενιαία κουζίνα η οποία συνδέεται αρμονικά με το ζεστό χώρο του καθιστικού. Στον εξωτερικό χώρο, οι βεράντες, η ιδιωτική πισίνα και ο ιδιαίτερα φροντισμένος κήπος συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης, αλλά και για αξέχαστες συναθροίσεις με φίλους.

Οι επισκέπτες, έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν μέσα από βιωματικές εμπειρίες και να ανακαλύψουν ότι το The Attican Villa & Estate δεν είναι απλώς ένας χώρος φιλοξενίας, αλλά ένας τόπος αυθεντικής σύνδεσης με τη φύση. Έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με κελάρι - ιδανική για ξεχωριστές εμπειρίες οινογνωσίας - και να γνωρίσουν κορυφαίες ελληνικές ετικέτες, συνοδευόμενες από εκλεκτά τοπικά εδέσματα. Μπορούν επίσης να έρθουν πιο κοντά με την φύση μέσα από ένα συναρπαστικό ‘’Bee Safari’’. Μια βιωματική γνωριμία με τον κόσμο των μελισσών όπου οι επισκέπτες δοκιμάζουν απευθείας μέλι από τις κυψέλες, ενώ παράλληλα ανακαλύπτουν την εκλεπτυσμένη πλευρά του θρεπτικού γευστικού θησαυρού με την εμπειρία ‘’Honey Tasting ’, όπου ποικιλίες ελληνικού μελιού κάνουν «pairing» με τυριά και φρούτα.

Επιπλέον, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συλλέξουν οι ίδιοι βότανα της ελληνικής γης και να γνωρίσουν περισσότερα για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στο κτήμα της βίλας, ανακαλύπτοντας τις θεραπευτικές τους ιδιότητες και την συμβολής τους στην αρωματοθεραπεία. Το ταξίδι ολοκληρώνεται με το ‘’The Essence of Olive Oil’’, ένα εργαστήριο αφιερωμένο στον «υγρό χρυσό» της Μεσογείου, που αναδεικνύει τις μοναδικές γεύσεις και αρώματα του ελληνικού ελαιολάδου.

Πέρα από την αίσθηση μιας ιδιωτικής απόδρασης, το κτήμα αποτελεί και έναν ιδανικό χώρο για εταιρικά events, retreats και εκδηλώσεις, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την αυθεντική επαφή με τη φύση.

Ο κ. Πανταζάτος αναφέρει: «Η προσθήκη του The Attican Villa & Estate στη συλλογή των καταλυμάτων μας μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και περήφανους. Πρόκειται για έναν χώρο με ιδιαίτερο χαρακτήρα, σχεδιασμένο να προσφέρει στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας σε συνδυασμό με ιδιαίτερες εμπειρίες ενσωματωμένες απόλυτα με την φύση. Παραμένοντας πιστοί στο όραμά μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε χώρους που συνδυάζουν αυθεντικότητα, άνεση και προστιθέμενη αξία για τον επισκέπτη.»

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Aria Hotels συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με καταλύματα που ξεχωρίζουν για την ταυτότητα, την αυθεντικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας εμπειρίες φιλοξενίας που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα.

Σχετικά με τα Aria Hotels

Τα Aria Hotels είναι ένας boutique ξενοδοχειακός όμιλος με συνεχώς διευρυνόμενη συλλογή καταλυμάτων στην Ελλάδα, την Κολομβία και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Αφιερωμένα στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε προορισμού, τα Aria Hotels προσφέρουν στους επισκέπτες αυθεντικές εμπειρίες σε προσεκτικά αναπαλαιωμένα ιστορικά κτίρια και εξαιρετικές τοποθεσίες. Το χαρτοφυλάκιό τους εκτείνεται από κομψές αστικές αποδράσεις έως ήρεμες νησιωτικές εμπειρίες, εξασφαλίζοντας έναν βαθύ δεσμό με την τοπική ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική ομορφιά.